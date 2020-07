Winter Classic ve Špindlu: Nejprve Jágrovo Kladno s Vrchlabím, pak Sparta s Hradcem

Praha Český hokej se chystá na velkolepou událost – zápas pod širým nebem ve Špindlerově Mlýně. Akce s názvem Winter Classic se uskuteční od 10. do 12. prosince a jejím vrcholem budou střetnutí Kladna s Vrchlabím a Sparty s Hradcem Králové. Tváří projektu je Jaromír Jágr, který promluvil na úterní tiskové konferenci.

„Když jsem slyšel o projektu poprvé, přišlo mi to bláznivé. Postavit stadion tam, kde nikdy nebyl?“ svěřil se na začátku tiskovky Jaromír Jágr. „Ale když jsem získával víc a víc informací, začal jsem být přesvědčený o tom, že to bude nejúspěšnější akce, co tu kdy byla.“

Třídenní program je skutečně nabitý. Na provizorním stadionu pod sjezdovkou ve Svatém Petru se představí různé hokejové kategorie, od juniorů přes parahokejisty až po extraligovou elitu.

Hlavním tahákem je prvoligový duel Jágrova Kladna s Vrchlabím, který se uskuteční v sobotu 11. prosince. O den později se utkají legendy Česka a Slovenska a celý program završí extraligové střetnutí Sparty s Hradcem Králové.



„Chtěli jsme zapojit co nejvíc hokejových mužstev, juniory počínaje a extraligou konče. A součástí bude asi i to nejkrásnější, souboj legend,“ lákal Jágr. I proto se tiskovky zúčastnil někdejší slovenský obránce Ľubomír Višňovský, který bude tváří výběru slovenských legend.



„Účast nám potvrdili například bratři Hossové, Žigmund Pálffy, Peter Bondra, Richard Lintner, Peter Pucher nebo Marek Uram,“ jmenoval Višňovský. „Ale když jsem viděl soupisku českého týmu, řekl jsem si, že budeme muset potrénovat. Aby nebyla ostuda,“ zažertoval někdejší bek.



Hrát se bude ve Špindlerově Mlýně.

V českém výběru by se měli představit třeba Jiří Šlégr, Martin Ručinský, Martin Straka, Patrik Eliáš nebo Marek Židlický.



Kapacita areálu byla stanovena na 7 500 diváků, všechna místa budou k stání. Pořadatelé si jsou však vědomi vrtkavé koronavirové situace, která může podobně rozsáhlou akci omezit. „Samozřejmě víme o současném omezení akcí na pět tisíc diváků, je možné, že se kapacitou budeme muset ještě přizpůsobit,“ připustila Andrea Bársony z pořádající agentury Eniva. Rozpočet akce podle ní v tuto chvíli činí 33 milionů korun.



Denní vstupenky na akci začínají na ceně 990 korun, jejich předprodej startuje 27. července.

Jaromír Jágr v dresu Winter Classic.

Český hokej už zažil čtyři utkání po širým nebem. V roce 2011 se utkaly Pardubice na plochodrážním stadionu ve Svítkově s Kometou, o pět let později si Brno střihlo za Lužánkami dvojzápas s Plzní a Spartou (zde byla stanovená rekordní návštěvnost 21 500)



Tento rekord padl letos v lednu při utkání Sparty s Litvínovem, které zhlédlo 32 009 fanoušků. Zápas se však nekonal v Česku, nýbrž na fotbalovém stadionu v německých Drážďanech. Přesto se počítá jako nejvyšší extraligová návštěva.