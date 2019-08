NHL proti českému hokeji. Reprezentaci prý nepustí na příští Světový pohár

PRAHA V zámoří se vše blíží podpisu nové kolektivní smlouvy mezi NHL a tamní hráčskou asociací NHLPA. To znamená nejen to, že v roce 2022 nehrozí výluka, kterou plánovali majitelé týmů, ale vše směřuje k uspořádání dalšího Světového poháru.

Pro českou reprezentaci to však znamená velký problém a ústup ze slávy. Na rozdíl od Ruska, Finska nebo Švédska na něm nebudou mít svůj vlastní tým.



Tak jako skřípali zubami Slováci v roce 2016, že neměli vlastní tým, stejně na tom nejspíš budou za rok a půl Češi. Měli by hrát v Týmu Evropy po boku nejlepších Slováků, Švýcarů, Němců, Slovinců, Francouzů, Norů či Dánů.

Kanadská webový portál Sportsnet.ca přišel totiž s informací, že se příští Světový pohár bude hrát v lednu či únoru 2021 ve zkráceném týdenním termínu v šesti týmech oproti předchozím osmi.

Tomáš Tatár (vpravo) se raduje spolu s Anže Kopitarem a Mariánem Hossou.

Vedle Čechů by tak na něm měl scházet i zámořský tým do 23 let. Evropské týmy, které doplní reprezentace Kanady a USA, tvoří šestici, jež se rozdělí do dvou skupin po třech týmech. Dva nejlepší týmy z obou skupin pak postoupí do semifinále.



„Mohlo by jít o takový miniturnaj, který by trval asi týden. Myslím, že bychom mohli dojít k dohodě. Obě strany jsou otevřené tomu, aby dohoda nebyla nevyhnutelně dokonalá, ale aby se mohla zlepšovat,“ řekl serveru zástupce komisionáře NHL Bill Daly.

Vedení NHL chce Světový pohár vložit úmyslně doprostřed sezony na místo dosavadního Utkání hvězd NHL.

„Promiňte, chlapci, ale dosavadní výsledky Čechů je neopravňují postavit vlastní tým, který můžou mít třeba Švédové nebo Finové,“ napsal na Twitter redaktor Sportsnetu Mark Spector.

„Kromě toho, na posledním Světovém poháru Češi vstřelili jen šest gólů ve třech zápasech, vyhráli jen jednou a měli v týmu šest hráčů, kteří v té době neměli kontrakty v NHL,“ připomněl.



„To už by bylo lepší mít Výběr Evropy se sedmi či osmi nejlepšími Čechy a postavit konkurenceschopný tým s dalšími evropskými hráči, jejichž země se Světového poháru nezúčastní,“ dodal Spector s tím, že by vedle gólmana Petra Mrázka a útočníků Davida Pastrňáka, Davida Krejčího či Tomáše Hertla rád viděl Leona Draisaitla či hvězdné duo obránců Zdeno Chára, Roman Josi.