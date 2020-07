Plánovaný přírůstek do rodiny NHL zná své jméno. Kraken ze Seattlu upoutá i unikátní arénou

Seattle/Praha Že se zámořská NHL od sezony 2021/22 rozroste o tým ze Seattlu, už se nějakou dobu ví. Nyní je ale jasné, že dvaatřicátý účastník soutěže ponese název Kraken podle bájného vodního hlavonožce. „Hokej tu s námi byl celou dobu. Jako spící obr čekající na probuzení,“ uvedla viceprezidentka marketingového oddělení Heidi Dettmerová.

Jméno bylo vybráno na základě rok a půl dlouhého výzkumu, během nějž představitelé klubu obdrželi od fanoušků více než tisíc návrhů. Hlavní barvou je mořská modř. Logo celé organizace odkazuje na tým Seattle Metropolitans, který se v roce 1917 stal vůbec prvním americkým vítězem Stanleyova poháru. Tvoří jej písmeno S, k němuž je přidáno chapadlo s červeným okem.



„Myslím si, že to ztělesňuje spojitost mezi zdejším regionem a mořem. Název svým způsobem odráží sílu a agresivitu, bez kterých se v hokeji neobejdete. Doufám, že naši hráči prokážou podobnou houževnatost pokaždé, co vstoupí na led,“ uvedl generální manažer Ron Francis, který je coby bývalý skvělý útočník hlavní tváří nově vznikajícího týmu.



Ve vedení je i řada žen

V Seattlu se momentálně pracuje na novém stadionu, který má uchvátit celý svět. Vystřídá starou KeyBank Arenu, z níž zůstane zachována pouze jehlanová střecha. Tu stavitelé podepřeli ocelovými pilíři a posléze odbourali vše, co patřilo k původní aréně. Pomocí těžké techniky udělali do země díru o velikosti pětipatrové budovy, do níž bude postavena nová Climate Pledge Arena.

Stavba má zároveň být prvním hokejovým stánkem s nulovými emisemi uhlíku. Kvůli jejímu zasazení do země se očekává snazší udržování optimální teploty, což prospěje ledové ploše. „Během prací nebudeme generovat žádný odpad. Pomocí dešťové vody v ledovém systému vytvoříme nejekologičtější led v celé NHL,“ uvedl majitel Amazonu Jeff Bezos, jehož společnost získala právo na pojmenování celého komplexu.



V organizaci Seattle Kraken dostanou významnou roli i ženy. „Budou tvořit pětadvacet procent našich zaměstnanců a ve výkonných funkcích se bude jednat dokonce o padesát procent,“ uvedl Francis.

Pozice jednoho ze scoutů se ujala Cammi Granatová, kapitánka amerického hokejového týmu, který na olympijských hrách v Naganu získal zlaté medaile, a členka Síně slávy. „Nenajal jsem ji proto, že je žena a je moderní takové kroky podnikat, ale protože si myslím, že bude opravdu dobrá,“ nechal se slyšet generální manažer týmu.

Granatová a její kolegové teď stojí před obtížným úkolem. Musí zmapovat celou Severní Ameriku i Evropu a vybrat hráče, kteří budou hrdě nosit dres s krakenem na hrudi a poblázní celé město. Rozšiřovací draft proběhne 21. června příštího roku. Ostatní organizace si pokryjí pravidly dané množství hráčů a Seattle si pak ze zbývající nabídky vybere jednoho hokejistu z každého týmu.



Laťku má klub nastavenou vysoko. Vždyť doposud poslední nováček z Las Vegas vlétl do NHL jako velká voda a hned ve své premiérové sezoně postoupil až do finále play off. Jak se předvede Seattle?