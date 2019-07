VIDEO: Dav maskovaných mužů útočil na cestující na nádraží v Hongkongu. Bylo zraněno 45 lidí

Hongkong Dav maskovaných mužů vyzbrojených obušky vtrhl v neděli na vlakové nádraží v hongkongské čtvrti Yuen Long. Podle místní nemocnice bylo zraněno 45 lidí, jeden je v kritickém stavu.

Na záběrech zveřejněných na sociálních sítích jsou vidět muži v bílých tričkách útočící na lidi na nástupištích a ve vagonech.

#HongKong protesters only have one question in mind now: Where was the Police? @hkpoliceforce



Video filmed inside #YuenLong MTR train station.



Men in white tee were reportedly thugs sent by different gangs to go after #HongKongProtest ers.#extraditionbill pic.twitter.com/UHARvOx0vO — Kinling Lo 盧建靈 (@kinlinglo) July 21, 2019

Útok nastal po protivládní demonstraci v centru Hongkongu, kterou se policie snažila rozehnat slzným plynem a střelbou gumovými projektily. Někteří z cestujících na nádraží se vraceli z demonstrace. Kdo na nádraží útočil, ani motivy útoku nejsou jasné, napsal server BBC. Hongkongská vláda útok odsoudila.

Útok začal kolem 22:30 místního času (16:30 SELČ), několik hodin po středu demonstrantů s policií. Yuen Long je okrajovou čtvrtí a od místa protestů je dosti vzdálená.

Snippet of a live broadcast from lawmaker Lam Cheuk ting, showing self-professed pro-Gov't mobsters attacking passengers in train cars at #MTR #YuenLong Stn. #HongKong has 1 of the world's highest cop to population ratio. Where were @hkpoliceforce? Lam was injured as shown live. pic.twitter.com/Aq5JmJlf5u — Ray Chan (@ray_slowbeat) July 21, 2019