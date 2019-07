Padělal podpisy na dresech Edmontonu, fandy připravil o velké peníze. Nyní Američana čeká vězení

Třiadvacetiletý muž si uvědomil, že na sbírání hokejových suvenýrů je závislá řada nadšených fanoušků. Již loni v dubnu prostřednictvím Facebooku kontaktoval nadšence, jímž nabízel dresy Edmontonu Oilers s podpisem hvězdného Connora McDavida.

„Dříve jsem pracoval pro Edmonton Oilers Entertainment Group. Všechny suvenýry jsou pravé, zaručené certifikáty (ty se totiž běžně k oficiálním suvenýrům vyrábějí, pozn. redakce),“ klamal Singh své oběti. Sportovní kousky prodával za příznivou cenu, o níž by si mohl vášnivý sběratel v oficiálním fanshopu nechat zdát.

Jenže podvod se za čas provalil a Singh nyní čelí obvinění z padělání a podvodu.

Oh man, that fake McDavid signature is not even close to looking real.

Lessons:

1) buy from a licenced vendor, get a certificate of authenticity.

3) do some research before buying. I found this picture of an actual signed jersey in about 3 seconds. pic.twitter.com/8MUDanvVg4