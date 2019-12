Valach útočí na vedení Chomutova: Jste hyeny, mám vážně nemocné dítě, měli byste obehnat stadion řetězem

bratislava Osud se s Jurajem Valachem vůbec nemazal. Před třemi roky mu při porodu dvojčat zemřela manželka, jeho syn trpí od narození onemocněním mozku, které vyžaduje velmi nákladnou léčbu. Spolehlivý slovenský zadák se navíc musí starat o svou matku.

Proto nedokáže pochopit, že mu vedení hokejistů Chomutova dosud nebylo schopno doplatit plat za tři měsíce, který mu dluží od března letošního roku.



Současný bek Lince, kde hraje EBEL ligu, se podivuje nad tím, jak po pádu z extraligy může hrát Chomutov druhou nejvyšší soutěž, když stále nemá vyřešené závazky vůči hráčům, jimž dluží peníze.

„Klub Piráti Chomutov nadále neplní své pohledávky vůči hráčům. Je smutné, až zarážející, že vám někdo dá podepsat splátkový kalendář, který není schopný splácet. K čemu tedy takový splátkový kalendář je?“ ptá se na svém facebookovém profilu.



Poukázal také na náročnou léčbu pro svého syna Jerguše.

„Syn právě absolvuje léčení v rehabilitačním ústavu a je to finančně velmi náročná věc. Kdyby neexistovaly firmy a nadace, tak bych synovi hradil pobyt jen těžko ze svého,“ stěžuje si třicetiletý obránce.

Nerozumí listopadovému prohlášení Pirátů, že nemůže splácet závazky vůči bývalým i současným hráčům.

„Pořád vám někdo posílá mailem omluvy, že nemají peníze a v budoucnu budou tuto situaci řešit. Pro mě je nepochopitelné, že klub, který nemá peníze na splácení dluhů, přivede hráče ze Severní Ameriky,“ poukazoval na nedávný příchod kanadského obránce Sébastiena Pichého.



„Finanční úřad se běžných lidí neptá, jestli mají peníze. Taky ale napíšu omluvný dopis, že nemám peníze a koupím si cadillac. V téhle banánové republice si každý dělá, co chce. Přestávám bohužel věřit v dobré lidi,“ zakončil Valach.



Nyní ví, že peněz, které mu Chomutov dluží, se dočká nejdříve v červenci příštího roku. A to statného beka, který na severu Čech působil čtyři sezony, velmi deptá.

„Čím dále to budou posouvat, tím déle budu muset v Česku platit daně. Obírají mě o další peníze, nemůžu si uzavřít účetnictví a danit budu v roce 2020 a možná i 2021. Moc peněz mi z toho nezůstane,“ uvedl pro Aktuálně.cz.



„Je to hyenismus. Měli by stadion obehnat řetězem a hokej dál nedělat, když na to nemají peníze. Přece zabezpečení týmu, strava, cesty autobusem, to všechno něco stojí. Do toho přivedli Kanaďana Pichého. A mně přijde mail, že jsou absolutně bez peněz. Dělají si legraci?“ zlobí se Valach.

Ten zároveň uvedl, že se hodlá o své peníze soudit.

„Pokud bude třeba, sednu do auta a pojedu si stěžovat klidně na Světovou hokejovou federaci. Už si dále nenechám skákat po hlavě. Bohužel mi připadá, že hráči jsou jen kus odpadu a nemají žádná práva. Měli by držet hubu a jen čekat, až jim zaplatí peníze. Systém je kompletně špatný,“ stěžuje si.

„Kdybych byl sám a neměl závazky, možná bych si řekl, že počkám. Ale já vedle dětí živím ještě svou mámu. Chomutov se omluví a asi myslí, že peníze tisknu. Ne, zkrátka budu si dál stěžovat a využiju všechny dostupné prostředky, abych peníze získal zpět,“ dodal.



Navíc uvedl, že sesbíral dostatek podobných příběhů, z nichž příští rok hodlá vydat knihu. A nezabrání mu v tom ani výhrůžky z české strany.