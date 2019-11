Neuvěřitelný obrat. Sparta ještě v 50. minutě prohrávala 1:4, přesto nad Kometou zvítězila

Praha Hokejisté Sparty porazili doma v 17. kole extraligy v souboji o první místo po strhujícím obratu Brno 5:4 a zvítězili v jedenáctém z posledních dvanácti utkání. Pražané zdolali Kometu poprvé po třech utkáních, přestože v 50. minutě prohrávali 1:4. Domácí ale před nejvyšší návštěvou sezony 14.578 diváků během 104 vteřin srovnali i díky dvěma gólům Vladimíra Růžičky a 15 sekund před koncem třetí třetiny dokonal zvrat David Tomášek. Sparťané vedou tabulky o tři body před Plzní, Brnem a Mladou Boleslaví.

17. kolo hokejové extraligy: HC Sparta Praha - HC Kometa Brno 5:4 (0:0, 1:3, 4:1) Branky a nahrávky: 29. Smejkal (Jurčina, Řepík), 50. V. Růžička ml. (Říčka, Polášek), 52. V. Růžička ml. (Říčka, Tomáš Dvořák), 52. Řepík (Tomášek, Jurčina), 60. Tomášek (Řepík) - 22. Plekanec (Svačina, Pyrochta), 26. Svačina (J. Hruška), 27. Zaťovič (P. Holík, O. Němec), 46. Svačina (Plekanec). Rozhodčí: Mrkva, Pešina - J. Ondráček, J. Svoboda. Vyloučení: 4:5, navíc Jurčina (Sparta) 10 min. Využití: 0:1. Diváci: 14.578. Sestavy: Sparta: Machovský - Blain, Tomáš Dvořák, Jurčina, Ďaloga, Košťálek, Polášek, M. Jandus - A. Kudrna, Sukeľ, Říčka - Řepík, Tomášek, Smejkal - Forman, Pech, Buchtele - Rousek, V. Růžička ml., Dvořáček. Trenéři Krupp a J. Nedvěd. Brno: Vejmelka - O. Němec, Štencel, Pyrochta, Gulaši, Bartejs, Malec - Kucsera, P. Holík, Zaťovič - Horký, Plekanec, Plášek - Lev, J. Hruška, Orsava - Jenyš, Kusko, Svačina - od 21. navíc Kunc. Trenéři: Fiala, Horáček, Pokorný a Oslizlo.

Ve čtvrté minutě přihrál Smejkal Řepíkovi, který trefil pouze tyč odkryté branky. Sparťanský kapitán si vytvořil i další šanci při početní výhodě domácích, ale střelou z levého kruhu těsně minul. Hosté si v první části vážnější příležitost nevypracovali a na Machovského vyslali jen tři střely.

V úvodu druhé třetiny zahrozil opět Řepík, který po straně ujel brněnské obraně, ale gólmana Vejmelku nepřekonal. Vzápětí Brno udeřilo. Svačina našel ukázkově z vlastní obranné třetiny Plekance, jenž samostatný únik zakončil nechytatelně pod horní tyč. Sedmatřicetiletý Plekanec se trefil počtvrté v sezoně.

V 26. minutě se Brno prosadilo podruhé. Vteřinu před Košťálkovým návratem na led z trestné lavice využilo přesilovku. Hruška nahrál před branku Svačinovi, který se trefil do podobného místa jako Plekanec.

Kometa nadále předváděla v O2 areně maximální střeleckou efektivitu a o 55 sekund později zvýšila na rozdíl tří gólů. Zaťovič vystřelil z levého kruhu a přesně zamířil do stejného místa jako předtím Plekanec a Svačina. Sparťané snížili v 29. minutě. Puk se odrazil do mezikruží k volnému Smejkalovi, který pohotově zakončil do poloodkryté branky.

Ve 46. minutě si Brno vzalo třígólový náskok zpět. Plekanec si nabruslil mezi dva sparťany a zpětnou přihrávkou našel Svačinu, jenž zakončením k tyči přidal svůj druhý gól večera.

V polovině třetího dějství snížil Růžička, který vypálil přes obránce Pyrochtu. O chvíli později se trefil podruhé ranou z levého kruhu pod horní tyč a o 22 sekund později předložil Tomášek před prázdnou branku kotouč Řepíkovi, jenž srovnal. Domácí smazali tříbrankové manko během 104 vteřin.

Duel pomalu směřoval do prodloužení, když po přihrávce Řepíka rozhodl Tomášek. Řepík si v utkání připsal tři body stejně jako na druhé straně Svačina. Moravané venku prohráli poprvé po pěti výhrách v řadě.

Ostatní výsledky 17.kola:

HC Vítkovice Ridera - Rytíři Kladno 3:4 v prodl. (2:1, 1:1, 0:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 10. Mallet (P. Zdráhal, Trška), 10. Roberts Bukarts (Schleiss, M. Svoboda), 24. O. Roman (Roberts Bukarts, Schleiss) - 20. Stach (Austin, B. Nash), 40. J. Strnad (Melka, T. Kaut), 57. Melka, 64. J. Strnad. Rozhodčí: Holm (Švéd.), Kika - Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 5:4. Bez využití. Diváci: 9833 (vyprodáno).

HC Energie Karlovy Vary - HC Olomouc 2:3 (1:0, 1:3, 0:0)

Branky a nahrávky: 3. Stříteský (Skuhravý), 28. Vondráček (Koblasa, Šenkeřík) - 24. Nahodil (Olesz, Irgl), 25. Škůrek (Irgl, Nahodil), 29. Klimek (Strapáč, Dujsík). Rozhodčí: Šír, R. Svoboda - Gerát, Hynek. Vyloučení: 5:4, navíc Plutnar, Skuhravý (oba Karlovy Vary). Využití: 0:2. Diváci: 4278.

PSG Berani Zlín - HC Škoda Plzeň 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 17. Freibergs (Dufek, Jeglič) - 32. Pour (Roman Vlach), 36. Kantner. Rozhodčí: Jeřábek, Stano (SR) - Bryška, Rampír. Vyloučení: 3:4. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 4506.