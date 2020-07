Defenzivní verze McDavida a sebevědomý Američan. S kým bude Kubalík soupeřit o Calderovu trofej?

Chicago Český hokej má popáté v historii a poprvé od roku 2014 zastoupení v tříčlenné nominaci na Calderovu trofej pro nejlepšího nováčka NHL. Historický triumf Dominika Kubalíka v konkurenci Quinna Hughese s Calem Makarem by ale představoval malý zázrak. Proč? Oba jeho soupeři jsou mladší a v základní části posbírali více bodů, přestože nastupují v obraně.

Přechod k zámořskému hokeji zvládl útočník Chicaga výborně. Třicet nastřílených branek a celkový počet šestačtyřiceti kanadských bodů, to jsou opravdu úctyhodná čísla. „I tak bych nevybral sám sebe, ale jednoho z nich,“ prohlásil pokorný Kubalík po vyhlášení ankety Zlatá hokejka, v níž skončil druhý za Davidem Pastrňákem.

Český reprezentant za měsíc oslaví pětadvacáté narozeniny a oproti svým vyzyvatelům se v dospělém hokeji pohybuje už několik sezon. Od začátku nového tisíciletí získali Calderovu trofej pouze dva hokejisté ze stejné věkové kategorie jako Kubalík. V roce 2001 byl nejlepším nováčkem vyhlášen ruský brankář Jevgenij Nabokov, před čtyřmi roky se radoval jeho krajan Artěmij Panarin, jedna z největších hvězd současné NHL.

V ostatních případech PHWA (Asociace profesionálních hokejových novinářů, pozn. red.) zvolila čerstvé dvacátníky nebo i mladší hokejisty. Makar s Hughesem toto „kritérium“ splňují. Navíc mají potenciál stát se prvotřídními ofenzivními obránci, kterých po hokejových kluzištích zase tolik nebruslí.

„Když diváci sledují tuto dvojici, určitě nelitují zaplacených peněz. Oba hrají dominantně v obraně, mají famózní techniku a jsou neuvěřitelně rychlí. Často jen kroutíte hlavou nad tím, co dokážou. Nádhera,“ rozplýval se generální manažer Colorada Joe Sakic.

Tým na prvním místě

Skoro devadesát let. Tak dlouho NHL nezažila situaci, kdy tabulce produktivity nováčků vévodí dva obránci. Quinn Hughes posbíral v šestaosmdesáti zápasech za Vancouver třiapadesát bodů. Cale Makar z Colorada byl sice o tři body pozadu, ale zároveň odehrál o jedenáct utkání méně. Druhý jmenovaný je považován za mírného favorita, proto začneme u něj.

„Hned v několika duelech byl na ledě o míle nejlepší. Je nejdynamičtějším hráčem soutěže,“ vysekl mladšímu kolegovi Nathan MacKinnon, největší hvězda Avalanche. „Připadá mi jako defenzivní verze Connora McDavida,“ dodal Jonathan Huberdeau z Floridy.

Makar naskočil do NHL už v play-off minulé sezony a hned při své premiéře rozhodl gólem utkání proti Calgary. Také do toho ročníku vstoupil fantasticky. Až do pátého prosince, tedy dva měsíce po začátku základní části, si držel průměr bodu na zápas. Zdálo se, že jej nic nemůže zastavit, ale pak přišla zranění. Jednadvacetiletý Kanaďan byl nucen vynechat celkem třináct utkání a v přetahované s Hughesem maličko ztratil.

Hlavu si s tím ale rozhodně nelámal: „Na trofeji pro nejlepšího nováčka mi tolik nesejde. Individuální úspěch se dostaví, jen pokud se daří týmu. Proto se soustředím hlavně na to, abychom postoupili do play-off s co nejlepší pozice.“ Tato odpověď přesně vystihuje Makarovu povahu. Nevyhledává pozornost, v kabině působí tiše a na své hře neustále hledá chyby, které se snaží odstranit.

Nejproduktivnější od dob Lindströma

Quinn Hughes představuje pravý opak: „Podívejte se na posledních třicet zápasů. Nevím, jestli je někdo lepší než já. Nijak zvlášť mě to nepřekvapuje. Čekal jsem, že si povedu skvěle.“ Sebevědomí mu rozhodně nechybí, ale krátce před přerušením soutěže se jednalo o naprosto oprávněný pocit. Takhle produktivního nováčka na postu beka NHL neviděla od roku 1992, kdy do ni vlétl Nicklas Lindström.

Legendární Švéd tehdy posbíral šedesát bodů. Zda by jej dvacetiletý Američan překonal, už se nikdy nedozvíme, ale určitě to bylo v jeho silách. Vancouveru zbývalo odehrát ještě čtrnáct utkání a Hughes na ledě exceloval. V období od jedenáctého ledna do konce základní části byl s třiadvaceti body nejproduktivnějším zadákem soutěže.

Proti staršímu bratrovi jedničky loňského draftu hovoří defenzivní statistiky. Zatímco Makar se ve statistice +/- pohyboval v kladných číslech (+12), Hughes spadl na -10. V jeho neprospěch hraje i historie.

Nejlepším nováčkem minulé sezony se totiž stal Elias Pettersson, který rovněž hájí barvy Canucks. Pouze jednou za posledních padesát let došlo k tomu, že by Calderovu trofej po sobě obdrželi dva hráči ze stejného týmu. V letech 1967 a 1968 se to povedlo Bobbymu Orrovi a Dereku Sandersonovi z Bostonu.

Sečteno a podtrženo, bývalý útočník Plzně to bude mít nesmírně obtížné. I tak se ale dostal do elitní společnosti vedle Patrika Eliáše, Milana Hejduka, Martina Havláta a Ondřeje Paláta, kterým Calderova trofej rovněž těsně unikla.

Pokud nedojde k nějakému překvapení, čekání českého hokeje na ocenění pro nejlepšího nováčka bude pokračovat. I tak si ale Kubalík zaslouží obrovské uznání. Snad se co nevidět přidají i další …