Pastrňák jako Jágr. Bostonský útočník v NHL kraloval kanadskému bodování i střelcům

Praha Jako dosud poslednímu z českých hokejistů se podařilo kralovat bodování NHL a zároveň i pořadí střelců Jaromíru Jágrovi. Až letos jej napodobil David Pastrňák. Mluví o něm celý hokejový svět. Ještě ve středu byl totiž třiadvacetiletý český útočník Bostonu nejlepším mužem v NHL, jak co se týče kanadského bodování, tak v pořadí střelců.

S 12 góly se Pastrňák stále dělí o pozici nejlepšího kanonýra s Němcem Leonem Draisaitlem, momentálně má však útočník Edmontonu o asistenci více, a vede tak tabulku produktivity o jeden bod (Pastrňák má bilanci 12+12).



Česká „88“, která bodovala ve všech 10 posledních zápasech Bostonu, je navíc jediným hráčem, jenž v probíhající sezoně vstřelil čtyři branky v jednom zápase a k tomu přidal pět asistencí v jiném.

„Co na to říct? Jo, daří se mi. Je pravda, že trošku překvapený jsem. Šlape nám to jako týmu. A ono to takhle funguje ve sportu. Když to jde mužstvu, je to jednodušší i pro jednotlivce. Dostáváme se více do šancí,“ řekl odchovanec Havířova v rozhovoru pro deník Sport.

„Možná je to v tom, že když se dostanu do šance, většinou ji proměním. Když si člověk věří, zkusí i věc, o kterou by se jinak ani nepokusil. Potom jsou utkání, kdy vám to tolik nejde a vůbec vás nenapadne se o něco takového pokusit. Teď se cítím dobře. Navíc jsem zdravý, což je to nejdůležitější. Radši to musím zaklepat,“ dodal.

Pastrňák tak má velmi dobře našlápnuto k tomu, aby napodobil Milana Hejduka. Ten v sezoně 2002/03 jako jediný český hokejista získal trofej Maurice Richarda pro nejlepšího střelce základní části NHL (Jágr byl čtyřikrát na druhém místě).



Ukončí Ovečkinovo kralování?

Navíc by se mohl vyrovnat právě Jágrovi, pokud by ovládl kanadské bodování po základní části. Současný útočník Kladna ovládl Art Ross Trophy v barvách Pittsburghu hned pětkrát, naposledy v sezoně 2000/01.

„Vstřelit 50 gólů a sesadit Alexandra Ovečkina (vyhrál Maurice Richard Trophy šestkrát za posledních sedm sezon), to mě hodně láká,“ uvedl Pastrňák stím, že by v této sezoně rád zahnal i zklamání z té minulé, kdy Boston podlehl v rozhodujícím, sedmém zápase finále Stanley Cupu hokejistům St. Louis Blues.

Český útočník v pouhých 23 letech překonává jeden klubový rekord za druhým.

A pokud by pokračoval v nastaveném tempu a opravdu překonal hranici 50 gólů, napodobil by někdejšího kanadského útočníka Bostonu Cama Neelyho, který jako poslední hráč Bruins pokořil tuto hranici před 25 lety.

„David má skvělé ruce i přehled. Jestli se nebude chovat sobecky, povede se

Zajímavosti úvodu sezony české „88“ Všech svých 24 bodů nasbíral Pastrňák v desetizápasové šňůře poté, co v úvodních dvou duelech Bostonu v nové sezoně nebodoval. České křídlo je třetím hráčem Bostonu, který v úvodním měsíci sezony nasázel alespoň 12 branek (stejně jako Charlie Simmer, Phil Esposito zvládl dokonce 14). 23letý rodák z Havířova zvládl deseti- a vícebodovou šňůru počtvrté v zámořské kariéře. Za posledních 30 let něco podobného dokázalo před 24. narozeninami pouze pět hokejistů: Sidney Crosby, Jevgenij Malkin, Eric Lindros, Alex Ovečkin aPavel Bure. Všichni buď vyhráli bodování ligy, nebo vládli střelcům.

mu to,“ věští svému nástupci překonání velice sledované mety Neely.

„Ohromně mu roste sebevědomí. Soupeři netuší, co s pukem udělá. A kolikrát to nechápeme ani my spoluhráči,“ chválí svého spoluhráče z prvního útoku Bruins Brad Marchand.

Pastrňáka, který je velkým favoritem na zvolení nejlepším hráčem měsíce října v NHL (rozhodne se o tom dnes), si spoluhráči chválí i kvůli tomu, že se umí přizpůsobit každé situaci.

„Hodně s námi mluví. Je to nesmírně inteligentní hráč s mimořádným instinktem,“ chválí svého parťáka centr první řady Patrice Bergeron.

Legenda Bruins Rick Middleton zase poukazuje na to, že Pastrňák je tak dobrý především díky souhře celého útoku.

„Nemůžete rozdělit ty hokejově obdařené, to nikdy nefunguje. Musíte sázet na ty nejlepší. A proto se Davidovi teď tolik daří.“