Chcete dlužné peníze? Máte smůlu, měli jste napsat dřív, vysmívá se extraliga hokejistům Chomutova

PRAHA Je to, jako byste chytili zloděje přímo při činu, přivedli ho na policejní stanici, kde vám však policista řekne, že musí lupiče pustit, protože jste s ním přišel pozdě. Přesně tak se dá popsat postoj vedení hokejové extraligy, které dalo pokyn bance k uhrazení dluhů, které má chomutovský klub vůči svým hráčům a trenérům.

Extraliga použije bankovní záruku ve výši tří milionů korun, které musel každý z účastníků minulého ročníku vložit ještě před vstupem do sezony v nejvyšší soutěži, z níž Chomutovští letos sestoupili.

Problémem však je, že tato částka rozhodně nepokryje všechny závazky vůči hráčům a členům realizačního týmu.

Navíc je jisté, že ne všem ze třinácti žádostí, jimž bylo z celkového počtu třiadvaceti vyhověno, budou vydány všechny dlužné peníze. Dočká se jich jen část z nich.



Ředitel extraligy Josef Řezníček.

„Pořadí, v jakém byly žádosti vyřízeny, bylo dáno chronologicky podle termínu doručení, a tyto žádosti budou následně uspokojeny v rozsahu, v jakém splňovaly předepsané náležitosti a vyhovovaly zákonům,“ uvedl ředitel soutěže Josef Řezníček v tiskové zprávě.



Rohlíky s vlašákem i exekuce

Všemu navíc předcházelo dalších dvanáct pohledávek vůči Chomutovu, které v průběhu uplynulé sezony vedení extraligy vyřizovalo.

„Ve všech dvanácti případech zareagoval klub na výzvu a na jejím základě dluh do 15 dnů uhradil. Ani v jednom případě tak nemuselo dojít k tomu, že by se muselo sáhnout na onu třímilionovou bankovní záruku,“ řekl tiskový mluvčí svazu Zdeněk Zikmund.

Jenže podle vyjádření obránce Chomutova Bohumila Janka nedostali někteří hráči peníze už během letní přípravy před sezonou.

„Někteří kluci museli jíst dokola rohlíky s vlašákem, protože jim nechodily peníze. Navíc je navštěvovali exekutoři, protože neplatili státu sociální a zdravotní pojištění,“ zlobí se Jank.

Chomutovský Ivan Huml musí smutnit

Je tedy s podivem, že vedení extraligy nechalo Piráty minulý ročník nejvyšší tuzemské soutěže vůbec odehrát. Kluby totiž musejí během letní přípravy na sezonu nejpozději do konce července doložit uhrazení všech závazků splatných před 1. srpnem.



„Vůbec nechápu, že svaz dovolil, aby k tomu došlo, když jsme nedostali peníze už v létě,“ kroutí hlavou Jank, nyní už hráč Plzně, který zvažuje, že dá celý případ k civilnímu soudu.

I když extraligové vedení tvrdí, že Chomutov dlužné částky splatilo, nekoresponduje to s vyjádřením hráčů, podle nichž jim chybí výplata za poslední tři až čtyři měsíce.

Kdo Chomutov převezme?

Ještě tvrdší byl ve svém vyjádření osudem těžce zkoušený slovenský obránce Juraj Valach, jemuž zemřela před čtyřmi lety při předčasném porodu dvojčat manželka a jeho syn Jerguš zároveň utrpěl poškození mozku.

„Veverka (Jaroslav, majitel klubu – pozn. red.) je gauner, který připravil mého nemocného syna o téměř jeden milion korun. Už nevěřím žádným slibům, a to ani ze strany vedení extraligy, a klidně se o ty peníze budu soudit,“ uvedl Valach na svém Facebooku.

O to víc zaráží cynismus spoluviníka celého dluhového problému, tedy vedení extraligy, potencionálně svazu.

„Pokud by se hráči či trenéři Chomutova ozvali kvůli svým pohledávkám dříve, klub by dluh musel do určité doby zase dorovnat zpět do původní výše. Pokud by stejně postupovali i další hráči, jejich agenti nebo hráčská asociace, problém by nenabral takových rozměrů, případně by vůbec nevznikl,“ šokoval svým vyjádřením svaz.

Až zvráceností a obrovskou neúctou k hráčům Chomutova je pak rozhodnutí tamního vedení klubu, které stále nenašlo nového majitele, jenž by dluhy uhradil, podat přihlášku pro nadcházející ročník druhé nejvyšší soutěže, kam zdecimované mužstvo spadlo po neúspěchu v baráži.



„V současné době probíhá licenční řízení, jehož součástí je – stejně jako u všech dalších účastníků soutěže – povinnost, aby nejpozději do 20. června 2019 předložil vedení soutěže situační zprávu s přehledem všech dluhů vůči hokejovým subjektům,“ nastínil svaz aktuální situaci kolem udělování „vstupenky“ pro start v soutěži.

Ano, kdekdo by řekl, že hráči měli problémy s výplatami řešit na vedení extraligy hned a ne až po téměř půl roce, na druhé straně se to dá pochopit, protože hokejisté jsou profesionálové a i v boji o udržení hráli o své další případné angažmá.

Nezbývá doufat, že tento případ bude nejen pro ostatní hráče, ale především pro vedení extraligy velkým mementem a zpřísní své kontrolní mechanismy, aby podobná záležitost minimálně v příštích letech nenastala.