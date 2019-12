Krušné časy pro trenéry násilníky v NHL, do problémů se dostal slavný Babcock či Crawford

New York Mělo se to stát před třinácti lety. Jen den před vánočními svátky. Tehdy pocítil bývalý losangeleský hokejista Sean Avery nepříjemný kopanec do hýždí, přičemž podrážka boty patřila jeho kouči Marcu Crawfordovi.

Důvod?

Avery v utkání s Nashvillem špatně střídal, což tehdy rozhodčím neuniklo, a oslabil tým. Crawford se Averymu fyzicky pomstil ještě na střídačce. „Zanechalo to stopy,“ postěžoval si útočník minulý týden pro list New York Post. Krejčí dal jubilejní dvoustý gól v NHL, skóroval i Palát Kouče neúspěšného kanadského výběru z Nagana teď dávný akt, pakliže je pravdivý, dohnal. V situaci mu nepřidá, že jako asistent patří do trenérského štábu Chicago Blackhawks. Právě na jejich farmě v Rockfordu před deseti lety jiný trenér Bill Peters rasisticky urážel hokejistu nigerijského původu Akima Aliua. Když se Aliu minulý týden svěřil na Twitteru, Peters přišel v NHL o práci, Crawforda zatím jen odstavili od týmu. Dostal čas na vysvětlenou. Hokejové prostředí se za poslední roky zjemnilo. Ne, že by bylo něžné, ale ani Averyho styl hry by v dnešní NHL místo neměl. I když chvíli u NY Rangers nastupoval po boku Jaromíra Jágra, zůstává v paměti hlavně pro své provokace, nadávky a až nesmyslné urážení soupeřů.

Můžete namítnout, že Kanaďan Avery teď jen využil trendu vyřídit si dávné spory, které nápadně připomínají závažná obvinění z kampaně MeToo.

Ale přidávají se i další. Například bývalý útočník Patrick O’Sullivan: „Prošel jsem si u prvního trenéra v NHL strašlivými věcmi. Fyzické zneužívání jsem popsal už před lety v knize. Zahrnovalo i kopání, homofobní slovní urážky byly na denním pořádku.“

O’Sullivan debutoval právě pod Crawfordem v sezoně 2006/07. „Doufám, že si to odnese. A rychle,“ dodal. Mimochodem už před rokem téhož Crawforda obvinil bývalý vancouverský obránce Brent Sopel ze škrcení a ponižování. Kanadský kouč Mike Babcock. Poklesky v chování trápí i nedávno propuštěnou trenérskou legendu Mika Babcocka. Mladého útočníka Mitche Marnera v Maple Leafs donutil sestavit žebříček spoluhráčů podle jejich pracovitosti, seznam pak v kabině všem ukázal. Švéd Johan Franzén zase popisuje, jak se v Detroitu nervově zhroutil po nechutných a šokujících útocích: „Říkal hrozné věci. Jako člověk je otřesný. Násilník. Pořád se třesu, když si na to vzpomenu, vracejí se mi noční můry.“

Obránce Chris Chelios vzpomíná, jak si Babcock postavil hlavu a udělal náhradníka z Mika Modana po 1 499 odehraných zápasech v NHL. Modano následně ukončil kariéru a na kulatou metu nikdy nedosáhl. Korektnost se šíří i v mládežnických kategoriích. V pondělí vyhodil klub Swift Current Broncos z WHL za „ponižující a hanlivé komentáře, výhružné chování a neprofesionální jednání“ trenéra juniorů Jamieho LeBlanca.