Zahrát si zápas v NHL je pro každého sen, ale jestliže to je ještě doma? Vrchol, sní o startu Kubalík

Plzeň Sen už se pomalu blíží skutečnosti. Hokejový útočník Dominik Kubalík má ve třiadvaceti letech velice dobře našlápnuto k tomu, aby si na podzim odbyl premiéru v nejslavnější lize - NHL.

Debut ale nemusí přijít za mořem, nýbrž... v Praze. Chicago totiž odehraje úvodní utkání 4. října na ledě libeňské O2 areny. „Věřím, že se to povede. Udělám pro to maximum,“ prohlásil v rozhovoru pro klubový web Škody Plzeň.

Právě se svým mateřským celkem se podobně jako brankář Pavel Francouz před přesunem na zámořský kemp připravuje.



Jak se vám trénuje zpátky na plzeňském ledě?

Samozřejmě jsem rád, že jsem tady, ale ty první dva dny cítím. Je znát, že teprve začínám. Bude chviličku trvat, než se do toho dostanu.

V NHL startuje sezona později než v Evropě. Prodloužené léto jste si v rámci možností užil?

Hned po mistrovství světa jsem si dal tři týdny volno. Myslím si, že to bylo opravdu důležité, protože sezona byla dlouhá a náročná. Na odpočinek jsem se už těšil. Pak jsem se vrátil do klasického letního procesu. Posilovna, běhání, kolo... Na suchu jsem zůstal tentokrát trochu déle, trénovat na ledě jsem začal až teď.

Využil jste delší pauzu k tomu, abyste třeba doladil nějaké nedostatky ve vaší hře, které vás trápí?

Měl jsem možnost víc zapracovat na detailech, na to dřív tolik času nebývalo. Co si pamatuji, tak minulý rok jsem po světovém šampionátu trénoval jen čtyři týdny a hned jsem odjížděl do Švýcarska. Věřím, že budu na novou sezonu připravený.

Právě ve Švýcarsku jste si udělal velice dobré jméno, v uplynulém ročníku jste se dokonce stal nejužitečnějším hráčem tamní ligy.

Vážím si toho hodně. Není to ale jenom individuální cena, s týmem jsme si perfektně sedli, celý ročník byl skvělý. Třeba tři čtvrtě kluků z mančaftu mělo průlomovou sezonu. Oceněný jsem byl já, což je super úspěch, jsem však hlavně rád, že jsme se dostali do play off. V klubu si vyřazovací boje po letech zasloužili.

Teď vás čeká nejslavnější hokejová liga světa. Chicago o vaše služby hodně stálo.

S přítelkyní jsme tam byli asi pět dní, abych poznal lidi kolem klubu. V září už z toho pak nebudu tolik vyjukaný. Prošli jsme si město, byli jsme se podívat na „fazoli“ a takových těch základních atrakcích pro turisty. Chicago je nádherné a doufám, že všechno bude v pohodě.

Blackhawks zahájí sezonu duelem proti Philadelphii v Praze. Co byste řekl debutu před českým publikem?

Motivaci mám o to větší. Zahrát si zápas v NHL je pro každého sen, ale jestliže to je ještě doma? Tak to by byl úplný vrchol! Věřím, že se to povede. Udělám pro to maximum.