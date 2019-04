Brankář Mrázek vychytal Washington a Faksa pomohl asistencí k postupu Dallasu

New York Český hokejový útočník Radek Faksa se podílel asistencí na vítězství hokejistů Dallasu v šestém utkání série 1. kola play off NHL nad Nashvillem 2:1 v prodloužení, díky kterému Stars postoupili poprvé od roku 2016 do semifinále Západní konference. Brankář Petr Mrázek pomohl 23 zákroky k výhře hokejistů Caroliny nad Washingtonem 5:2 a vyrovnání série s obhájcem Stanleyova poháru na 3:3 na zápasy.

Faksa v 26. minutě vystihl v obranném pásmu přihrávku Filipa Forsberga na modrou čáru na P.K. Subbana a v přečíslení tří na jednoho předložil puk Blakeovi Comeauovi, který odpověděl na gól Austina Watsona z úvodu utkání a vyrovnal na 1:1. V čase 77:02 rozhodl švédský obránce John Klingberg.



1. kolo play off NHL: Východní konference - 6. zápas: Carolina - Washington 5:2 (stav série 3:3). Západní konference - 6. zápas: Dallas - Nashville 2:1 v prodl. (konečný stav série: 4:2).

Mrázek přes šest obdržených branek v sobotním pátém duelu ve Washingtonu při porážce 0:6 dostal důvěru v brance Hurricanes i v šestém souboji. Do 16. minuty sice dvakrát inkasoval a Caroliny prohrával 1:2, ale v úvodu druhé části vyrovnal Teuvo Teräväinen a díky brankám Jordana Staala, Justina Williamse a Dougieho Hamiltona v závěrečné části otočil klub z Raleighu výsledek na 5:2. Útočník Petr Vrána v dresu Capitals nebodoval.