Obrovský úspěch Pastrňáka. Díky konci základní části NHL má jistou trofej pro nejlepšího střelce

NEW YORK Sezonu NHL dohraje 24 týmů v rozšířeném play off, pro sedm nejhorších klubů ročník skončil. Řekl to komisionář elitní severoamerické hokejové soutěže Gary Bettman, upozornil však, že termín návratu hráčů na led zůstává kvůli pandemii koronaviru nejistý. Ukončení základní části zároveň znamená, že bostonský útočník David Pastrňák získá Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce NHL; stejně jako Alexandr Ovečkin z Washingtonu nastřílel 48 branek.

Pastrňák tak navázal na dosud jediného českého držitele trofeje pro nejlepšího kanonýra ligy Milana Hejduka. Olympijský vítěz z Nagana nastřílel v sezoně 2002/03 v dresu Colorada rovných 50 branek.

Hokejisté v NHL odmítají zůstat v izolaci, nechtějí zůstat několik měsíců bez rodin V minulém týdnu návrh vedení ligy na rozšířené play off odsouhlasila hráčská asociace. Termín rozehrání vyřazovací části ani dějiště zápasů ještě nejsou známy. Bettman hovořil o zhruba desítce možných stadionů, na nichž by NHL mohla bez diváků v hledištích sezonu dokončit. Vybrána budou dvě hostitelská města.

Koronavirová pandemie přerušila NHL 12. března, kdy klubům zbývalo absolvovat 11 až 14 zápasů základní části. Ta už se dohrávat nebude, na základě aktuálního bodového průměru skončila sezona pro Buffalo, New Jersey, Ottawu, Detroit, Anaheim, Los Angeles a San Jose. Místo obvyklých 16 týmů se ve vyřazovací části představí 24 mužstev. Nejlepší čtyři týmy z každé konference budou mít na úvod play off volno. Zbylých 16 klubů absolvuje předkolo na tři vítězné zápasy. Nejlepší čtyři týmy Východu (Boston, Tampa Bay, Washington, Philadelphia) a Západu (obhájce titulu St. Louis, Colorado, Vegas a Dallas) mezitím odehrají turnaje o nasazení v prvním kole. Zatímco předkolo se bude hrát na tři vítězné zápasy, dál by se mělo pokračovat klasicky sériemi na čtyři výhry.

Během příštího týdne by hokejisté mohli dostat svolení vrátit se v malých skupinách k tréninkům. Termín možného restartu sezony je nicméně stále nejistý. Předkolo play off: Východní konference: Pittsburgh - Montreal, Carolina - New York Rangers, New York Islanders - Florida, Toronto - Columbus. Západní konference: Edmonton - Chicago, Nashville - Arizona, Vancouver - Minnesota, Calgary - Winnipeg.