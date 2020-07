Roušky i Pastrňák v karanténě. Startuje netradiční příprava na odložené play off NHL

New York Jindy by si touhle dobou užívali dovolenou a na přípravném kempu by je vítali až za dva měsíce. Jenže letos je kalendář hokejistů z NHL postavený vzhůru nohama. Odložené play off má začít za necelé tři týdny, v pondělí zúčastněné kluby zahájily tréninkový proces. „Vládne tady zvláštní atmosféra,“ přiznávají hráči i trenéři.

Pozitivní testy před startem přípravných kempů. NHL odhalila 43 nakažených hráčů Aby ne, vždyť podobnou situaci slavná NHL za 103 let existence ještě nezažila. Ano, v roce 1919 se kvůli španělské chřipce nedohrálo finále. Vinou stávek se dvakrát zkracovala sezona a jeden ročník se dokonce neodehrál vůbec. Ale aby v srpnu začínaly vyřazovací boje? Na tento fakt už si asi většina hráčů i příznivců zvykla, přesto působí tato představa stále bizarně. Stejně jako přípravné kempy, které začaly v pondělí. Hráči kráčeli k halám poctivě odění v rouškách, ty měli ostatně i všichni přítomní pracovníci, od fyzioterapeutů po rolbaře. Až na ledě se mohly svobodně rozzářit spokojené úsměvy hokejistů, kteří se nemohli dočkat návratu k týmu, byť ve velice neobvyklých podmínkách. „Pro kluky jsou to druhé Vánoce,“ popsal nadšení svého mužstva Rod Brind’Amour, kouč Caroliny. On sám si stejně jako hráči dopřál na ledě volnost od roušky, někteří trenéři ale raději absolvovali cvičení v ní. Jako třeba Rick Tocchet z Arizony, byť jeho ochrana zůstala „na půl žerdi“ pod bradou.

„Čekal jsem, že po takové pauze přestane tým v půlce tréninku stíhat. Ale všichni dál létali a hecovali se, jako by nic,“ mluvil o nadšení Coyotes jejich kouč. Zároveň si uvědomil, že v unikátní situaci bude důležité neutavit hokejisty na jejich vlastním nadšení. „Nechceme, aby se nám tady pozabíjeli.“ Někteří zase přirovnávali atmosféru na trénincích k prvnímu školnímu dni po dlouhých prázdninách. V případě NHL však její „studenty“ čeká po dlouhatánském volnu rovnou hokejová maturita v podobě play off. Nejlepší střelec NHL David Pastrňák „Je to fakt divný pocit. Jako by ty tři nebo čtyři měsíce lusknutím prstu zmizely a najednou jsme tady a připravujeme se na boje o Stanley Cup,“ snažil se přiblížit své pocity Jonathan Toews, kapitán Chicaga. „Ale je fajn, že jsme jako parta zase pohromadě, aspoň to nám trochu připomíná normální stav.“

Přehlédnout mimořádná opatření ale nešlo. Hráči podstupují každý druhý den testování na covid-19, na sportovišti i doma si musejí pravidelně měřit teplotu. Realizační tým se leckdy pohybuje i s ochrannými štíty na obličejích, rozhovory s médii jsou vedeny virtuálně. Přísná opatření pocítili také bostonští útočníci David Pastrňák a Ondřej Kaše, kteří se nedávno vrátili z Česka a podstupují povinnou domácí karanténu. „Musejí si projít řádkou testů, než se k nám budou moct připojit,“ potvrdil důvod jejich absence trenér týmu Bruce Cassidy. Martin Nečas se raduje ze svoji první branky v NHL Prvního tréninku s Carolinou se zase nezúčastnil další český forvard Martin Nečas, v jeho případě ale nechtěl klub důvod nepřítomnosti nijak komentovat. Nečas se vracel minulý týden za moře společně s krajany Petrem Mrázkem (rovněž Carolina) a Jakubem Voráčkem (Philadelphia), oba se pondělních tréninků zúčastnili.

NHL zůstává na pozoru před narůstajícím počtem infikovaných hráčů. Do pondělního zahájení přípravných kempů mělo pozitivní test na koronavirus už 43 hokejistů, přičemž někteří z nich se již uzdravili. Liga však jména nakažených nezveřejňuje. Hokejisté Toronta se radují z branky. Známo tak je zatím jen to, že jedním ze zotavených hráčů je torontská hvězda Auston Matthews. 22letý útočník dosud jako jediný hokejista NHL otevřeně přiznal, že prodělal covid-19. „Je to tak. Žádné symptomy jsem přitom nepociťoval. Největší ranou pro mě bylo, že jsem nemohl tři týdny na led,“ řekl Matthews, který se už cítí zase fit a s Maple Leafs trénuje.

Přípravné kempy probíhají v domovských městech jednotlivých klubů. Ty se 26. července sjedou do dvou dějišť play off - Edmontonu a Toronta. Zde budou kluby pobývat v karanténě a za ještě přísnějších hygienických opatření.