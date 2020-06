Vůbec jsem nefungoval. Zničehonic jsem se rozbrečel a sesypal, popisuje Hemský ošklivé stavy

Praha Vsaďte se, že i v šestatřiceti letech by za normálních okolností dokázal svými kličkami zamotat hlavy soupeřům ve většině evropských soutěží a kdoví, jestli ne i ve slavné NHL. Hokejového šikulu Aleše Hemského však poslední léta sužovaly následky otřesu mozku, potíže s kyčlí a nedávno se rozhodl ukončit kariéru.

„Co se týká otřesu mozku, máte pocit, že jste v pořádku, ale najednou přijdou problémy a nejistota, zda vůbec budu hrát, nebo ne. Závěr kariéry jsem si chtěl užít trochu jinak, než skončit takhle. Bohužel to ale jinak nešlo,“ přiznává Hemský v poměrně otevřeném rozhovoru pro web HC Dynamo.

„Pořád jsem se chtěl vrátit, věděl jsem, že bych měl kde hrát. Chvílemi jsem byl v pohodě, ale byly i stavy, kdy jsem nefungoval vůbec. Když jsem zjistil, že si nedokážu hrát s vlastními dětmi, protože jsem se zničehonic rozbrečel a sesypal, musel jsem s tím začít něco dělat,“ dodává.

Ze začátku se o hokeji odmítal s kýmkoli bavit, chyběl mu, dnes už je ale se skutečností, že jde o bývalého hráče, vyrovnaný.



„Teď už se cítím dobře. Za poslední půlrok jsem se konečně dostal ze všech těch problémů a cítím se zdravý, tím pádem si není na co stěžovat,“ uvědomuje si Hemský.

Vedle řady větších úspěchů oslavil ve výlukové sezoně 2004-05 i titul s Pardubicemi.

Aleš Hemský v dresu Ottawy.

„Bylo mi jednadvacet a měl jsem začínat třetí rok v Edmontonu, kvůli výluce jsem ale nastoupil za Pardubice. Bylo to super, kdykoli se něco vyhraje, tak je to paráda. Nevyšel nám sice tenkrát začátek, ale všichni kluci byli skvělí a moc jsme si to užili. Někteří až moc,“ usmívá se Hemský, borec s 845 starty v NHL (572 bodů za 174+398), mistr světa z Vídně 2005 a držitel dalších dvou bronzů ze světového šampionátu 2012 a olympiády v roce 2006.



„Pro mě to ale o medailích nebo pohárech nikdy nebylo. Jde hlavně o zážitky z povedeného turnaje nebo sezony. Se spoluhráči jste pak kamarádi na celý život a to je nejvíc. Na určité momenty pak vzpomínáte do konce života,“ říká Hemský, jenž si s Edmontonem zahrál i slavné finále Stanley Cupu, v roce 2006 ale prohrál v sedmém zápase...

V dresu Olejářů z Edmontonu působil Aleš Hemský dlouhou dobu.

„Měli jsme výborný tým. Opět špatný začátek, ale zvykli jsme si na sebe a pak se to otočilo. Užívali jsme si to úplně stejně jako rok předtím v Pardubicích. Bohužel jsme padli v sedmém zápase, ale bylo to neuvěřitelné,“ vzpomíná Hemský, jenž se po kariéře s rodinou usadil v americkém Dallasu.



„Do Česka ale létám každé léto. Pokud se teď nic nepokazí, dorazíme v srpnu,“ plánuje.