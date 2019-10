Jágr o Pastrňákovi: Moc se mi na něm líbí, že chce být nejlepší. K hokeji přitahuje lidi

Praha Jaromír Jágr vyzdvihl přínos útočníka Bostonu Davida Pastrňáka pro český hokej. Podle sedmačtyřicetileté hrající legendy probouzí mladý kanonýr oslnivými výkony v barvách Bruins v lidech opět velký zájem o jeden z tradičně nejpopulárnějších sportů v tuzemsku. Pastrňáka ocenil také za jeho pracovitost a cílevědomost.

Třiadvacetiletý Pastrňák v úvodu základní části nové sezony NHL dokázal navázat na výborné výkony z předchozích sezon. Po 12 odehraných utkáních má na kontě už 24 bodů za 12 gólů a stejný počet asistencí, což z něho dělá nejlepšího střelce soutěže i nejproduktivnějšího hráče.

„To je skvělé. A buďme za Davida rádi. Věřím, že je to hráč, který je u nás schopný přilákat k hokeji davy. I lidi, kteří jinak třeba sport až tak moc nesledují, si ráno zapnou počítač a podívají se, kolik dal zase v noci gólů a nasbíral bodů,“ řekl dnes novinářům Jágr.

„Tohle přesně fanoušek potřebuje. Jen díky tomu dostaneme k hokeji další diváky. A David je tím správným ambasadorem hokeje. Cítí tu zodpovědnost, ví o ní,“ dodal Jágr.

Druhému nejproduktivnějšímu hráči historie NHL imponuje, že Pastrňák se na cestě vzhůru nezastavil a dál na sobě pracuje bez ohledu na lukrativní šestiletou smlouvu s celkovým příjmem 40 milionů dolarů, kterou podepsal před dvěma lety. „Moc se mi na něm líbí, že chce být nejlepší. Ne všichni tohle mají v povaze, ale on ano. Chce být zítra lepší, než byl dneska, což je strašně důležité,“ zdůraznil Jágr.



„Myslím, že nekouká na to, jestli vede bodování nebo je nejlepší střelec. Soutěží sám se sebou, snaží se dosáhnout svého maxima. To je ze všeho nejdůležitější - nehonit se s ostatními, ale mít ten motor v sobě,“ vysvětlil Jágr.



V mnohých vyvolávají Pastrňákovy ofenzivní manévry vzpomínky právě na Jágra a jeho vstup do NHL před takřka 30 lety. Také z Pastrňáka vyzařuje, jak si hokej a možnost hrát ho na té nejlepší úrovni užívá. „Že si to užívá, to je ale jen výsledek toho, že tvrdě pracuje. Právě jen díky si ty zápasy může užít. Že se mu daří, je skvělé, málokdo ale vidí, co je za tím,“ konstatoval Jágr.

Velmi zásadní je také podíl spoluhráčů. A Jágr o tom ví své, neboť Boston byl jednou ze zastávek jeho kariéry v NHL. „Taky jsem s Bergeronem a Marchandem hrával, takže vím, jak výborní hráči to jsou. Nic to ale nemění na tom, že si David tohle zaslouží. Hraje skvěle. Navíc to není tak, že by on byl výborný, ale mužstvo strádalo. ‚Pasta‘ je fantastický a jeho mužstvo vyhrává, což je skvělá kombinace,“ uvedl Jágr.

Sám v minulosti nejednou přiznal, že s ním není jednoduché hrát v útočné formaci. Rád ale vzpomíná na Rona Francise. „V týmu byl i Mario Lemieux, jenže ten byl často zraněný. Tolik sezon jsem s Mariem zase neodehrál, když to porovnám s Ronem. Takže já měl v lajně spíše Rona Francise, který za mě hodně věcí odbránil a nahrával mi,“ připomněl Jágr.