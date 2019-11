Boleslav šanci jít do čela extraligy nevyužila, Litvínov znovu s Třincem padl

Hokejisté Mladé Boleslavi nevyužili možnost posunout se do čela Tipsport extraligy a v předehrávce 17. kola podlehli doma Liberci 1:2. Zůstali tak o skóre za Spartou, která v neděli hostí třetí Kometu Brno. Na čtvrtou pozici o bod za vedoucí trio se posunul mistrovský Třinec, který vyhrál na vlastním ledě nad Litvínovem 2:0. Třinečtí hokejisté zvítězili 2:0 nad Litvínovem, který porazili podvanácté v řadě. Úřadující mistr ztratil s Vervou během úspěšné série jen bod. Patrik Bartošák vychytal druhé čisto konto v sezoně.

Mladá Boleslav sice vedla nad Libercem od šesté minuty díky brance Jana Stránského, ale v úvodu druhé části vyrovnal Michal Birner a v polovině utkání rozhodl ve vlastním oslabení obránce Ronald Knot. Bílí Tygři po předchozí šňůře pěti duelů bez jediného zisku potřetí za sebou naplno bodovali. Domácí naopak neuspěli poprvé po třech vítězstvích.



Předehrávky 17. kolo hokejové Tipsport extraligy: HC Oceláři Třinec - HC Verva Litvínov 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) Branky a nahrávky: 2. Hrňa (P. Vrána), 37. P. Vrána (M. Doudera). Rozhodčí: Kika, Obadal - Gebauer, Lederer. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:0. Diváci: 4467. BK Mladá Boleslav - Bílí Tygři Liberec 1:2 (1:0, 0:2, 0:0) Branky a nahrávky: 6. J. Stránský (Bičevskis) - 23. Birner (L. Hudáček), 30. Knot. Rozhodčí: Hodek, Hradil - Brejcha, D. Jelínek. Vyloučení: 3:3, navíc Hanousek (Liberec) 10 min. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 3667.

„Máte vždy mužstva, na které si věříte více a méně. Pokud jsou takové statistiky (12 výher v řadě), tak to v hlavách je. Menší roli to hraje,“ uvedl třinecký útočník Rostislav Martynek, jehož klub povolal z prvoligového Frýdku-Místku a připsal si první extraligový start v sezoně. „Vím, že minulou sezonu jsem nastoupil taky první zápas proti Litvínovu a taky to skončilo 2:0. Asi je to předurčeno,“ pousmál se.

Třinci scházel v sestavě obránce Roth, který je nominovaný na reprezentační turnaj Karjala Cup. Litvínov naopak poprvé nasadil kanadského beka Kudlu, který do tohoto týdne působil v prvoligovém Frýdku-Místku, partnerském klubu Ocelářů.

Třinec začal zostra. Už ve druhé minutě pláchl obraně hostů Marcinko, ale ztroskotal na Honzíkovi. V dalším střídání si ale vynutil přesilovou hru, kterou už po třech sekundách využil Hrňa. Domácí útočník vypálil po vyhraném vhazování a puk zapadl od břevna do branky. Hosté byli střelecky pilnější, aktivní byli zejména Petružálek a Lukeš, který v největší šanci zblízka trefil jen Bartošáka.

Také druhá třetina vyzněla pro Třinec. Hosté i se štěstím přečkali oslabení, ve kterém zahodili gólové šance Chmielewski a Kundrátek. Vránu dvakrát vychytal Honzík, který si poradil i s Marcinkovým pokusem v přečíslení dva na jednoho. A když už ho Hrehorčák ve 33. minutě překonal, gól neplatil, protože puk přešel čáru až ve chvíli, kdy už byla litvínovská branka posunutá. Z ukotvení ji vychýlil Honzík, podle Bartošáka úmyslně.

„Šlo to vidět, úplně bez debaty. Mně se to taky ve třetí třetině párkrát stalo, že mi tyčka vypadla, protože úchyty jsou na té straně malé. Nechci ho nějak napadat, ale toto byl Igor Murín v nejlepších letech,“ prohlásil Bartošák. Honzík se bránil. „Když to tam není pořádně navrtané? Já se o branku normálně opřel a vypadla. Patrikovi se stalo úplně to samé, nic bych v tom nehledal. Schválně to nedělám, když to nedrží, tak to nedrží,“ oponoval Honzík.

V další gólové šanci se dostal za obranu Litvínova Martynek, jenže bekhendový blafák nedotáhl. Třinec se ale přece jen dočkal. Vyhovovalo mu více prostoru při hře čtyři na čtyři, uzamkl soupeře v pásmu a aktivitu korunoval Vrána přesnou trefou z mezikruží. Z hostujícího týmu byl ve druhé třetině nejnebezpečnější Jarůšek, v obou šancích, ze kterých mohl vyrovnat na 1:1, dobře zasáhl Bartošák.

Třinec ve třetí třetině kontroloval vývoj utkání aktivní hrou. Nejenže nepouštěl Litvínov do šancí, ale sám si vytvořil dost možností, jak zvýšit. Velkou překážkou v cestě za třetím gólem mu byl ale Honzík.

„Kromě první třetiny byla druhá a třetí v naší režii. Když už měli nějaké šance, tak to Bartéz výborně pochytal. Vyhráli jsme zaslouženě. Stoprocentních šancí jsme měli více, jen chybělo štěstí v zakončení. I já jsem měl jednu, ale byl jsem rychlejší než puk,“ zhodnotil Martynek.

Hosté toho moc nevymysleli ani ve dvou přesilových hrách, ale v power play, ke které se odhodlali už v 58. minutě, byli párkrát blízko. Petružálkův pokus kopíroval brankovou čáru, ale vykroutil se ven. Na druhé straně Oceláři několikrát minuli prázdnou branku.

„Třinec byl jednoznačně lepší ve všech aspektech hry. Převyšoval nás v osobních soubojích, bruslení. Jen díky dobrému výkonu našeho brankáře nebylo to skóre jiné. Netlačíme se do branky, málo střílíme. Třinec zaslouženě vyhrál,“ uvedl asistent trenéra Radim Skuhrovec. „Chyběl nám větší důraz na brankovišti, víc střel. Tohle tomu chybělo a stálo nás to nějaký bod,“ doplnil brankář Honzík.