Pastrňák proti Ottawě opět skóroval, Rittich si připsal druhou vychytanou nulu v sezoně

Pittsburgh - Edmonton 1:2 v prodl. (0:0, 0:1, 1:0 - 0:1) Branky: 54. Dumoulin - 28. Cave, 63. Draisaitl. Střely na branku: 53:27. Diváci: 18.618. Hvězdy zápasu: 1. M. Smith, 2. Draisaitl (oba Edmonton), 3. Murray (Pittsburgh). Nashville - NY Rangers 1:2 (0:1, 1:1, 0:0) Branky: 35. Arvidsson - 17. Chytil (Hájek), 25. R. Strome. Střely na branku: 33:30. Diváci: 17.371. Hvězdy zápasu: 1. Georgijev, 2. Chytil (oba NY Rangers), 3. Arvidsson (Nashville). Boston - Ottawa 5:2 (1:1, 1:1, 3:0) Branky: 2. Pastrňák, 22. Bergeron (Pastrňák), 46. Heinen, 47. Marchand (Pastrňák), 57. DeBrusk - 13. Duclair, 24. C. Brown. Střely na branku: 32:32. Diváci: 17.191. Hvězdy zápasu: 1. Pastrňák, 2. Heinen, 3. T. Rask (všichni Boston). Buffalo - NY Islanders 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) Branka: 6. Brassard. Střely na branku: 27:21. Diváci: 19.070. Hvězdy zápasu: 1. Varlamov, 2. Brassard (oba NY Islanders), 3. C. Hutton (Buffalo). Florida - Detroit 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) Branky: 27. a 51. Huberdeau, 4. Connolly, 17. Barkov. Střely na branku: 41:22. Diváci: 14.411. Hvězdy zápasu: 1. Huberdeau, 2. Bobrovskij, 3. Barkov (všichni Florida). Philadelphia - Toronto 3:4 po sam. nájezdech (1:1, 1:1, 1:1 - 0:0) Branky: 16. Provorov (Voráček), 24. Giroux (Voráček), 41. Sanheim - 6. Kapanen, 38. Spezza, 46. Marner, rozhodující sam. nájezd A. Johnsson. Střely na branku: 40:26. Diváci: 18.441. Hvězdy zápasu: 1. Giroux, 2. Provorov (oba Philadelphia), 3. Spezza (Toronto). Carolina - New Jersey 3:5 (2:2, 1:1, 0:2) Branky: 8. Foegele, 17. T. Teräväinen, 31. Haula (Nečas) - 12. Wood, 20. J. Hughes, 21. Hischier, 44. P.K. Subban, 60. Severson. Střely na branku: 27:26. Diváci: 15.079. Hvězdy zápasu: 1. Wood (New Jersey), 2. Haula (Carolina), 3. P.K. Subban (New Jersey). Columbus - Calgary 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) Branky: 4. Monahan, 29. S. Bennett, 58. M. Tkachuk. Střely na branku: 43:29. David Rittich odchytal za Calgary celý zápas a ze 43 střel neinkasoval. Diváci: 15.618. Hvězdy zápasu: 1. Rittich, 2. Monahan (oba Calgary), 3. Korpisalo (Columbus). Dallas - Montreal 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) Branky: 39. z tr. střílení a 51. Gurjanov, 16. Radulov, 56. Heiskanen (Faksa) - 57. Lehkonen. Střely na branku: 40:36. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Gurjanov, 2. Bishop, 3. Lindell (všichni Dallas). Minnesota - St. Louis 3:4 v prodl. (1:2, 2:0, 0:1 - 0:1) Branky: 3. M. Foligno, 22. Fiala, 25. Zuccarello - 4. MacEachern, 15. Gunnarsson, 47. Blais, 63. R. O'Reilly. Střely na branku: 23:29. Diváci: 18.208. Hvězdy zápasu: 1. R. O'Reilly, 2. Blais (oba St. Louis), 3. Fiala (Minnesota). Arizona - Colorado 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) Branky: 7. Dvorak, 16. Kessel, 36. Garland. Střely na branku: 28:33. Pavel Francouz odchytal za Colorado celé utkání, inkasoval tři branky z 28 střel a úspěšnost zásahů měl 89,29 procenta. Diváci: 17.125. Hvězdy zápasu: 1. Kuemper, 2. Kessel, 3. Dvorak (všichni Arizona). Vegas - Winnipeg 3:4 v prodl. (3:1, 0:0, 0:2 - 0:1) Branky: 5. Marchessault, 7. Pacioretty, 9. Schmidt - 3. a 51. Perreault, 54. Scheifele, 64. Connor. Střely na branku: 26:39. Diváci: 18.276. Hvězdy zápasu: 1. Connor (Winnipeg), 2. Schmidt, 3. W. Karlsson (oba Vegas). San Jose - Vancouver 2:5 (0:2, 0:2, 2:1) Branky: 51. Vlasic, 60. E. Kane - 13. a 53. E. Pettersson, 5. B. Sutter, 21. Virtanen, 26. Gaudette. Střely na branku: 26:28. Diváci: 16.480. Hvězdy zápasu: 1. E. Pettersson, 2. Boeser, 3. Virtanen (všichni Vancouver). Los Angeles - Chicago 4:3 v prodl. (2:2, 0:0, 1:1 - 1:0) Branky: 3. Clifford, 5. Roy, 53. Amadio, 65. Doughty - 9. Kubalík, 18. Kämpf, 59. J. Toews. Střely na branku: 49:27. Diváci: 18.230. Hvězdy zápasu: 1. Doughty, 2. D. Brown, 3. Clifford (všichni Los Angeles).