Berte třicet procent, nebo nic. Chomutovský hokej jde do insolvence. Klub viní agenta, hráči svaz

Chomutov Je rozhodnuto. Chomutovští hokejisté, kteří ještě loni působili v extralize, si v příští sezoně Chance ligu (druhou nejvyšší soutěž) nezahrají. Klub bude působit pouze v krajském přeboru, tedy na nejnižší svazem organizované úrovni. Důvodem jsou dluhy, které se majitelům klubu nepodařilo umořit.

Poslední nadějí byla snaha přesvědčit hráče, aby Chomutovu odpustili 70 procent dlužných mezd. Zbylých 30 procent slíbila vyplatit skupina investorů v čele s bývalým brankářem Martinem Altrichterem. Jenže část hráčů s návrhem nesouhlasila. „Že bude šance malá, to jsem věděl. Ale věřil jsem, že sáhnout si alespoň na třicet procent může mít úspěch, že to hráči pochopí,“ řekl pro iDnes.cz chomutovský šéf Daniel Badinka.

Podle klubu s návrhem nesouhlasila menšinová skupina hráčů okolo agenta Tomáše Krejčího. Ten však nesouhlasí s tvrzením, že by dohodu bojkotovali pouze jeho svěřenci. „Nejsme jediní, těch hráčů je více. Vím i o hráčích, kteří nejsou od nás a podepsat jim to nechtějí už z důvodu, že Chomutov by z ušetřených peněz postavil konkurenceschopný tým a mohl by se v 1. lize zachránit na úkor jejich nových zaměstnavatelů,“ vysvětlil agent ze společnosti Unlimited Sports Management.

Třicet procent, nebo nic

Krejčí také prozradil, že sami hráči nesouhlasí s tím, že by měli Chomutovu poměrnou část dluhu odpustit. „Nenechají se vydírat tím, že dostanou třicet procent, nebo nic. My jsme ochotni jednat o férové nabídce, tu jsem předložil dost jasně – třicet procent teď, zbytek na splátky na tři čtyři roky, aby to klub tolik nezatížilo. Pokud nějaký tým nemá po dobu čtyř let na placení 166 tisíc měsíčně, čímž by umořil dluh, nebo to nechce, nemá na to asi dostatečné finanční prostředky a možná bude lepší, aby hokej nedělal,“ vzkázal.

Právě z důvodu, že s předloženým návrhem nesouhlasili všichni hráči, nemohli Piráti prokázat svou bezdlužnost, tedy jednu z podmínek na účast v první lize. Chomutov tak místo toho poputuje až do krajského přeboru. Samotný klub pak čeká insolvence, která by měla umořit část dluhů. Ty byly vyčísleny na 37 milionů korun.

„Čekal jsem, že to takhle dopadne,“ prozradil pro hokej.cz bývalý hráč Chomutova Lukáš Blaha. Také jemu klub dluží nemalé peníze. „Je to asi 376 tisíc. Myslím, že to říct můžu,“ přiznal.

Podle něj se potíže promítly i do kabiny, kdy tým kvůli tomu nebyl dlouhodobě v dobrém rozpoložení. Existenční problémy totiž sužovaly Piráty už několik sezon. „V minulosti došlo k ujednání splátkových kalendářů, jenže ty se stejně neplnily. Kdyby to byly třeba jen dva měsíce, dá se to přežít, jenže tady byla ta záležitost dlouhodobá. Pak už to řešíte i v kabině. Přijdete do ní a první téma je, jestli už přišly peníze, nebo ne,“ vysvětlil svůj pohled na věc.

I kvůli tomu, že Chomutov nebyl schopný dodržet původní dohodu se splátkovým kalendářem, hráči další ústupky přijmout nechtěli.

Ochrání hráče svaz?

Naštvaný je i další z bývalých hráčů. „Právě jsme my hráči přišli o více než 10 milionů korun. Je neuvěřitelné, že svaz nedokáže ochránit hráče jako jednoho z hlavních subjektů, který tvoří jejich hlavní produkt, tedy nejvyšší a druhou nejvyšší hokejovou soutěž. Na čí straně vlastně je?“ napsal rozzlobeně na svůj Twitter Ronald Knot, který v současnosti obléká dres Bílých Tygrů Liberec.

Svaz zatím žádné kroky nepodnikl. Podle tiskového mluvčího Českého hokeje Zdeňka Zikmunda doposud nedostal od Chomutova oficiální písemné vyjádření a musí tak počkat až do vypršení lhůty, do které měli bezdlužnost prokázat.

Chomutovští Piráti už každopádně přišli o většinu svých hráčů. Devět z nich přestoupilo do blízké Kadaně, několik dalších se roztrousilo různě po klubech dvou nejvyšších lig.



Klub nyní doufá, že se mu podaří udržet aspoň část zklamaných fanoušků. S nimi se plánuje dnes odpoledne sejít a vysvětlit jim své plány do budoucna. „Měli bychom rok na to připravit takový rozpočet na sezonu ve 2. lize, abychom hráli vážnější roli a pokusili se postoupit. Všechny tyhle kroky našim fanouškům vysvětlíme, chceme se s nimi sejít a vše jim objasnit,“ vysvětlil šéf Pirátů Badinka.