Hokejisté v NHL odmítají zůstat v izolaci, nechtějí zůstat několik měsíců bez rodin

New York NHL si jde neúnavně za svým cílem, kterým je dohrát přerušený ročník. Ještě však bude potřeba vyřešit celou řadu zádrhelů a překážek, které stojí v cestě odvážnému a zatím stále málo představitelnému plánu. Jeho aktuální podoba by totiž zřejmě počítala i s izolací hráčů, což se nelíbí zejména hokejistům s rodinami.

„Je to zásadní věc, nikdo nechceme být několik měsíců odtržení od rodin,“ cituje agentura AP útočníka Jamese van Riemsdyka z Philadelphie. „Pro mladé kluky, kteří jsou single, to nebude problém. Pro mě jako otce to ale bude těžké,“ připojil se bek Ryan Ellis z Nashvillu.

Stejného názoru je i český forvard Tomáš Nosek z Vegas, který je díky karanténě alespoň stále po boku pětiměsíčního synka. „Ze strany hráčů jde o klíčový bod jednání. Neumím si představit, že budu zavřený několik měsíců na hotelu, navíc když se mluví o tom, že by se naše divize hrála až v Edmontonu,“ řekl nedávno Nosek.

Vše je zatím předmětem hodně živých debat, včetně toho, kde by se nakonec play off odehrálo. Hráčská asociace NHLPA odhlasovala návrh ligy na vyřazovací boje, kterých se má zúčastnit 24 nejlepších celků místo klasických 16. Hrálo by se pravděpodobně na dvou vybraných místech, o kterých se teprve rozhodne. Bude jedním z nich skutečně Edmonton? Nebo stejně diskutované Las Vegas? A co na východě Columbus či Toronto?

Ještě více než místo ale většinu hráčů zajímá hlavně to, zda by museli po celou dobu účasti v play off zůstat v izolované bublině. „Je jasné, že budeme muset zůstat v určité izolaci, ale pustí tam za námi naše rodiny? Nebo tam budou moct být od začátku? To by byl svým způsobem kompromis, jak v takové variantě obstát,“ řekl útočník Jordan Martinook z Caroliny, otec ročního syna.



Brankář Devan Dubnyk z Minnesoty připomíná fakt, že si hráči sice odhlasovali podobu play off, okolní záležitosti však zůstávají nadále nevyřešené. „Zvedli jsme ruku pro systém, ale zatím nepadlo nic o logistice, městech, cestování, zkrátka o tom, jak bude taková izolace vypadat. O ničem takovém jsme zatím nehlasovali,“ upřesnil Dubnyk pro server The Athletic.

„Potřebujeme, aby NHL probírala všechny detaily s co možná nejvíce hráči,“ pokračuje 34letý gólman. „Jak dlouho jsme schopní zůstat odtržení od blízkých? Dokážeme žít pouze na přímce stadion-hotel? Kde všude můžeme jíst? Všechny detaily se musí vyřešit předtím, než se začne hrát. Aby se nám to pak najednou celé nezhroutilo.“



Už příští týden mají hokejisté z NHL vyjet k prvním tréninkům v malých skupinkách. Než však znovu změří síly v ostrých zápasech, zbývá lize vyřešit celou řadu nelehkých hádanek.