VIDEO: Politicky motivovaná brutalita? Čínští mladíci během zápasu zmlátili hongkongské hráče

Chengde Měl to být svátek sportu, místo toho se strhla brutální rvačka. V Číně se konaly National Youth Games, tedy hry pro mladé sportovce do 19 let napříč různými sporty. Minutu před koncem zápasu však byli diváci svědky brutálního napadení, když čínští hokejisté v přesile zmlátili své hongkongské protivníky.

Násilí gangů i policie zasáhlo Hongkong. Opozice spekuluje o propojení vlády s triádami Zbývala pouhá minuta do konce zápasu, hokejisté Hongkongu vedli 11:2 a nic nenasvědčovalo tomu, že by se o pár chvil později měli bát o své zdraví. Z ničeho nic se však hráči Číny na své oponenty sesypali a začali je brutálně mlátit. V jednu chvíli bili jednoho hráče i dva. „Přestaňte, přestaňte!“ brečela na tribuně fanynka. Zastavit útočníky se snažila i partička rozhodčích, ale moc úspěšná nebyla. Hongkongští hráči v šarvátce nijak zvlášť aktivní nebyli, většinou si jen kryli hlavy nebo se snažili protivníky dostat od těla. Jenže Číňané byli jako smyslů zbavení. China ice hockey team attacks #HongKong ice hockey team in Beijing.

WTF?

中国冰球队殴打香港冰球队,事发地北京?有人有详情么?

pic.twitter.com/IhWacdCK45 — 巴丢草 Badiucao (@badiucao) 1. srpna 2019 Video potyčky se okamžitě stalo virálním a obletělo doslova celý svět. Nyní se spekuluje, zda brutalitu spustila vysoká porážka, nebo v tom byly politické důvody. Hongkong totiž patří mezi zvláštní správní oblasti Čínské lidové republiky, má však velkou autonomii. Vztahy mezi oběma zeměmi jsou v poslední době vypjaté. Občané Hongkongu se totiž obávají, že chce Čína narušit jejich demokracii a v zemi probíhají demonstrace.