Osm měsíců od nálezu rakoviny poprvé trénoval s týmem. Světlo na konci tunelu, těší Lindbloma

Philadelphia Velmi složité období prožívá útočník Oskar Lindblom, to nejhorší už ale vypadá, že by měl mít za sebou. Spoluhráči Jakuba Voráčka z Philadelphie Flyers byla v prosinci diagnostikována zvláštní forma rakoviny kosti, třiadvacetiletý Švéd se ale zdárně léčí a poprvé vyjel se svými spoluhráči na led.

V prosinci se Oskar Lindblom dozvěděl nepříjemnou zprávu. Švédskému útočníkovi byl diagnostikován Ewingův sarkom, rakovinový nádor, který vzniká v kostech nebo v tkáních okolo nich. Velmi ojedinělou nemoc američtí doktoři diagnostikují u přibližně 250 mladých lidí ročně, vyléčí se jich přibližně 80 procent.

„Flyers udělají všechno pro to, aby Oskara podpořili a pomohli mu zajistit nejlepší možnou péči a léčbu. Rádi bychom jen požádali, aby mu bylo dopřáno soukromí, mohl se plně soustředit na léčbu a mohl se zase zcela zdravý vrátit k týmu,“ uvedl ihned po uveřejnění generální manažer Philadelphie Flyers Chuck Fletcher.

I když rodák z Gävle stále podstupuje chemoterapii, po osmi měsících světu poslal skvělou zprávu: Dokončují léčbu a poprvé jsem vyjel na led.

Incredibly, Oskar Lindblom back on the ice Tuesday for the #Flyers after cancer battle. Video: Zack Hill. pic.twitter.com/RzSqMdCGnN — Sam Carchidi (@BroadStBull) June 23, 2020

Třiadvacetiletý útočník švédské reprezentace trénoval se svými týmovými kolegy z Flyers, Fletcher po tréninku uvedl, že Lindblom na ledě působil skvělým dojmem. „Je pozoruhodné, že ukázal všechny dovednosti a vydržel trénovat bezmála 45 minut, když si uvědomíme, čím vším si Oskar prošel,“ řekl.



Sám třiadvacetiletý bojovník si návrat na led pochvaloval.

„Je to zábava tam být. Je to stále těžké, nebýt tak dobrý, jak jsem bývával, ale je to sranda tam být. Být zase s klukama, zabruslit si a cítit zase ten pocit. Vidím světlo na konci tunelu. Nemohu si stěžovat, jiní lidé na tom byli mnohem hůř. Jsem rád za to, kde jsem teď,“ uvědomuje s Lindblom.

Do letošního playoff se s jistotou nezapojí, i tak ale věří, že parta okolo Jakuba Voráčka a Clauda Girouxe má na to opanovat Stanley Cup. Lindblom si v této sezoně připsal ze 30 zápasů 18 bodů za 11 gólů a sedm nahrávek. Stejně gólů jako on nastřílel Travis Konecny a společně jsou nejlepšími střelci mužstva v ročníku. Celkem má Lindblom v základní části NHL na kontě 134 utkání a 57 bodů (30+27).