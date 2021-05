Boston rozhodl o výhře ve druhém prodloužení, slaví také Carolina a Colorado

New York Hokejisté Bostonu zdolali Washington 3:2 ve druhém prodloužení a v sérii prvního kola play off NHL se dostali do vedení 2:1 na zápasy. Druhou výhru si připsali také hráči Caroliny a Colorada.

Washington v úvodu play off NHL zdolal Boston. Pastrňák si připsal asistenci, Vaněček kvůli zranění střídal Vstup do vyřazovacích bojů naopak nevyšel druhému týmu Severní divize Edmontonu, který v prvním utkání podlehl Winnipegu 1:4. Definitivní tečku za základní částí udělal zápas Calgary s Vancouverem, ve kterém Flames přehráli Canucks 6:2.

Ani třetí duel série mezi Bostonem a Washingtonem neměl vítěze po šedesáti minutách. Bruins v utkání dvakrát dotáhli ztrátu a v prodloužení zápas zlomili ve svůj prospěch. Skóre otevřel 800. gólem v NHL Alexandr Ovečkin. Ruský útočník se stal šestým hráčem v historii, který na takový milník v součtu základní části a play off dosáhl. Před ruským kanonýrem to zvládli pouze Wayne Gretzky (1016), Gordie Howe (869), Brett Hull (844), Jaromír Jágr (844) a Mark Messier (803). Na úvodní branku odpověděl po necelé minutě Taylor Hall, ale Capitals poslal zpět do vedení Nic Dowd. Prodloužení vystřelil chvíli po polovině třetí třetiny Brad Marchand, který po perfektní týmové souhře využil přesilovou hru. Na rozhodnutí se čekalo až do 86. minuty. Bruins byli od začátku druhého prodloužení aktivnější a hnali se za gólem. Do dvou slibných příležitostí se dostal David Pastrňák, ale ani jeho bekhendový pokus ani samostatný únik brankou neskončily. Výbornou pětiminutovku Bostonu zakončil vítěznou trefou až Craig Smith, který využil nedorozumění mezi brankářem Iljou Samsonovem a bekem Justinem Schultzem. „Ilja odehrál povedený zápas, to závěrečné zaváhání na tom nic nemění. Kdyby nepředvedl několik výborných zákroků, nedostali bychom se v zápase tak daleko. Ještě o tom budeme mluvit, ale měl by zůstat nadále stejně sebevědomý, protože je před námi ještě spousta zápasů,“ řekl obránce Capitals John Carlson. Krejčí dosáhl na 700 bodů v NHL, s Pastrňákem dotlačili Boston k výhře nad Buffalem Samsonov nastoupil poprvé od 1. května a byl již třetím brankářem Washingtonu, který v letošním play off chytal od začátku zápasu. První utkání začal v brance Vítek Vaněček, v druhém zaskočil za zraněného Čecha Craig Anderson. Capitals nasadili tři různé brankáře do prvních tří zápasů Stanley Cupu jako druhý celek v historii soutěže. David Krejčí odehrál za Bruins bezmála půl hodiny a připsal si jeden kladný bod ve statistice plus/minus. Zranění kromě Vaněčka nepustilo do zápasu ani bostonské duo Ondřej Kaše, Jakub Zbořil. Kvůli předsezonní operaci Achillovy šlachy Capitals nadále chybí obránce Michal Kempný. Carolina porazila Nashville 3:0 i díky 32 zásahům brankáře Alexe Nedeljkovice a po druhé domácí výhře se dostala do vedení 2:0 na zápasy. Pětadvacetiletý americký nováček v brance Hurricanes dostal opět přednost před Petrem Mrázkem a vychytal první čisté konto ve Stanley Cupu. Dva góly dal Sebastian Aho. Finský centr v 9. minutě poslal Hurricanes do vedení a 53 sekund před koncem základní hrací doby trefil prázdnou branku Predators. Skóre uzavřel v čase 59:32 Warren Foegele. Český útočník Martin Nečas strávil na ledě 16 minut a 18 sekund, ve kterých třikrát ohrozil branku Juuse Sarose. „Vše začíná u výborného brankáře. Víme, že pokud propadneme v útočném pásmu, Alex (Nedeljkovic) nás vzadu podrží,“ pochválil svého brankáře Aho. „V play off je důležité mít gólmana ve formě. Je paráda Alexe sledovat,“ dodal finský centr. Edmonton nezvládl v úvodním utkání s Winnipegem třetí třetinu, v níž třikrát inkasoval. V 29. minutě přitom poslal Oilers do vedení Jesse Puljujärvi, to ale bylo ze strany Edmontonu vše. Ještě ve druhé třetině srovnal Tucker Poolman a v polovině třetí části vstřelil rozdílovou branku Jets Dominic Toninato. V závěru zápasu pojistili výhru Winnipegu dvěma góly do prázdné branky Kyle Connor a Blake Wheeler. Vaněček vynuloval Rangers a dovedl Washington k výhře. Krejčí zrežíroval triumf Bostonu. Bodoval i Zacha „V první třetině jsme byli nervózní, ale podařilo se nám neinkasovat. Ve druhé části jsme už hráli náš hokej, ale bohužel jsme si nedokázali udělat větší náskok. Třetí dějství rozhodl šťastný odraz, který pomohl Jets ke vstřelení rozdílového gólu. Byl to vyrovnaný zápas, ve kterém dokázal soupeř vstřelit důležitý gól na 2:1 a dovedl ho do vítězného konce,“ řekl Connor McDavid, který vyšel bodově naprázdno. Nejproduktivnější hráč NHL nenavázal na povedené výkony proti Winnipegu ze základní části, kdy zaznamenal 22 bodů v devíti zápasech a pomohl k sedmi výhrám. Colorado porazilo St. Louis 6:3 a zvýšilo vedení v sérii na 2:0. Hattrickem se blýskl nejproduktivnější hráč dosavadního průběhu vyřazovacích bojů Nathan MacKinnon (5+2) a dvě branky vstřelil Joonas Donskoi. Avalanche vedli po druhém gólu Donskoie už 3:0, ale Blues utkání zdramatizovali a čtyři minuty před koncem třetí části snížili na 3:4. Při závěrečné hře bez brankáře ale dvakrát inkasovali. Poslední zápas dlouhodobé části NHL zvládli hráči Calgary. Flames díky dvěma brankám Matthewa Tkachuka porazili Vancouver 6:2 a potvrdili konečné páté místo v Severní divizi. Canucks zůstali poslední.