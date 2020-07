Šampionka, která se chtěla stát právničkou. Rychlobruslařku však nemoc připravila o život

Nizozemská reprezentace v pátek ztratila historicky první světovou šampionku na krátké dráze. V pouhých 27 letech zemřela rychlobruslařka Lara van Ruijvenová, která ve francouzské nemocnici podlehla následkům autoimunitního onemocnění. Skromná závodnice, která vynikala i v ledním hokeji a snila o kariéře právničky.

Lara van Ruijvenová svými výkony zaujala snad všechny fanoušky zimních sportů, přitom to není tak dávno, kdy s rychlobruslením začala. Mladá Nizozemka totiž rovněž excelovala v ledním hokeji.

V sedmnácti letech se ale přestěhovala do Frieslandu, kde shodou okolností narazila na reprezentačního kouče rychlobruslařů Jeroena Ottera a sportovní život se jí obrátil naruby. Otter si ji vzal pod svá křídla a pod jeho vedením se zapojila do štafetového týmu. První individuální úspěchy začala ale sbírat až mnohem později, teprve před čtyřmi lety.

Právě v roce 2016 skončila druhá na mistrovství Evropy v ruském Soči a nizozemští fanoušci do ní začali vkládat naděje. Nechala se však trochu ukolébat a i kvůli zraněním medailová smršť na nějakou dobu ustala. Místo toho, aby se horšími výkony trápila, rozhodla se zaměřit na jiný aspekt svého života. Vrátila se do školy k dokončení studia práv. Právě tento obor byl jejím vysněným a po škole se právům chtěla věnovat na plný úvazek.

Rok 2018 byl jejím průlomovým. Vybojovala svoji první olympijskou medaili a poprvé se radovala i na mistrovství světa, kde s týmem skončila druhá.

Během posledních čtyř let posbírala celkem pět zlatých, dvě stříbrné a dvě bronzové medaile z evropských šampionátů, jednu zlatou a stříbrnou ze světových šampionátů a před dvěma lety skončila na olympijských hrách v Pchjongčchangu na třetím místě v závodu na 3000 metrů.

Po třetím místě na olympijských hrách se média zaměřila spíše na její kolegyni Schultingovou, která se přeci jen pyšnila více individuálními úspěchy. Van Ruijvenové to však ani v nejmenším nevadilo. „Ona se stala olympijskou vítězkou, ne já. Nedělám to kvůli tomu, abych se stala lídrem. Je to hezká pozice, ale také přináší spousty tlaku zvenčí,“ vysvětlila před rokem pro nizozemský server NU.nl.

Právě skromností byla vždy známá. „Dám jí zaslouženou pozornost, kterou si za své úspěchy zaslouží. Je velmi skromná,“ řekl kdysi její bratr Olav.

Suzanne Schulting @suzanschulting Rust zacht lieve Lara❤ Jij zei ooit tegen mij, in de heatbox, voor de start van mijn EK relay finale debuut, dat het wel goed zou komen.. Dit zei ik 2 weken geleden ook tegen jou. Maar het is niet goed gekomen.. Ik ga je zo verschrikkelijk missen lieve Laar. Ik hou van je❤❤ https://t.co/fKkd8q8Ti4 oblíbit odpovědět

Ač nikdy nechtěla být vyloženě středem pozornosti, v březnu loňského roku se tomu nevyhnula. V Sofii totiž ovládla závod na 500 metrů a stala se vůbec první nizozemskou světovou šampionkou na krátké dráze. Tehdy sice dojela až druhá, ale Italka Martina Velcepinová byla za technický prohřešek v závodě potrestána, a zlato tak získala právě Van Ruijvenová. „Můj sen se splnil, jsem tak šťastná,“ radovala se po neskutečném úspěchu.

Letos v březnu měla svůj titul obhajovat, šampionát v Soulu byl ale kvůli koronavirové krizi odložen o rok. Tam už ovšem šanci na obhajobu nezíská. Krátká, ale krutá nemoc ji v pátek 9. července připravila o život.