Chomutov už mě nezajímá. Těším se na Spartu, říká po prvním tréninku Růžička

PRAHA Jeho jarní příchod do hokejové Sparty vzbudil rozruch. Vždyť je to Vladimír Růžička! Někdejší slávista a syn kouče, který se nevraživostí k pražskému rivalovi nikdy netajil. Růžička junior na rozdíl od svérázného otce kývl na angažmá ve Spartě v naprostém klidu.

I tak byl o něj po prvním letním tréninku týmu obrovský zájem. „Rozdávají tady něco zadarmo?“ zažertoval k početnému houfu novinářů.

Růžička mladší působil pod otcem kromě Slavie také v Chomutově, kde strávil posledních pět sezon. Klub sužovaný dluhy byl však jejich poslední společnou destinací, po sezoně zakončené sestupem Pirátů se rozhodl 30letý útočník jít svou vlastní cestou.

A přestože ještě zdaleka nejsou vyřešené všechny dluhy bývalého působiště, hodlá se Růžička soustředit výhradně na výzvy v ambiciózní Spartě. „Chomutov jsem hodil úplně za hlavu,“ říká útočník.

Jde to vůbec po všech peripetiích?

Já to udělal, už mě to nezajímá. Samozřejmě jsem rád za to, že jsem tam mohl být a podílet se na nějakém výsledku, i když poslední rok nebyl dobrý. Bylo to ale vyústění všech těch problémů, které trvaly tři roky. Nebyla to otázka jednoho měsíce, kdy bychom nedostali výplatu a bláznili kvůli tomu. Když ale tři roky neustále řešíte, že vám dluží víc než jednu výplatu, otravuje vám to soukromý život i dění v kabině. Teď jsem tady a připravuju se na Spartu.

Nové angažmá pro vás coby bývalého slávistu skutečně není pikantní?

Z mé strany určitě ne. Jsem tady spokojený. Pikantní byl pro mě spíš trénink, který ještě dost cítím. Jinak to ale beru v klidu.



Zvykl jste si od května na to, že jste sparťan?

(směje se) Beru to prostě tak, že jsem sem přišel. Je to pro mě obrovská motivace. Chci klubu pomoct k výsledkům, které by podle mě měl mít. Budu pro to dělat maximum. Teď všechno teprve začíná, musí si to sednout. Ale není to absolutně o mně. Přišel jsem do klubu, který je jedním z nejznámějších v republice. Je pro mě obrovská čest, že si za Spartu můžu zahrát.

Jak na vás působí výrazné letní posilování týmu?

Já jsem jenom rád. Tenhle tým je v mých očích extrémně silný. Doufám, že se nám to povede přenést i na led. Že potvrdíme to, na co je Sparta zvyklá. Nemyslím výkony z posledních roků, ale z její celkově úspěšné minulosti.

Jak se připravujete na to, že se teď musíte rvát o flek v sestavě? Dosud jste měl své vždy jisté.

Všichni to bereme normálně. Budeme makat a dělat všechno pro to, abychom byli týmu platní.

Máte i v takové konkurenci ambici být i tady jedním z lídrů?

Musím ji mít. Nejde říct: „Ne, chci se jenom koukat, jak to tady klukům jde“. Mám motivací být co nejvíc platný, a proto jsem sem šel. Věřím, že týmu můžu dát to, co mu chybí. Ale je to kolektivní práce, tým nikdy neudělal jeden hráč.

Vladimír Růžička starší je zatím stále bez angažmá

Každý hráč říká, že ve Spartě je suverénně největší tlak v Česku. Vidíte to také tak?

Na Spartu se chce každý vždycky vytáhnout, tak to je, bylo a vždycky bude. Tlak tu samozřejmě je, protože od Sparty se vždy čekají ty nejvyšší mety. Člověk si to ale nemůže moc připouštět, nebo alespoň nechce. Ani já si tlak z okolí nechci připustit, spíš se snažím ho na sebe vyvíjet sám, možná až moc. Ale chci si hlavně užívat hokej, aby mě to bavilo. A vyhrávat. Porážky nikoho nebaví.

Jaký máte po prvním tréninku dojem z trenéra Kruppa?

Je na něm vidět, že je to neskutečný profesionál. První trénink měl docela říz, přitom trval nějakých 50 minut. Ale nestěžuju si. Lepší je dát si kratší, zato pořádný dril, než strávit na ledě hodinu a půl a jen to prostát.

Těšil jste se, až vypukne ostrá příprava?

To ano, a dost! Ať je to, jak je to, letní příprava nikoho nikdy moc nebaví. I teď to samozřejmě bude bolet, ale když člověk vidí led a puk, je mu o něco líp. (směje se)