Znovu s těmi nejlepšími. Hráči NHL se díky nové kolektivní smlouvě vrátí na olympiádu

New York Kolektivní smlouva v NHL byla poté, co ji ratifikovali členové hráčské asociace NHLPA a Rada guvernérů NHL, v pátek prodloužena do září 2026. Dohoda obou stran počítá s návratem hráčů nejlepší hokejové ligy světa na olympijské hry v letech 2022 v Pekingu a 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo.

Přísné podmínky pro dohrání NHL. Hráči se nesmí dotýkat tváří, pro odchod z hotelu potřebují povolení K tomu, aby se nejlepší hráči světa představili po odmlce v Pchjongčchangu (2018) po osmi letech znovu pod pěti kruhy, je nyní ještě zapotřebí najít společnou řeč s Mezinárodním olympijským výborem (MOV) a Mezinárodní hokejovou federací (IIHF). Právě postoj NHL se ale podle všeho jeví jako nejdůležitější krok. Potvrdil to i prezident IIHF René Fasel, jenž nepředpokládá, že by při vyjednávání mezi NHL a NHLPA na straně jedné a MOV s IIHF na straně druhé měly nastat nějaké zásadní problémy. I když připustil, že bude třeba dořešit hlavně finanční náležitosti. Při poslední olympiádě byla totiž jedním z klíčových zádrhelů neochota MOV podílet se na nákladech spojených s dopravou, pojistkami a ubytováním hráčů z NHL. Návrat hokejistů z NHL na olympiádu? Předseda IIHF Fasel: Kolektivní smlouva je dobrou zprávou „Nemyslím, že by dohodu mělo něco zhatit. Je před námi spousta výzev. Ale ve svém principu lze podle mého názoru říci, že když je to součástí kolektivní smlouvy, jde o velmi dobré zprávy pro mě osobně a zejména pro mezinárodní hokej jako takový,“ uvedl Fasel pro agenturu Associated Press. Od olympijského turnaje a slavného triumfu českého týmu v Naganu 1998, kdy se hráči NHL představili pod pěti kruhy poprvé, nechyběli její zástupci na dalších čtyřech olympiádách. Celkem se za toto období let 1998 až 2014 zúčastnilo olympijských bojů 706 hráčů NHL, tedy v průměru 141 na jeden turnaj. Ačkoliv šéf NHL Gary Bettman připomněl, že v případě Pchjongčchangu byla z různých důvodů většina klubů proti přerušení soutěže a uvolnění hokejistů na olympiádu, je zřejmé, že současný vývoj je dobrou zprávou i pro hráče samotné. „Každý chce reprezentovat svou zemi. A každý si chce zahrát na olympiádě. Myslím, že jde o velkou věc, která je pro nás důležitá. Není to jen o nás a touze reprezentovat svou vlast, ale také o tom, že to zase pomůže k dalšímu rozvoji hokeje. Tenhle krok je skvělou zprávou pro hokej jako takový, pro fanoušky i pro nás hráče. Jsme z toho nadšení,“ pochvaloval si útočník Bo Horvat z Vancouveru. „Myslím, že jde o skutečně atraktivní záležitost, protože tím pomáháme růstu hokeje. A pro hokej je určitě dobře, když se v něm utkávají ti nejlepší hráči, které třeba za normálních okolností nemůžete vidět jako spoluhráče. Je to něco unikátního. Olympiáda je sama o sobě mimořádnou událostí. S hráči NHL to celé bude ještě o něco větší,“ řekl zkušený útočník Caroliny Justin Williams. Současná kolektivní smlouva schválená v lednu 2013 měla vypršet v polovině září 2022. Díky jejímu prodloužení bude platná až do 15. září 2026. Platový strop pro příští ročník 2020/21 byl nastaven na 81,5 milionu dolarů, zůstane tak stejný jako v současné pozastavené sezoně. V dalších ročnících bude možné ho za určitých okolností navýšit. Zásadní bude, zda příjmy související s hokejem dosáhnou v dalších sezonách určitých hodnot. V ročnících 2021/22 a 2022/23 bude zvýšen minimální plat v NHL, a to ze současných 700 tisíc na 750 tisíc dolarů ročně. Další tři sezony na to bude minimum nastaveno na 775 tisíc dolarů. Maximální částka pro nováčky vybrané v draftech 2019, 2020 a 2021, která byla nastavena pro vstupní smlouvu na 925 tisíc dolarů ročně, se zvýší na 950 tisíc dolarů pro hráče vybrané v draftech 2022 a 2023. Hokejisté vybraní při draftech 2024 a 2025 pak budou moci obdržet až 975 tisíc, ti z výběru talentů v roce 2026 pak dokonce milion dolarů. „Jde o zásadní dohodu, která mírní a odráží nejistotu, s níž se teď všichni potýkáme. Věřím, že jde o základ k tomu, aby pokračoval dlouhodobý růst naší ligy,“ prohlásil Bettman. „Dohoda je v této obtížné a nejisté době smysluplným krokem dopředu pro hráče, majitele i celý náš sport,“ uvedl výkonný ředitel NHLPA Donald Fehr. Poté, co bude při netradiční podobě letošního draftu vylosována 10. srpna první pozice pro výběr, proběhne draft online 9. a 10. října. Obvyklá velká slavnostní akce, jež se měla uskutečnit v Montrealu 26. a 27. června, byla zrušena.