O kasínech i vězeňském play off. Lidé se tu chovají sobecky, zlobí se útočník Vegas Nosek

Las Vegas Perfektně to k sobě štymovalo. Las Vegas - město hotelů, her a všemožné zábavy - poskytne azyl ansámblu NHL, jejíž play off nasytí vyhladovělý hokejový svět. Jenže poslední dny hlásí Nevada nejvyšší počty nakažených od počátku pandemie a plánovaný srpnový start bitev o Stanley Cup se proto přesunul do bezpečnějších kanadských měst. „Nedivím se, lidé se tu chovají hrozně sobecky,“ zlobí se útočník Vegas Tomáš Nosek.

Ve velkoměstě obklíčeném vyprahlou pouští tráví už čtyři měsíce, na rozdíl od většiny krajanů neprchl domů. Pro Lidovky.cz sedmadvacetiletý Nosek vypráví, proč je dokončení sezony téměř nutností. Nebo o tom, proč hokejisty čeká v play off režim jako ve vězení.

Zkuste to rozvést.

Těším se na hokej a zápasy. Ale na to ostatní se netěším. Nikdo nechce být zavřený v hotelu, ze kterého se při play off nesmí ani pořádně vyjít ven. Slyšel jsem, že budou třeba zakázané návštěvy na pokojích. Budeme mít sice společnou místnost, kde se můžeme shlukovat, ale zároveň tam bude hlídat dozorce, jestli dodržujeme všechna nařízení.

Zvláštní byly i předchozí měsíce.

Až na jeden víkend v Kalifornii jsem ve Vegas od doby, co vše vypuklo. Užívali jsme si rodinný život. Synovi je sedm měsíců, každý den jsem viděl, jak roste, což by se mi nepodařilo, kdybychom hráli dál. To bylo největší pozitivum.

Bez synka by to asi bylo na hlavu, ne?

Kdyby ho nebylo, vrátili bychom se asi do Česka. Pořád ale čekáme na Patrikův pas. Bohužel už je to dva a půl měsíce, co jsme si o něj zažádali. Doufám, že už přijde, aby manželka po mém odletu mohla domů.

Covid paralyzoval americké úřady. Jak ovlivňuje vaši přípravu?

Některá nařízení jsou přísná. Nepoužíváme vlastní šatnu, sedíme v kabinách pro veřejnost, kde jsme rozstrkaní po čtyřech pěti hráčích. Každý pije z vlastní lahve. Posilovna je zřízená provizorně. Při příchodu a odchodu nasazujeme masky a každý druhý den chodíme na testy. I kdyby se někdo nakazil, dělá se vše pro to, aby se vir nešířil dál.

Jak to vypadá mimo zimák?

První tři měsíce bylo všechno zavřené, a dokud nebyly venku čtyřicítky, chodili jsme na procházky. Párkrát jsme si už zašli i do restaurace, které se otevřely. Bohužel ve stejnou dobu se otevřela i kasina, kde ale nenařídili povinné roušky a čísla vystoupala šíleně nahoru. V Kalifornii se zase všechno zavírá a bojím se, že to nastane i tady.

Nosek rozhodl úvodní duel finále Stanley Cupu v roce 2018.

Před měsícem evidoval stát Nevada denně přes stovku nakažených, teď jich je přes tisícovku.

Je to i tím, jak se lidé chovají vůči ostatním. Nechtějí nosit masky, nechtějí dodržovat rozestupy. Šel jsem si třeba pro kávu do kavárny, kde jsou namalované lajny šest stop od sebe, a nikdo to nedodržoval. Někdo bez masky si stoupl hned za mě a dýchal mi za krk.

Štve vás to? Dlouho se předpokládalo, že Vegas uvítá play off.

Je sice škoda, že jsme mohli hrát doma, ale ať bychom hráli kdekoliv, zůstali bychom zavření v hotelu. Musím se připravit, že to bude skoro jako ve vězení.

Prý by uškodilo i to, že by město lákalo hráče k nočním tahům, což by zvýšilo riziko nákazy.

Nebudeme si nic nalhávat, pokušení je tady veliké. Je tady spousta věcí, co se dá dělat. Mohl to být taky jeden z důvodů.

NHL Čeština @NHLcz Pamatujete si tu finálovou sérii? @GoldenKnights ve svém prvním roce dokráčeli až do finále, jehož první zápas ovládli 6:4. Dvěma góly se na výhře tehdy podílel také Tomáš Nosek https://t.co/larGSTPJcl

Tradovalo se, že díky flámům soupeřů doma často vítězíte.

(usměje se) V první sezoně, když jsme se dostali do finále Stanley Cupu, jsme to slýchali pořád. Když jsme vyhráli, říkalo se, že soupeř měl Vegas influenza (chřipka). Teď už se s tím tolik nesetkávám.

Chápete důvody, proč NHL touží dokončit sezonu?

Ano. Musíme to dohrát. Tedy nemusíme, ale všichni chtějí, protože by to zásadně ovlivnilo finance v příští sezoně. Nejsme třeba NBA, která má ještě desetkrát lepší televizní dohody. Kdyby to nedohráli, tolik je to nepostihne, zatímco my bychom příští rok hráli s tím, že escrow bude přes 80 procent.

Až tolik byste odváděli do fondu, z něhož liga dál hospodaří?

Četl jsem příklad, že třeba z milionové smlouvy může zůstat 150 tisíc dolarů za rok. Jenže po zdanění by to bylo nějakých 75 tisíc! Jsem rád, že se podařila uzavřít kolektivní smlouva a escrow bude dvacet procent. Navíc se nám tam povedla přidat třeba účast na olympiádě. Zkušenější kluci říkali, že oproti předchozím jednáním jsme byli ve výhodě. My hráči riskujeme zdravotní problémy, navíc budeme odloučení od rodin.

Golden Knights se může sezona obzvlášť natáhnout. Ač klub vznikl v roce 2017, opět patří ke kandidátům na Stanley Cup. Čím to?

Těžko říct. Od začátku je tady super parta. Každý chtěl dokázat, že byla chyba, že ho předchozí tým pustil. Taky pomohlo, že neexistovaly žádné partičky a skupinky. Když je tým zaběhlý, mazáci se po deseti letech chovají jinak. Parta zůstává dál skvělá, i když tým z prvního roku postupně mizí.

Což je daň za úspěch. Vegas nezbývá pod platovým stropem místo.

Uvidíme, jak to bude se mnou. Pozoruju, že klub bude mít našlapaný rozpočet a bude těžké se domluvit. Ale to se bude řešit až po sezoně.

Chtěl byste ve Vegas pokračovat i za předpokladu, že byste musel slevit ze současných podmínek?

Těžko říct. Poprvé v kariéře budu volný hráč a vlastně by mě zajímalo, jaká bude v NHL moje cena a jestli o mě někdo bude stát víc. Jsem na to zvědavý, ale teď tomu nechávám volný průběh. Každopádně bych ještě nějaký rok v NHL rád zůstal.

Zvažujete, že byste si čekání na nový kontrakt zkrátil v Evropě?

Někde v koutku to mám. Moc rád bych hrál doma za Pardubice, ale bez smlouvy je to složité. Kdybych ji měl, je to něco jiného, nemusím se stresovat. Teď by to byl risk, zraním se a z NHL už žádná smlouva nemusí dorazit. Doufám, že se nám ale podaří play off protáhnout, budeme dlouho bojovat a nebudu muset o té otázce přemýšlet.