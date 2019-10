Pastrňák přihrál na ledě Rangers na pět gólů a vede také už i produktivitu NHL

New York Útočník David Pastrňák přihrál v NHL poprvé na pět branek, čímž pomohl Bostonu k výhře 7:4 na ledě New Yorku Rangers. Havířovský rodák se díky pěti bodům posunul do čela produktivity soutěže, kterou vede s bilancí jedenácti branek a dvanácti asistencí. Třiadvacetiletý český hokejista sice neskóroval teprve ve druhém z posledních devíti zápasů, stále ale vévodí i tabulce střelců.

Pastrňák si připsal pět bodů v jednom utkání v základní části podruhé, shodou okolností opět proti Rangers, kterým předloni nasázel hattrick a přidal dvě asistence. Nejproduktivnější večer ale prožil v play off 2018, ve kterém nasbíral v duelu s Torontem šest bodů za tři branky a tři přihrávky. Havířovský rodák zaznamenal před utkáním s Rangers čtyři asistence v utkání NHL jen jednou, a to v předloňské vyřazovací části proti Tampě Bay. Voráček řídil vítězství proti Columbusu, v brance zářili Rittich a Mrázek Rangers po první třetině vedli, ale poté začala úřadovat elitní formace Bostonu - také Brad Marchand si připsal pět bodů (2+3) a Patrice Bergeron vstřelil hattrick. Obrat nastartoval po jedenácti sekundách druhé třetiny Pastrňák, kterého při rychlém průniku podrazil před brankou Libor Hájek. Volný puk v brankovišti získal Bergeron a bekhendem překonal Henrika Lundqvista. Pastrňák si za necelou minutu vybruslil v útočném pásmu z levé strany mezi kruhy a puk předložil před branku Marchandovi, který s kotoučem rychle zakvedlal a poslal ho bekhendem do růžku. Pastrňák získal třetí bod na začátku třetiny a po jeho přihrávce zvýšil Zdeno Chára střelou od modré čáry na 5:1. Český útočník u gólu na 6:2 nahodil puk ze středního do útočného pásma, kde ho vybojoval Marchand a přihrál mezi kruhy skórujícím Bergeronovi. Stejný hráč zkompletoval v poslední minutě při hře bez brankáře hattrick a také u jeho třetí branky v zápase mu asistoval Pastrňák.

V nedělním programu NHL skóroval také Jakub Voráček, který na ledě New Yorku Islanders otevřel ve svém prvním střídání skóre. Philadelphia se ale z vedení dlouho netěšila - ve dvanácté minutě prohrávala 1:3 a na začátku druhé třetiny už 2:5. Flyers ve zbytku zápasu už jen v závěru korigovali výsledek na konečných 3:5, přičemž u této branky opět asistoval Jakub Voráček, třetí hvězda zápasu. Poprvé v sezóně skóroval David Kämpf, který po asistenci Dominika Kubalíka zvyšoval na 2:0 a pomohl Chicagu k výhře 5:1 nad Los Angeles. Obránce Filip Hronek se trefil do sítě obhájců Stanleyova poháru, ale s Detroitem podlehl St. Louis 4:5 v prodloužení. 1. Pastrňák (Boston) 11 23 (11+12) 2. Draisaitl (Edmonton) 12 21 (9+12) 3. McDavid (Edmonton) 12 21 (6+15) 4. J. Carlson (Washington) 13 21 (5+16) 5. Marchand (Boston) 11 20 (7+13) 6. Mark Stone (Vegas) 13 16 (7+9) 7. Eichel (Buffalo) 12 16 (6+10) 8. MacKinnon (Colorado) 11 15 (6+9) 9. Marner (Toronto) 13 15 (3+12) 10. Ovečkin (Washington) 13 14 (9+5) 58. Hertl (San Jose) 12 10 (3+7) 76. Voráček (Philadelphia) 10 9 (4+5) 100. Vrána (Washington) 13 8 (4+4) 179. Nečas (Carolina) 11 6 (2+4) 183. Hronek (Detroit) 12 6 (2+4) 196. Simon (Pittsburgh) 12 6 (1+5)