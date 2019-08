Nechte mě na ulici, nepomáhejte mi, prosí vítěz Stanley Cupu a někdejší jednička draftu NHL

„Co mám dělat? Je to můj bratr, jenže už neuvažuje jako normální člověk,“ byla před rokem zoufalá Murphyho sestra Cathy. Její bratr dokola odmítal opustit ulici, kde ho tehdy vypátral štáb kanadské televize TSN.



Žurnalisté našli roztěkaného muže trpícího postkomočním syndromem, který je způsoben častými otřesy mozku. Těch si Murray vytrpěl během hráčské kariéry několik.

Už za aktivních let začal utápět narůstající deprese a náladovost alkoholem, do toho se přidaly prášky.

Po ukončení kariéry následoval další sešup, který jedničku draftu a vítěze Stanley Cupu postupně přivedl až na ulici kanadské Kenory.

Ačkoli rok staré znovushledání s Murphym vzbudilo velkou pozornost, na jeho životním stylu se od té doby ani přes vlnu solidarity vůbec nic nezměnilo.



Former @MSU_Hockey, @DetroitRedWings Joe Murphy when from a star to being homeless sleeping under a gas station sign in a small Canadian town. How did this happen?

Watch my video on @Freep. Hope a happy ending is in Joe’s future https://t.co/2e3cx3A5Iv pic.twitter.com/CLayzuE820