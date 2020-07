Generální manažer Litvínova: Stadion otevřený pro 25 procent kapacity? Pro fanoušky i sponzory nevyhovující

Litvínov Hokejový Litvínov řeší koronavirus v týmu a karanténu, ale generální manažer Pavel Hynek si klade i další zásadní otázky. Třeba ohledně počtu příznivců na extralize.

„Začátek je plánovaný na 18. září a já v hlavě nosím otázku, kdy má smysl hrát. Teď je stadion otevřen pro 25 procent kapacity, což je asi pro všechny kluby nevyhovující. I pro fanoušky a partnery.“



Na litvínovský zimák se vejde šest tisíc diváků, při čtvrtinovém využití by jich bylo patnáct set. Jenže do kvóty se musí vejít i hráči a lidé zajišťující uspořádání zápasu, navíc se můžou restrikce ještě zpřísnit. „Je potřeba, aby si kluby řekly hranici, při jaké to dává smysl. Nebo při jaké se minimalizují ztráty. Pro mě hrát i pro 50 procent je špatně,“ počítá Hynek. „Do začátku ligy bude valná hromada Asociace profesionálních klubů a určitě se to bude řešit, ale nechci předbíhat. Uvidíme, co přinese následující měsíc. Jestli křivka nakažených bude stoupat, nebo klesat.“

Litvínov přerušil přípravu ve čtvrtek. „Jeden hráč přišel do přímého kontaktu s nakaženým člověkem. A když o tom byl informován, okamžitě jsme přijali veškerá nutná opatření ve spolupráci s klubovým doktorem,“ líčí první muž Vervy. „Bohužel u hráče testy potvrdily pozitivní výsledek. Následně byl celý tým poslaný do karantény včetně realizačního týmu a sportovního úseku.“

Potíže mají i jinde, třeba Slavia, dorost Zlína nebo Kladno, jež zrušilo přípravu s Ústím. Covid-19 zhatil kemp dětí v Litoměřicích, které do neděle uzavřely arénu. „Jsou to hektické dny,“ říká Hynek. „My čekáme na pokyny z hygieny. Všichni půjdeme na testy a po nich budeme vědět víc. Kdo je pozitivní, kdo negativní a co bude následovat.“



Pro mužstvo nového kouče Vladimíra Országha je to zásah do přípravy na ledě, po kterém Verva poprvé Verva kroužila ve středu. „Komplikace to je, jak velká, zatím netuším. Všichni byli natěšení, že už se začíná, nejen my, ale celá hokejová veřejnost. Bohužel jsme stihli jen dva tréninky na ledě a museli jsme do karantény. To je ale věc, na kterou v dnešní situaci musí být každý připravený,“ uvědomuje si Hynek.

Na Hlinkově stadionu jsou v současnosti uzavřené hráčské kabiny a společné prostory.