‚Budeš se mnou hrát navždycky.‘ Lauko si nechal vytetovat iniciály zesnulého hokejisty Buchtely

Zažili spolu bitvy mládežnických reprezentací či extraligová utkání v dresu Chomutova. Jakub Lauko hájící barvy zámořského klubu Providence byl velmi blízkým přítelem Ondřeje Buchtely, na jeho podporu i jako jeden z iniciátorů vymyslel dobročinnou sbírku, během níž se vybraly téměř čtyři miliony korun.

Sportovci na jeho podporu pořádali dražby svých propriet, připojili se i sportovní velikáni Jaromír Jágr, Dominik Hašek, Petr Čech, Jakub Voráček či Ondřej Kolář.

Nedávno mu svitla naděje, domlouval léčbu u specialistů v Itálii, ale zákeřná nemoc byla rychlejší a silnější. Ke zdrcující zprávě Buchtelova přítelkyně na Instagramu připojila fotografii s mottem napsaným na ruce: „Zemři a povstaň.“



Ihned den po nešťastné zprávě si Lauko nechal zvěčnit tetování s iniciály a číslem 4, jenž Buchtela nosíval na svém dresu během působení v Chomutově a Benátkách nad Jizerou. „Teď se mnou budeš hrát navždycky,“ dodal Lauko.

...now you will play with me forever...♥️ pic.twitter.com/QY2GLjtNP9