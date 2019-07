Jágrovi v NHL pomohl jako nikdo jiný. ‚Zklamal mě, že se postavil na stranu Babiše a Zemana,‘ říká Hrdina

PRAHA Byl to on, kdo byl na začátku roku 1991 vyměněn do Pittsburghu, aby v klubu pomohl v aklimatizaci Jaromíru Jágrovi. S jeho matkou Annou má Jiří Hrdina hlavní podíl na tom, že se mladá hvězda rychle změnila v superstar. Hrdina s Jágrem okamžitě získal dva Stanley Cupy za sebou. Teď však Hrdinu s Jágrem rozdělilo jejich aktuální politické smýšlení.

„Pro mě to bylo zklamání, když jel Jarda (Jágr) v dubnu s prezidentem (Milošem) Zemanem do Číny, ale je to jeho rozhodnutí. Já bych to neudělal, ale on má k tomu své důvody,“ řekl trojnásobný vítěz Stanley Cupu pro Deník N.

„To, že je nejlepším českým hokejistou, který kdy hrál, už mu nikdo nevezme. Ale z mého pohledu je škoda, že se postavil na stranu lidí, jako je prezident Zeman nebo premiér (Andrej) Babiš,“ doplnil.

Vadí mu, že Jágr ani šéfové Českého svazu ledního hokeje skutečně neřekli, jak to je s účastí čínské hokejové reprezentace ve 2. lize, tedy třetí nejvyšší české soutěži.

Herec Martin Dejdar a Jiří Hrdina (vpravo).

„Lidem, kteří sem čínský hokej přivedli, nejde příliš o to, aby ho rozvíjeli. Jde jim o to, finančně zajistit a posílit Kladno. Velký přínos pro český hokej v tom nevidím,“ nebere si servítky legenda pražské Sparty.

„Zarazilo mě už to, že Jarda (Jágr) udělal reklamu s Babišem na jeho kuřata. Ale říkal jsem si, že jeden výstřelek asi nebude úplně důležitý. Ale vyjet do Číny už znamená určitou pozici, která se mi nelíbí.“

„Je mi líto, že si není schopný vyhodnotit reálie zemí, jako jsou Rusko s Čínou, a že mu nevadí režimy, které tvrdě potlačují lidská práva a demokratické principy,“ smutní Hrdina.

Dlouholetý skaut Dallasu a Calgary, s nímž získal v roce 1989 svůj první Stanley Cup, je zklamaný i tím, že Jágr neřekl skutečný důvod, proč do Číny jel.

„Tím, i následným vysvětlením, proč do Číny jel, mě zklamal. Podle reakcí lidí z mého okolí si myslím, že tímhle krokem ztratil i hodně fanoušků, což je škoda. Když se spolu potkáme, nic mu vyčítat nebudu, protože jsou to jeho důvody a osobní věci, ale mě osobně jeho postoj zklamal,“ dodal.



Silny vzkaz vyslal kapitan ceskych hokejistu Kuba Voracek, kdyz odmitl rozhovor pro bures fake news mf dnes...palec nahoru, dobre Jachobe... — Dallas Stars (@dallasstars93) June 8, 2019

Jágra Hrdina srovnává se současným kapitánem české reprezentace Jakubem Voráčkem, který se naopak proti Babišovi se Zemanem vymezil.



„Kuba je fantastický. Jednak tím, že pomáhá skrze svou nadaci nemocným lidem, což oceňuji. Navíc jsme politicky na stejné straně barikády, což mi je hodně sympatické. A také se nebojí v médiích vyjádřit svůj politický názor. Potěšil mě, když odmítl dát rozhovor Babišovým novinám,“ uvedl Hrdina.



„Pro mě je důležité, že se ozývají lidé, kteří mají ve společnosti velké slovo a dávají příklad ostatním, že jsou schopni se postavit tomu, co se momentálně v České republice děje,“ doplnil.



Na sociálních sítích se tvrdě opřel i do trojnásobného mistra světa Milana Hniličky, který se v roce 2017 dostal za ANO do Poslanecké sněmovny.

„Hnilda je jeden z těch lidí, kteří z nějakého důvodu, o kterém si můžu myslet, co chci, vstoupili do ANO ve chvíli, když už bylo každému jasné, proč šel Andrej Babiš do politiky. Takže Milan je další člověk, který mě zklamal. Znám lidi, kteří Babiše volili v roce 2013, ale postupem času procitli a teď už ho volit nebudou,“ smutní Hrdina.

Deti tatinka z stb na vylete...hnildo ty si ale kokot, ze te hanba nefackuje... pic.twitter.com/3sgSysR6ry — Dallas Stars (@dallasstars93) May 14, 2019

Dnes 61letý mistr světa z roku 1985 a stříbrný z olympiády v Sarajevu v roce 1984 také s odstupem času přiznává, jaký má odpor proti tehdejšímu komunistickému režimu v Československu.



„To, že jsem mohl do NHL až ve třiceti letech, je určitě jedna z věcí, kterou komunismu nemůžu odpustit. Proti naší vůli nás drželi v Československu. Mohl jsem utéct, ale to jsem neudělal z rodinných důvodů.“

„A během osmdesátých let se nám potom s národním týmem povedly velké úspěchy – stříbrná medaile z olympiády ze Sarajeva 1984 a zlatá medaile z domácího mistrovství světa v Praze 1985, čímž se to trochu vyvážilo,“ dodal.