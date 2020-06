Mám rakovinu srdce, přiznal hokejový talent z Chomutova. ‚Ve 20 letech raka nečekáte, nezbývá nic jiného, než bojovat’

Chomutov Hokejový talent Ondřej Buchtela, který nasbíral 27 extraligových startů za chomutovské Piráty, bojuje ve dvaceti letech s rakovinou srdce. O těžké životní situaci se svěřil na svém instagramovém profilu.

„Není čas litovat se, ptát se proč zrovna já a ne ten druhej, prostě a jednoduše bojovat!“ napsal.

Odchovanec ústeckého Slovanu v roce 2013 zakotvil v Chomutově, je českým vicemistrem se starším dorostem, v sezoně 2018/19 dal coby obránce svůj první a zatím jediný extraligový gól na ledě karlovarské Energie.

Poslední sezonu strávil v prvoligových Benátkách s účtem 57 zápasů, 9 gólů, 16 asistencí. Reprezentoval ve všech mládežnických kategoriích.

„Nejdříve se mi to psát nechtělo, ale po pár dnech přemýšlení jsem si řekl, že by se to stejně zjistilo a pravda by vyjela na povrch. Důvodem, proč teď netrénuji, nejsem aktivní na sociálních sítích a nevycházím z domu, a když už, tak jen na vozíku, je rakovina,“ uvedl.

Lékaři mu podle jeho slov diagnostikovali zhoubný nádor na srdci. „Poslední dva týdny byly hodně zvláštní pro mě i pro celou rodinu. Jestli se dá život během dvou dnů přehodit vzhůru nohama a úplně od základu zpřeházet priority, tak vám říkám, že to jde. Ve 20 letech raka nečekáte, ale když přijde, nezbývá, nic jiného než bojovat.“

Kamarádi i hokejoví fanoušci mu na sociálních sítích vyjadřují podporu, stejně tak i chomutovský klub. „Drž se a bojuj, Buchto,“ vzkázali mu Piráti.