Nedělejme z Putina supermana, už nechápe, co je dobré a co špatné, říká ruská hvězda NHL

PRAHA Počátkem měsíce podepsal snový kontrakt s New York Rangers, kteří mu za sedm let vysázejí 81,5 milionu dolarů. Kdyby si plácl s jiným klubem z NHL, mohl si Artěmij Panarin vydělat klidně i víc. „Ale vím, že v New Yorku jsem doma,“ vysvětloval ruský hokejista.

Panarin nemluvil o hokejovém útočišti, ale o rodné zemi, v níž se pustil do prezidenta Vladimira Putina. „Je chyba, že k němu vzhlížíme jako k supermanovi,“ pronesl útočník v hodinovém rozhovoru se známým novinářem Alexanderem Golovinovem. „Myslím, že Putin už nechápe, co je dobré a co špatné. Ale ono je to těžké, když jste dvacet let obklopeni lidmi, kteří vás jen chválí.“ Artěmij Panarin. Aktuálně jeden z nejlépe vydělávajících hráčů v NHL také mluvil o bezpráví, živoření důchodců a (ne)svobodě projevu v Rusku.

„Stále tu je přesvědčení, že když řeknete špatnou věc o vládě, zabijí vás nebo otráví,“ trpce glosoval rodák z hornického městečka Korkino. „V Americe může sportovec kritizovat prezidenta, odmítnout návštěvu Bílého domu. U nás je to nemožné, okamžitě se strhne vlna kritiky.“ Panarin zmiňoval jarní pozvání k prezidentu Donaldu Trumpovi. Obvyklou výsadu pro vítěze Stanley Cupu odřekl washingtonský brankář Braden Holtby nebo útočník Devante Smith-Pelly. Značí to, že svět a myšlení hokejistů neohraničují jen mantinely. Je ale nezvyklé, že proti hlavě rodného státu se vymezí Rus. „Jejich sportovci podporují ruskou vládu, ale co jsem Panarina poznal, má rozdílné názory než většina Rusů,“ poznamená Lukáš Sedlák, jenž s Panarinem dvě sezony sdílel šatnu v Columbusu. Putina veřejně podporuje nejslavnější ruský hokejista současnosti Alexander Ovečkin, prezidenta nebo jeho politiky se zastali i slavní krajané jako Malkin, Varlamov nebo Kovalčuk. Vladimir Putin a Alexander Lukašenko hrají hokej Hokej patří mezi Putinovy oblíbené sporty. Nedávno Kreml referoval, jak při květnové exhibici s bývalými ruskými reprezentanty nasázel šestašedesátiletý prezident deset gólů. Teď ale slyšel kritiku od zástupce sportu, který Putin rád využívá ke zlepšení vadnoucí popularity. „Vladimire, prodej brusle!“ rýpl si hokejista s vizáží bezstarostného vlasáče. Proč tahle slova volí zrovna teď? Panarin přiznal, že ho ovlivnil život za mořem i média. „Podle mě o tom chtěl mluvit, ale limitovala ho angličtina,“ přemítá Sedlák. A když zazněly správné dotazy v ruštině, slova, jimiž chce hokejový šikula poukázat na poměry v rodné vlasti, proudila ven. V Rusku, kde se momentálně chystá na novou štaci u slavných Rangers, vzbudila velké vášně. „Každý by měl nejdřív přemýšlet a až pak něco říct. Panarin by se měl nad svým chováním zamyslet,“ tepe ho někdejší reprezentant German Titov. „Těch výroků bude ještě litovat,“ myslí si bývalý olympionik Alexandr Koževnikov.

Zaplatí trojnásobný medailista z mistrovství světa za svoje názory při dalších šampionátech? Neuškodí to třeba známému kouči Znarokovi, jehož dcera je Panarinovou partnerkou? „Ta mě brzdí, ale chtěl jsem říct, co cítím,“ přiznal Panarin. „Právo na vyjádření garantuje ústava, proto ho nebudeme soudit,“ uvedl poslanec ruské Dumy Igor Lebeděv. Novináři si všimli, že Panarina za jeho postoj ocenil (zdviženým palcem v komentáři na Instagramu) třeba bek Colorada Nikita Zadorov. Připojí se další? Zareaguje nějak Ovečkin a spol.? Otázek je po výbušných větách víc než dost.