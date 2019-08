Český zázrak na pokraji zkázy? Šestce draftu Zachovi hrozí, že se nevejde do sestavy Devils

PRAHA Předposlední místo ve Východní konferenci, šestadvacetibodová ztráta na pozice zajišťující play off, absence hlavní hvězdy Taylora Halla v téměř padesáti zápasech. Loňskou sezonu zakončili hokejisté New Jersey hluboko v poli poražených, ovšem co se letního posilování kádru týče, zařadili se mezi jasné vítěze.

Zahrát si zápas v NHL je pro každého sen, ale jestliže to je ještě doma? Vrchol, sní o startu Kubalík Na začátek byla potřeba i trocha štěstí. Díky výhře v draftové loterii mohli Devils na červnové aukci hokejových talentů podruhé během tří let volit jako první. V roce 2017 sáhli po Niku Hischierovi, tentokráte se rozhodovali mezi Jackem Hughesem a Kaapem Kakkem.

„Kakko je fyzicky o trochu lépe vybavený a je prakticky jisté, že může nastoupit hned. Na druhou stranu, Hughes má obrovský potenciál, roli hrálo i to, že je Američan. Jakmile zesílí a celkově vyspěje, jeho hra nemusí mít jakékoli limity,“ komentovala výběr zámořského centra v rozhovoru pro webové stránky deníku Sport klubová legenda Patrik Eliáš. Posila New Jersey Devills Jack Hughes. Od Hughese, který už podepsal nováčkovský kontrakt, se očekává, že se jednou stane hlavní tváří celé organizace. Zároveň si ale všichni uvědomují, že na osmnáctiletého centra nelze tlačit hned od začátku.

Možná i to byl jeden z důvodů, proč generální manažer Ray Shero přivedl z Nashvillu P. K. Subbana. Trochu výstřední obránce pozornost doslova přitahuje, už několik let úspěšně provozuje vlastní charitu a velmi aktivní je také na sociálních sítích. jeho příchodem tak Ďáblové nezískali jen skvělého hokejistu, ale také velmi otevřeného člověka, který pomůže utvořit novou značku klubu a přitáhne do hlediště spoustu fanoušků. Možností je superútok Z Vegas, které nemělo žádné místo pod platovým stropem, navíc New Jersey získalo Nikitu Guseva. Jeho angažování by se mohlo stát opravdovým majstrštykem. V roce 2017 sedmadvacetiletý útočník dotáhl Petrohrad k titulu v KHL, loni se stal hlavní oporou ruského týmu na cestě za olympijským zlatem, a nálepku nejlepšího hokejisty mimo NHL si tak vysloužil zcela oprávněně. S vedením se rodák z Moskvy dohodl na dvouleté smlouvě s celkovým příjmem devíti milionů dolarů. Devils doufají, že se Gusev, jenž by mohl nastupovat v jedné lajně s Hughesem, stane dalším dílkem do úspěšné skládačky a zanechá v zámoří nesmazatelnou stopu. Nikita Gusev (vpředu) se raduje z branky. Za ním slaví Nikita Kučerov. Když k těmto hvězdám přidáme ještě příchod Wayna Simmondse, který stále má potenciál nasázet dvacet gólů za sezonu, rázem se z třetího nejhoršího týmu uplynulé sezony znovu stává vážná hrozba pro všechny soupeře.

Zpět po zranění se navíc do sestavy vrací Taylor Hall. Držitel Hart Memorial Trophy pro nejužitečnějšího hráče ročníku 2017/18 odehrál v minulé sezoně kvůli zranění jen třiatřicet zápasů. Kanadský útočník, kterému příští rok končí smlouva, už dříve prohlásil, že by rád zamířil někam, kde by měl naději na zisk Stanley Cupu. Tak vysoko asi New Jersey zatím mířit nemůže, nicméně Ray Shero během tohoto léta poskládal opravdu zajímavé mužstvo a nyní může jen doufat, že svou aktivitou na přestupovém trhu Halla přesvědčil, aby na stěhování do jiného týmu zapomněl a svou budoucnost místo toho i nadále spojil s Devils. Zacha: víc šancí, nebo výměna? Zatím není jasné, zda si další zápasy v dresu s ďáblem na hrudi připíše Pavel Zacha. Český útočník svými dosavadními výkony nikterak nenadchl, navíc mu v létě vypršela nováčkovská smlouva. Ovšem vzhledem k tomu, že New Jersey má pod platovým stropem stále téměř devět milionů dolarů, se dá očekávat, že se obě strany na prodloužení spolupráce dohodnou. Otázkou zůstává, zda nebude šestka draftu z roku 2015 po příchodu nových útočníků odsunuta třeba až do čtvrté formace. „Tomu nevěřím, tím by ho úplně zazdili. Od členů vedení často slýchám, že nejsou spokojeni s jeho bodovou produkcí, ale všichni moc dobře vědí, co v Pavlovi je a že má na víc. Akorát své dovednosti musí ukazovat zápas co zápas. Kdyby však měl opravdu skončit ve čtvrté pětce, na jeho místě bych okamžitě zažádal o trejd, takhle by to nedávalo smysl ani pro jednu stranu,“ uvedl Eliáš. Nejsou to ale pouze Devils, kdo v říjnu do nového ročníku vstoupí s o poznání silnějším kádrem. Už zanedlouho bychom se v klíčových bitvách opět mohli dočkat znovuzrození v posledních letech trochu uvadající newyorské rivality.

Rangers totiž na draftu ulovili již zmíněného Kakka a na trhu volných hráčů podepsali Jacoba Troubu s Artěmijem Panarinem, z něhož udělali nejlépe placeného Evropana v lize (přes 11,5 milionu dolarů za sezonu). Florida zase zlákala brankáře Bobrovského, Arizona se bude spoléhat na Phila Kessela, Dallas přivedl zkušené duo ve složení Corey Perry – Joe Pavelski, konkurenceschopnější by měli být i hokejisté Chicaga, Buffala či Vancouveru. Naopak v jarních vyřazovacích bojích úspěšné týmy jako St. Louis, Boston nebo San Jose si kádr jen udržely, možná i lehce oslabily. Adeptů na účast v play off je tedy požehnaně. Blížící se sezona NHL tak dost možná slibuje nejvyrovnanější podívanou za poslední roky.