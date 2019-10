Sparta natáhla vítěznou sérii na devět utkání, Kladno utrpělo s Třincem ostudný debakl

Plzeň Hokejisté Kladna utrpěli ve 14. kole extraligy doma s Třincem debakl 1:7, prohráli počtvrté za sebou a ze série tří domácích zápasů vytěžil nováček jediný bod. Mistrovští Oceláři si spravili chuť po sobotní prohře v Plzni 1:6 a v desátém venkovním utkání v sezoně se radovali z teprve třetí výhry.

14. kolo hokejové extraligy: HC Škoda Plzeň - HC Sparta Praha 2:3 po sam. nájezdech (0:0, 0:1, 2:1 - 0:0) Branky a nahrávky: 45. Moravčík, 58. Gulaš (Eberle, Rob) - 28. Řepík (Kalina), 54. Tomášek (Smejkal), rozhodující sam. nájezd Pech. Rozhodčí: Mrkva, Pražák - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 4:8. Využití: 1:0. Diváci: 7109. Sestavy: Plzeň: D. Frodl - Vráblík, Moravčík, Čerešňák, T. Voráček, L. Kaňák, Budík - Gulaš, Kracík, Pour - Rob, Roman Vlach, F. Suchý - Eberle, Kodýtek, P. Straka - Kantner, Kolda, Vracovský. Trenéři: Čihák, Jiří Hanzlík a Pejchar. Sparta: J. Sedláček - Jurčina, Ďaloga, Blain, Kalina, Košťálek, Polášek, Tomáš Dvořák - Řepík, Tomášek, Smejkal - Forman, Pech, Buchtele - A. Kudrna, Sukeľ, Říčka - Rousek, V. Růžička ml, Dočekal. Trenéři Krupp a J. Nedvěd.

Domácí i bez zraněných útočníků Vojtěcha Němce, Miroslava Indráka, Martina Heřmana a nově i Tomáše Mertla vstoupili do utkání aktivněji. Po vytočení zpoza branky neprostřelil záhy Sedláčka Straka, stejný hráč v páté minutě z brejku po pravé straně nebezpečně vypálil a gólmana Sparty zachránila branková konstrukce, což potvrdil i videorozhodčí.

Hosté se snažili dohrávat osobní souboje, Indiáni je ovšem přehrávali kombinačně. Sparťany do první sirény od pohromy uchránil jen pozorný Sedláček, který si poradil s pokusem Vlacha a dokázal zastavit vkleče i Moravčíkův průnik.

Na začátku prostřední části našel Rob během přesilové hry přihrávkou zpoza branky Poura, jenž v dobré pozici zakončil slabě. Za chvíli z mezikruží neuspěl volný Suchý. Při další plzeňské přesilovce po špatné rozehrávce Kaňáka před brankou osamocený Dočekal minul a v pokračující početní výhodě po příhře Kracíka od zadního mantinelu trefil Čerešňák pravou tyčku. Vzápětí netrefil dorážkou odkrytou branku Kodýtek.

Poté udeřilo ve 28. minutě překvapivě na druhé straně, když se rozjetý Řepík protáhl mezi obránci, a ač faulován, v pádu otevřel skóre. Po polovině utkání mohl srovnat po spolupráci s Eberlem Straka, ale Sedláček znovu podržel svůj tým. Hosté následně nezužitkovali sérii přesilovek.

Hokejisté Plzně a Sparty bojují o puk.

Do závěrečné dvacetiminutovky vstoupili střeleckou převahou domácí. Ve 45. minutě ještě Sedláček vyrazil pokusy Eberleho a Straky, ale Moravčík už tvrdou střelou k levé tyči vyrovnal na 1:1. Následně přidali směrem dopředu také hosté, Smejkal ovšem při přečíslení neprostřelil gólmana Frodla. To se povedlo až v 54. minutě Tomáškovi, jenž se prosadil po objetí branky.

Indiánům pomohl odpovědět o čtyři minuty později vyloučením Polášek. Během osmé početní výhody srovnal ranou bez přípravy z levého kruhu na 2:2 Gulaš. Domácí kapitán tak natáhl svou bodovou sérii na 13 utkání, krátce před prodloužením ještě pálil těsně nad.

V nastavení spálil největší šanci Pech, vše si však vynahradil v rozstřelu vítězným samostatným nájezdem a zajistil Spartě bonusový bod.

Kladno prohrálo počtvrté v řadě

Rytíři Kladno - HC Oceláři Třinec 1:7 (0:1, 0:4, 1:2) Branky a nahrávky: 44. Melka (Hajný, Austin) - 9. Hrňa (P. Vrána), 22. Kofroň (Hrehorčák), 22. Marcinko (Dravecký, D. Musil), 30. Roth (Gernát, P. Vrána), 38. M. Stránský (M. Kovařčík), 41. M. Stránský (Marcinko, P. Vrána), 46. Chmielewski. Rozhodčí: Hejduk, Úlehla - J. Frodl, Komárek. Vyloučení: 5:5. Využití: 0:3. V oslabení: 0:1. Diváci: 4623. Sestavy: Kladno: Godla (41. Cikánek) - B. Nash, Austin, Zelingr, Kehar, Barinka, Romančík, od 41. navíc Smetana - Jágr, Stach, Zikmund - Valský, T. Kaut, Réway - J. Strnad, P. Machač, Redlich - Hajný, Melka, Š. Bláha. Trenéři: D. Čermák, Lidický a Kregl. Třinec: Kváča - Roth, Gernát, Kundrátek, M. Doudera, D. Musil, Galvinš, Krajíček - M. Stránský, P. Vrána, M. Kovařčík - Hrňa, Marcinko, Dravecký - Kofroň, Hladonik, Hrehorčák - O. Kovařčík, Polanský, Chmielewski. Trenéři: Varaďa, M. Zadina a Raszka.

