Jak fungují čínské triády? Do politiky se míchají po staletí, mají tajné rituály a šéfové si říkají čísly

HONGKONG/PRAHA Minulý víkend se zřejmě opět na veřejnosti probudila čínská mafie, která podle hongkongských médií několika letech bez angažování v politickém boji veřejně zaútočila na demonstranty. Ti se chystají na další demonstraci v sobotu. Gangy, zvané v Číně triády, mají staletou tradici, jasnou strukturu a jediné, co je zajímá, jsou peníze. Drogy, prostituce ani vydírání jim není cizí. A na zakázku dokáží i za použití násilí hromadně potlačit protesty a ovlivnit politickou situaci v zemi.

„Celý vagón byl cítit krví,“ řekl pro deník The Guardian muž, který uvedl jen své příjmení Leung. Popisoval události nedělního večera, kdy se vracel z centra Hongkongu z protestů v momentu, kdy cestující ve vlaku ve stanici Yuen Long napadly desítky útočníků v bílých tričkách. Snažil se pomoci muži ležícímu na zemi, kterého do hlavy bili mladíci tyčemi i pálkami. „Za celou dobu jsem neviděl jediného policistu. Hledal jsem je, žádní ale nepřišli,“ dodal Leung.



Během nedělního útoku na vlakovém nádraží bylo zraněno 45 osob. Dvě z nich vážně. Hongkongská policie následně několik útočníků zadržela a vyslýchala. Z desítek mužů v bílých tričkách nakonec zatkla šestici. Podobný případ se přitom odehrál již v roce 2014. Tehdy během protestů ve čtvrti Mong Kok napadli neznámí muži demonstranty a zničili jejich stany.

Po tehdejším útoku, stejně jako uplynulou neděli, se objevila videa, na kterých jsou viděni zástupci Komunistické strany Číny, jak děkují útočníkům a některým dávají peníze. Zmíněnými útočníky mají být podle médií i opozičních předáků členové čínských gangy zvaných triády.

Gangy si svými „pronárodními“ zásahy sice vydobyly značnou reputaci, primárně jim však jde o peníze. „Neřeší politické ideologie,“ uvedl pro deník The New York Times profesor Lo Wing z Hongkogské univerzity. „Každá triáda má svou ideologii, ale triády jako skupiny pracují jen za hotovost.“ A přestože jsou v mediálním prostoru známé především kvůli zastrašování demonstrantů, mají toho na kontě daleko více - od organizování prostituce, přes pašování drog a praní špinavých peněz až po vydírání.

Fungují již staletí

Jejich působení na čínském území se dá vysledovat až do 18. století, ale neomezují se jen na Čínu. Povětšinou jsou tyto čínské gangy aktivní i v zemích se silnou čínskou diasporou (např. USA, Kanada, Vietnam, Korea, Singapur, Filipíny či Itálie).

Triády vznikly původně jako tajné společnosti a obchodní asociace, které měly ochraňovat území a obyvatele na něm žijící – prakticky jako italská mafie. Historický původ v 18. století se odvíjí od tajného spolku zvaného Společnost nebe a země, ze kterého se triády oddělily a začaly se zaměřovat na nelegální aktivity. Za dynastie Čching vedly odboj proti mandžuckým vládcům. Po jejím pádu v roce 1912 se triády staly údernou pěstí tehdy vládnoucí Čínské národní strany (Kuomitang).

Útok nastal po protivládní demonstraci v centru Hongkongu, kterou se policie snažila rozehnat slzným plynem a střelbou gumovými projektily.

Vláda gangy využívala k zastrašování politických oponentů. Nejznámějším příkladem této spolupráce bylo potlačení a pobití tisíců komunistů v Šanghaji v roce 1927. Po převratu v roce 1949 a úniku Kuomitangu na Taiwan se působení triád rozšířilo i tam a gangy pokračovaly v umlčování opozice. Například v roce 1984 zavraždily novináře Henryho Liu, který byl příliš kritický k vládnoucí straně.

Hongkongské triády jsou však liší. Ještě před sto lety bylo ve městě na několik stovek triád, ale dnes na území samosprávního celku operuje pouze pár desítek kriminálních skupin. Mezi nejsilnější patří 14K, Sun Yee On, Tai Huen Chai a Wo Shing Wo.

Zasvěcovací rituály

Členové těchto gangů jsou povětšinou rekrutováni již v nízkém věku – kolem osmnácti let. Musí projít řadou iniciačních rituálů, během nichž musí podle deníku The Telegraph pronést třicet šest přísah, že organizaci nezradí. Pokud by se tak stalo, zasvěcující členové mladíky varují, že budou zabiti „pěti ranami blesků“.

Triády mají jasnou strukturu. Členové, kteří neprošli zasvěcením, jsou nazýváni „Modré lucerny“ a pouze pomáhají triádám, aniž by věděli cokoliv o jejich fungování. Řadovým členům se přezdívá „Čtyřicet devítky“.

Členové triád se mezi sebou identifikují pomocí čísel - čím vyšší, tím důležitější pozice. 415 je například číslem tzv. „Vějíře z bílých papírů“, tedy osoby, která zaštiťuje financování a otázky byznysu. Na prakticky stejné úrovni s ním stojí „Červená hůl“ (426), tedy člověk zajišťující vymáhání všeho druhu, a „Slaměný sandál“ (432), který vede „Modré lucerny“.

K nejvyššímu vedení pak patří lidé s číslem 438 s přezdívkami „První linie“, „Zástupce pána hory“ a „Vonná tyčinka“. Rozhodující slovo má podle odborníků „První linie“, „Kadidlo“ pak dohlíží na správné provádění rituálů a jde de facto o odborníka na otázky protokolu v rámci triády. Na vrcholu pak stojí „Pán hory“ nebo také „Dračí hlava“ s nejvyšším číslem 489. Podle policejních agentů v utajení jsou však v dnešní době tyto struktury již mělčí a v některých triádách ani některé tradiční posty neexistují.