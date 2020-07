Boje o Stanley Cup by měla hostit Kanada. Mluví se i o návratu hráčů NHL na olympiádu

Washington Obnovení NHL konečně nabývá reálnějších obrysů. Poslední testování sice odhalilo dalších patnáct nakažených, ovšem i tak vše směřuje k začátku tréninkových kempů, které by čtyřiadvacítka účastníků play-off měla zahájit 10. července.

V zámoří momentálně finišuje druhá fáze příprav k návratu nejlepší hokejové ligy na světě. Hráči dostali na začátku června možnost trénovat alespoň v malých skupinkách. Zhruba 250 hokejistů, kteří tuto nabídku vyslyšeli, v tomto týdnu absolvovalo další povinné testování. Pozitivní výsledek na koronavirus se prokázal u patnácti z nich.

„Všichni pozitivně testovaní hráči šli do izolace a dodržují pokyny zdravotnických úřadů v USA a Kanadě,“ stojí v prohlášení NHL. Nejvyšší představitelé soutěže zároveň dodali, že si jsou vědomi dalších jedenácti nakažených, kteří se do tréninkového procesu zatím nezapojili.

Tři případy byly už dříve hlášeny z floridské Tampy, kde došlo k dočasnému uzavření tréninkových sportovišť a přerušení přípravy na play-off. Podle deníku Toronto Sun měl pozitivní test také Auston Matthews. Americký útočník, který sváděl s Alexandrem Ovečkinem a Davidem Pastrňákem až do přerušení ligy vyrovnaný souboj o pozici krále střelců, se zotavuje v rodné Arizoně a věří, že bude schopen přicestovat do Toronta na začátek tréninkového kempu.

Návrat Evropanů

Plnohodnotná a pro všechny povinná příprava na play-off by měla odstartovat 10. července, ale v případě výskytu dalších komplikací se hovoří i o třídenním odkladu. Z českých hokejistů už do zámoří dorazili třeba brankář Colorada Pavel Francouz nebo washingtonské trio ve složení Jakub Vrána, Michal Kempný a Radko Gudas.

„Přileťte a půjdete do karantény. To je všechno, co víme. Celkově je tam hodně neznámých, obtížnější podmínky pro hokej jsem za celou kariéru nezažil. NHL je ale pro dohrání v březnu přerušené sezony ochotna obětovat úplně všechno,“ řekl známý tvrďák Gudas v rozhovoru pro Sport.cz.

Zatímco čeští hokejisté létají do Severní Ameriky po skupinkách, třeba Finové koncem minulého týdne odcestovali společně. Podle informací listu Helsingin-Sanomat zorganizovali útočníci Leo Komarov a Mikael Granlund charterový let z Helsinek do New Yorku, odkud se posléze každý ze sedmadvacítky hráčů vydal po vlastní ose.

„Obnovení sezony ještě nepovažuji za hotovou věc, 10. červenec je pořád daleko. Nemáme přesné informace a celou dobu vlastně jen čekáme, co se stane,“ nechal se slyšet gólman Nashville Predators Pekka Rinne.

Play-off zřejmě v Edmontonu a Torontu

Předpokládá se, že na konci července se týmy přesunou do dvou vybraných měst, přičemž každé z nich bude hostit zápasy jedné konference. Do té doby budou hráči i členové realizačních týmů izolování od zbytku světa a pravidelně testováni. Dle posledních informací by ale všichni po příletu do obou dějišť play-off mohli fungovat v normálním režimu. Kdo ale sebe a svou rodinu dobrovolně vystaví riziku nákazy, toť otázka.

„Jsem přesvědčený, že se vyhneme nepříjemnostem. Bude to výzva, ale když budeme disciplinovaní, tak nic nehrozí,“ věří veterán Jason Spezza. Pozici hlavního favorita na pořádání vyřazovacích bojů dlouho drželo Las Vegas. Vzhledem k rostoucím počtům nakažených se ale šance města hazardu v posledních dnech povážlivě snížily. Server televizní stanice ESPN naopak přišel s informací, že se play-off s největší pravděpodobností odehraje v Kanadě. Zápasy východní konference má hostit Toronto. Boje v rámci západní konference, semifinále a finále NHL se zřejmě uskuteční v Edmontonu. O všem definitivně rozhodne až hlasování hráčů, které se uskuteční v nejbližších dnech.

Češi radostí neskáčou

K situaci se v uplynulých týdnech vyjádřila celá řada českých hokejistů. Z obnovení sezony je nadšen málokdo. „Abych řekl pravdu, moc se mi do Ameriky nechce. Je to tam pěkně divoké, ještě si k tomu připočtěte ty velké protesty. Jde jen o byznys, na naše zdraví se nebere zřetel. Možná to vyzní blbě, ale byl bych raději, kdyby se co nejlíp připravil nový ročník. Aby nezačínal v prosinci a zase se nemuselo končit až na závěr léta,“ nechal se v rozhovoru pro iDnes.cz slyšet David Rittich.

Konečná dohoda mezi vedením NHL a hráčskými odbory stále není na stole. Řeší se nejen tato sezona, ale i budoucnost. Spekuluje se o tom, že vedení NHL chce vynuceného posunutí play-off využít a udělat z hokeje během léta tradici. Důvod? Odpoutání se od souběžně probíhající NBA a tím pádem větší finanční obnos z televizních práv.

Pokud tato snaha projde, mistrovství světa si bude muset najít nový termín nebo se obejít bez hráčů z NHL. „Nelíbí se mi to. A že bychom měli hrát hokej v červenci a srpnu? Pro mě nepředstavitelné,“ má jasno Rittich.

Vrátí se hráči NHL na olympiádu?

S nesouhlasnými vyjádřeními se ozývají i největší osobnosti soutěže. Třeba ruský útočník Artěmij Panarin vyjádřil obavy o finanční kondici ligy, která by mohla vést ke snížení platů, a odmítl nastoupit, dokud nebude vypracována nová, pro hokejisty výhodnější kolektivní smlouva.

„Obávám se o dlouhodobou prosperitu NHL. Hráči chránili příjem majitelů, když během koronakrize akceptovali podmíněné snížení smlouvy. Je čas se dohodnout,“ napsala ruská hvězda na twitterovém účtu. „Přeju si, abychom z dohody pro rozjetí soutěže vymačkali co nejvíc i pro sebe a třeba si dali jako podmínku, že nás NHL pustí na olympiádu do Pekingu,“ dodal Gudas.

Zdálo se to jako sci-fi, ale přání českého reprezentanta bude dost možná vyslyšeno. Uznávaný kanadský novinář Pierre LeBrun totiž přišel s informací, že by nová kolektivní smlouva mezi ligou a hráčskou asociací měla zahrnovat i dohodu o startu hvězd z NHL na turnajích pod olympijskými kruhy v letech 2022 a 2026.

Vše se ale zatím pohybuje jen ve fázi úvah, nic není podepsáno. Na finální rozhodnutí si budeme muset ještě počkat.