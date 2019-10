Pastrňak se dostal do čela bodování. ‚Zvládá všechno, ani my občas nevíme, co vymyslí‘, chválí Marchand

Celá elitní řada Bruins při výhře 7:4 v noci na pondělí ohromila. Brad Marchand dvěma góly a třemi asistencemi, Patrice Bergeron hattrickem. „Vždy jsou připravení. Profesionálové,“ oceňuje trenér Bruce Cassidy svěřence z Velké bostonské trojky. Či Perfection line, stačí si vybrat.

V kabině se ovšem mluvilo nejvíc o českém šikulovi. O momentálním vládci bodování NHL a zároveň nejlepším střelci. „Zvládá teď všechno. Ohromně mu narostlo sebevědomí. Nemáte ponětí, co s pukem udělá. Ani my to nevíme,“ pousmál se Marchand.



A dodal: „Cítí, že dokáže cokoliv. A v takovém stavu dokáže být nebezpečný. Zná tolik způsobí, jak vás překonat...“



V zámoří milují historické statistiky. A Pastrňák některé pozměnil podle sebe.



Dorovnal například výkon Jaromíra Jágra ze sezony 1999/2000. I když nejde o rekord, tehdy naposledy zvládl křídelní útočník v NHL posbírat v úvodních jedenácti utkáních dvacet tři bodů.



Seznam křídelních útočníků a nejlepších výkonů v úvodních jedenácti utkáních sezony:

