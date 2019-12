Washington vyhrál v Los Angeles a předskočil Pastrňákův Boston v čele soutěže

New York Hokejisté Washingtonu vyhráli v NHL na ledě Los Angeles 3:1 a vystřídali Boston v čele soutěže. V obraně vítězů nechyběl Radko Gudas, který včera nedohrál po úderu do hlavy. Ottawa zvítězila v Edmontonu 5:2 i bez Filipa Chlapíka, kterého poslala na farmu do Belleville. Český útočník, který nastupoval ve čtvrté řadě, nebodoval v posledních devíti zápasech.

Washington nasměroval k výhře John Carlson, který skóroval dvakrát v první třetině. Nejproduktivnější obránce soutěže má na kontě už 42 bodů (11+31). Na začátku třetí třetiny snížil Blake Lizolette a v další šanci zastavilo Anže Kopitara břevno. Výhru hostů zpečetil při power play Tom Wilson střelou přes celé kluziště.

Vrána si připsal v NHL dva body, Voráček asistoval u tří branek Klíčem k úspěchu Ottawy bylo, že ubránila nejproduktivnější dva hráče soutěže. Connor McDavid vůbec nebodoval a Leon Draisaitl si připsal jen přihrávku u gólu na 1:0. Rozhodující trhák si Senators vypracovali během 26. až 32. minuty, kdy otočili na 3:1. Edmonton ještě snížil, ale hosté stvrdili výhru ve třetí části dvěma góly. Hlavním hvězdou zápasu se stal Tyler Ennis, který jednu branku dal a dvě připravil. Pittsburgh porazil na svém ledě obhájce Stanleyova poháru St. Louis 3:0, i přestože Dominik Simon zahodil po přihrávkách Jevgenije Malkina tři gólové šance. Zejména u té poslední ve 48. minutě už zvedali lidé v hale ruce nad hlavu. Český útočník ale z dorážky podebral puk a přestřelil úplně prázdnou branku. Situaci předcházel vynikající zákrok Jordana Binningtona, který Simonovi vykopl betonem střelu do odkryté branky.