Pokud by se dva roky nesestupovalo, mohli bychom uniknout z problémů, myslí si šéf extraligy Řezníček

Praha Budou extraligové kluby kvůli obavám z ekonomických dopadů koronaviru dva roky chráněny a nejvyšší soutěž tak postupně nabobtná na 16 mančaftů, jak navrhuje svaz? Nebo počet zůstane zachován a do ligy se vrátí baráž, jak si pro změnu přejí oddíly? Či vyhraje úplně jiná varianta - třeba že systém zůstane zachován jako v minulém ročníku?

Už v pátek 11 mužů z výkonného výboru, jakési hokejové vlády, rozhodne o extraligovém herním modelu pro ročník 2020/21. „Přímý postup a sestup přinesl atraktivitu, po celou základní část se utkání hrála naplno. To se ale ve mně pere s tím, jaký dopad může covid na ligu ještě mít,“ říká ředitel extraligy Josef Řezníček, jeden z těch, který klubům navrhoval nesestupový model.

Návrh svazu Ve dvou nadcházejících ročnících by se nesestupovalo, ale naopak by do extraligy postoupil vítěz 1. ligy. V sezoně 2022/23 by pak dvě poslední mužstva sestoupila přímo a celek na 14. příčce by šel do baráže proti vítězi 1. ligy.

Nejste ve výkonném výboru, ale dá vedení extraligy hlasujícím nějaké doporučení?

Jsem trošku zpátečnický, takže jsme extraligovým klubům předložili jistý finančně podpůrný návrh. Vydal jsem ho na pokyn prezidenta svazu Tomáše Krále. I já sám si myslím, že ekonomický dopad na nás dolehne ve druhé půlce roku a klubům mohou nastat velké finanční problémy. Kluby ale podaly jiný návrh (aby poslední šel do baráže s vítězem 1. ligy). Třeba je možná alternativní varianta v podobě, že by se z extraligy nesestupovalo jen jednu sezonu, což by klubům mohlo prospět, aby ochránily své investice.

Ukazuje návrh klubů, že mají v obavě z ekonomických následků koronaviru až příliš růžové brýle?

Nedokážu říct, jestli mají růžové brýle. Kluby žijí tu každodenní realitu, takže jsme možná my zvenku měli až příliš zatmavené brýle. Proto jsme s tím návrhem na dvouleté nesestupové období přišli. Zjišťuji ale, že nemáme přehled o přesné ekonomice klubů, takže z toho odhaduji, že třeba situace není tak tragická. Ovšem skutečně to nevíme, protože do klubových pokladen nevidíme. My jen na jednu stranu slyšíme, jak je ekonomika zasažená, jak se bude chovat a že se teď špatně shánějí peníze. Na druhou stranu kluby neakceptují to, co by jim mohlo pomoct.

Není pak jejich návrh jen využitím situace, aby se po roce zbavily strašáku v podobě přímého sestupu?

Já jsem přesvědčený, že minulý ročník s přímým postupem a sestupem byl, co se týká dramatičnosti, jeden z nejlepších. Ano, je tu argument s vyššími náklady. To je pravda, protože víme, co se dělo v lednu, jak se poslední dny přestupového okna posilovalo ze zahraničí. Ale do toho byla zapojena tři mužstva (Pardubice, Litvínov, Vítkovice). Ovšem v případě baráže 2+2 a nebo i dřívějšího formátu 1+1 se do toho v minulosti zapojilo víc mužstev, které měly strach, aby se nenamočily do play out či aby nepropadly až do baráže. Bylo mnohem víc ohrožených těch, které musely hledat posily, musely držet kádr širší, protože od konce přestupů do baráže bylo ještě daleko. Takže pokud jde o náklady, je z mého pohledu tento návrh krokem zpátky.

Ředitel extraligy Josef Řezníček.

Pere se to ve vás? Na jedné straně jste zaměstnancem svazu, která extraligu organizuje a který přichází s jedním návrhem. Na druhou stranu jste často říkal, že dáte na přání klubů, protože především za jejich peníze se hraje.

Musíme vzít v potaz situaci, která s covidem nastala. Jde-li o sportovní část, jsem jednoznačně pro přímý sestup a postup, protože to přineslo atraktivitu a po celou základní část se hrála utkání naplno. To se ale ve mně pere s tím, co to může mít za dopad. Co když přijde druhá vlna? Nesestupovou soutěž bychom ukončili nebo ji přerušili, ale s baráží i přímým postupem a sestupem se můžeme dostat do problémů. Najednou budeme řešit a rozhodovat, kdo a kde může sestoupit a postoupit, když se soutěže nedohrály. Ta nesestupová varianta byla pro mě zárukou možnosti úniku z jakýchkoliv problémů, které mohou s koronavirem ještě nastat.

Návrh klubů Extraligu bude dál hrát 14 týmů, po 52 kolech základní části by následovalo play off v dosavadní podobě s předkolem a play down pro kluby na 11. až 14. místě (body po ZČ by zůstávaly). Nejhorší mužstvo by muselo do baráže proti nejlepšímu týmu první ligy.

Kluby tedy nechápete?

Chápu je v tom, kam míří. Říkají, že když to financují, chtějí mít v baráži konfrontaci s 1. ligou. A to by jim „garantovalo“, že se tým z 1. ligy může do extraligy velmi složitě dostat. Ovšem statistiky říkají, že z 15 extraligových účastníků baráže jich šest propadlo. Takže baráž rozhodně není stoprocentní. A když tam pak propadnou, mají často velký problém se dostat zpět nahoru.

Zároveň kluby přišly s určitým zpřísněním licenčních podmínek. Že by se už baráž musela hrát na stadionu, který odpovídá extraligovým parametrům, a že by kluby musely prokázat finanční minimum. Co vy na to?

Návrh licenčních podmínek je diskutovaný už dlouho. My jsme většinu z těch podmínek i uplatňovali, jen na tu baráž jsme u některých podmínek přihmouřili oči. I když technické záležitosti jako videosystém tam musely být. Když ale chyběla dostačující kabina, tak se v případě postupu musela dodělat přes léto. Je dobré licenční podmínky dopracovat a dofinalizovat, aby odpovídaly extralize. Jen to nesmí být poškozující pro účastníky, kteří do extraligy přistupují, aby na to nějaký úřad nehleděl jako na neregulérní soutěž.

Samozřejmě je těžké předpovídat, jaká bude epidemiologická situace v září, ale věříte, že start nového ročníku už bude před plným hledištěm?

Vzhlížíme k tomu a i ve spolupráci s mezinárodními soutěžemi máme start naplánovaný na 18. září. Před ligou ještě v srpnu sehrajeme přípravný Pohár Generali Česká, kde předpokládáme, že hromadná účast diváků nebude moct být. Ale uvidíme, jaká budou v tu dobu opatření. Ono to může vzít rychlý průběh, že se zákazy během prázdnin výrazně rozvolní. Pokud ale nastane situace, že se přiblíží start extraligy a nebudou povoleni diváci, začneme vyjednávat s kluby a marketingovým partnerem, jestli ligu neodložíme. A tam už se dostáváme k tomu, že budeme muset pracovat s rozpisem soutěže, který je poměrně našlapaný. Nelze moc uhýbat, dá se jen manipulovat s počtem utkání, seškrtávat zápasy...