Dva góly vstřelil Matěj Stránský a tři asistence si připsal Petr Vrána. V dresu domácích vyšel poprvé po sedmi zápasech bodově naprázdno sedmačtyřicetiletý hrající majitel Jaromír Jágr, který při své sérii vstřelil sedm branek a na čtyři přihrál.



Rytíři nastoupili poprvé v sezoně ve třetí sadě zlatých dresů a fanouškům nachystali na kostce na ledem halloweenské představení v maskách. Do utkání vstoupili aktivně, ale Zikmund a Strnad úvodní šance nevyužili. Na druhé straně ve čtvrté minutě trefil Marcinko horní tyč.

Oceláři se dočkali před polovinou úvodní části vedení, když Melkovo vyloučení potrestali hned po třech vteřinách. Vrána vyhrál v levém kruhu vhazovaní na Hrňu, který nedal ranou do protějšího horního rohu Godlovi šanci. Při Gernátově trestu ve 13. minutě uvolnil Jágr ideálně Stacha, ale ten možnost na vyrovnání nevyužil. Své příležitosti neproměnil ani Valský.

Ve 22. minutě Kladenští dvakrát zaváhali v defenzívě a hosté během 11 sekund zvýšili na tříbrankový rozdíl. Nejdříve po Hrehorčákově akci dorážel úspěšně Kofroň a vzápětí se dostal snadno ke své desáté brance v sezoně Marcinko.

Třinec měl přes snahu domácích zápas plně ve svém moci. Při Nashově trestu se sice ještě neprosadili, ale v polovině utkání při signalizované výhodě zamířil přesně obránce Roth. Zmar Kladna domunentovala přesilovka při trestu Ondřeje Kovařčíka, při které ujali do přečíslení hosté a po přihrávce Michala Kovařčíka zakončil do okryté branky Stránský. Při trestu Hajného ještě zamířil do tyč Roth.

Do závěrečné části nahradil v kladenské brance Godlu Cikánek a hned po 40 sekundách inkasoval, když přesilovku využil Stránský. Ve 44. minutě sebral Kváčovi čisté konto Melka, ale při Smetanově vyloučení vrátil Ocelářům šestibrankový náskok Chmielewski. Domácí měli k dispozici ještě dvě přesilové hry, ale prohru nezmírnili.

Ostatní výsledky 14.kola:

HC Dynamo Pardubice - BK Mladá Boleslav 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)



Branky a nahrávky: 3. Kusý (Kloz) - 47. Skalický (A. Zbořil, Vondrka), 49. Kurka (Ševc, Flynn). Rozhodčí: Hradil, Micka - Ganger, D. Klouček. Vyloučení: 2:5. Bez využití. Diváci: 7118.

PSG Berani Zlín - HC Energie Karlovy Vary 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 40. Fořt (Fryšara, Ferenc) - 10. Koblasa (Vondráček, Skuhravý), 36. T. Rachůnek (Gríger, M. Rohan), 58. V. Polák (Skuhravý), 59. Kohout. Rozhodčí: Šír, Horák - L. Kajínek, Špringl. Vyloučení: 4:3. Bez využití. Diváci: 4511.

HC Kometa Brno - HC Verva Litvínov 4:3 po sam. náj. (2:0, 1:2, 0:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 9. Kusko (Svačina, Pyrochta), 18. Plekanec (Plášek, L. Horký), 32. Lev (J. Hruška, Štencel), rozhodující nájezd Svačina - 22. F. Lukeš (T. Pavelka, Jarůšek), 27. L. Kašpar (Gerhát), 53. Válek (T. Pavelka). Rozhodčí: Obadal, Stano (SR) - Jindra, Zíka. Vyloučení: 2:3. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 7389.

Bílí Tygři Liberec - Mountfield Hradec Králové 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 24. L. Hudáček (Birner), 56. Birner (Šmíd, Filippi) - 23. M. Chalupa, 39. Koukal (Jergl), 52. Zámorský (Kevin Klíma). Rozhodčí: Hodek, M. Sýkora - Gerát, Hynek. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:0. Diváci: 7158.

HC Olomouc - HC Vítkovice Ridera 3:4 v prodl. (0:0, 2:0, 1:3 - 0:1)

Branky a nahrávky: 31. Hecl (V. Tomeček), 37. Irgl (Burian, Vyrůbalík), 56. Skladaný (Olesz, Škůrek) - 54. Bodák (Trška, Mallet), 54. Gregorc (O. Roman, Lakatoš), 56. Baláž (O. Roman, Schleiss), 65. Š. Stránský (Trška). Rozhodčí: Jeřábek, Kubičík - Bryška, Rožánek. Vyloučení: 6:4, navíc Lakatoš (Vítkovice) 10 min. Využití: 0:1. Diváci: 4481.