Pastrňák chybí, stihne vůbec start NHL? Tajnosti kolem nejlepšího střelce NHL rozčísl až jeho agent

Toronto Restart sezony NHL se blíží, Boston ale hlásí problémy. Úvodních tréninků se nezúčastnilo devět hráčů včetně Davida Pastrňáka.

Do začátku obnovené sezony zbývají Bostonu ještě dva týdny, už nyní ale musí přemýšlet nad různými variantami. Právě absence Davida Pastrňáka trápí trenéra Bruins nejvíc. Držitel Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce základní části by týmu chyběl citelně.



A jaký je vlastně důvod, proč nemůže se svými parťáky na led? „Zdravotní nezpůsobilost ke hře.“ Kouzelná formule, za kterou se může skrývat ledacos. Od bolesti hlavy přes nákazu covid-19 až po zlomeniny a další vážná onemocnění. NHL totiž kvůli soukromí hráčů zakázala zveřejňovat důvody jejich absence.

„Nemáme žádné zranění, o kterém bych věděl. Jsou nezpůsobilí ke hře – liga nás požádala, abychom řekli tohle kvůli respektování soukromí hráčů, tak to děláme. Mají různé důvody. Někteří jsou v karanténě, čekají na testy, je tu hodně dalších faktorů. To samozřejmě hned neznamená, že tu máme pozitivní test,“ snažil se trenér týmu Bruce Cassidy aspoň trochu uspokojit zvědavost zámořských novinářů.

Karanténa není trest

Zatímco klub o ničem mluvit nemůže, fanoušci se tomu snaží přijít na kloub sami, takže často vznikají spekulace. A Pastrňák na jednu z nich přihrál sám. Nechal se vyfotit ve městě v době, kdy měl nařízenou karanténu kvůli pobytu v Evropě. Znamená to tedy, že dostal trest?

„Tohle není ten případ. Nikoho z týmu teď za nějaké individuální provinění takhle nepostihujeme,“ odmítá trenér spekulace.

Odpovědi nepřinesl ani Brad Marchand, Pastrňákův týmový parťák. „Jo, víte, to o Pastovi je pro mě novinka. Myslel jsem, že má jen nějakou dvoudenní kocovinu,“ vtipkoval na adresu svého kolegy z prvního útoku.

Strach z toho, že by soutěž začala bez jeho „bratra ve zbrani“, ovšem nemá. „Na play off se určitě vrátí, takže to nějak víc neřeším. Nebude trvat dlouho, než se zase sehrajeme. Dokonce když teď hraju s Bjorkym a Bergym, pořád koukám do míst, kde bych obvykle Pastu našel,“ uklidňuje.

Kvůli častým spekulacím se nakonec rozhodl vyjít s pravdou ven zahraniční agent českého reprezentanta J. P. Barry. Ten potvrdil, že byl jeho svěřenec testován na koronavirus, test mu prý vyšel negativně. Kvůli osobnímu kontaktu s nakaženým však má nařízenou čtrnáctidenní karanténu.

Z agentova vyjádření měl největší radost sám trenér, který se konečně nemusel hlídat, aby nechtíc neprozradil skutečné důvody Pastrňákovy absence. „Dohodli jsme se, že budu chránit soukromí hráčů a pokud s tím vyjdou sami, usnadní mi život, protože se mě na to lidé už konečně přestanou ptát. Někdy se ani nedozvím, jak jim test dopadl a jak to mají nakonec s karanténou,“ vysvětlil.

Do startu soutěže už moc dní nezbývá a Cassidy tak musí vymýšlet strategie i pro případ, že by se jeho nejlepší střelec vrátit nestihl. „Pořád mě to nechává v klidu. Pokud bychom ale měli Davidovu nepřítomnost řešit i dál, budeme muset vybrat na jeho místo někoho jiného. Zvládneme to, máme z čeho vybírat,“ hlásí kouč jednoho z favoritů.

Jako na dětském turnaji

Boston by měl mít první zápas 2. srpna. V Torontu, který je jakousi koronavirovou základnou pro týmy Východní konference, se střetne s Washingtonem, Tampou Bay a Philadelphií. Po těchto zápasech se rozhodne o finálním nasazení do 1. kola play off.

Na netradiční formát soutěže, kdy týmy hrají na jednom místě, si zvykají i samotní hráči. „Nemyslím, že jsem někdy něco podobného zažil. Připadám si, jako bych byl znovu dítě a jel na turnaj, kde dohrajete a hned po vás jdou na led ostatní týmy, takže skončíte a můžete se dívat na další zápasy. Navíc jste pak všichni na jednom hotelu. Nemůžete nikam jít, jenom hrát hokej,“ řekl Marchand.

Sám ví, že to bude náročné, ale podle něj chuť hrát všechno převáží. „Budete muset být hodně psychicky odolní, abyste zvládli být na hotelu tak dlouho, odloučeni od rodiny. Ale když to vydržíte až do konce a vyhrajete, dojde vám, že to za to stojí,“ vzkázal.

Kromě Pastrňáka se některých tréninků nezúčastnili ani spoluhráči Davidové Kaše s Krejčím či Jakub Voráček z Philadelphie. I oni jsou nejspíše v karanténě, pravdu ale klub říct nesmí.