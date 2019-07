Kritizoval Hertla, hráče Caroliny označil za blbce. Kontroverzní expert NHL v 85 letech pokračuje

PRAHA Ta zpráva poslední dny v zámoří rezonovala možná ještě víc než hráčské rošády v NHL. A nešlo v ní o hokejistu, který válí ve slavné lize. Rozebírala se budoucnost výstředního osmdesátníka, který opakovaně kritizuje Evropany, tepal Tomáše Hertla nebo hráče Caroliny označil za bandu blbců. Známý kritik Don Cherry bude i v následujícím ročníku televizním expertem. „V mém věku už to fakt nemusím dělat, ale pořád se na to těším,“ hlásí 85letý svéráz.

Možná jeho jméno neznáte, ale pokud nejste totálními hokejovými ignoranty, nejspíš jste už na něj narazili.

Má vyhraněné názory, před kameru chodí ve výstředních kostýmech, které by neoblékli ani estrádní čeští komici v 90. letech.

Nejvíce na sebe Cherry v uplynulé sezoně NHL upozornil, když sepsul taškařice hokejistů Caroliny po vítězných duelech.

„Jste banda blbců, raději si to odpusťte!“ čertil se Cherry. „Mladí hráči takhle projevují radost z výhry? To se v profesionálním hokeji nedělá, tohle je NHL. Znám všechny komentátory, oni se jen bojí k tomu něco říct,“ dodával na adresu úspěšných Hurricanes.

„V kabině jsme ho neřešili. Ten už toho zkritizoval,“ reagoval třeba český brankář Caroliny Petr Mrázek. „Nikdo ho nebere moc vážně.“

Na druhou stranu, když se počátkem července objevila spekulace, že by Cherry už nemusel vzít mikrofon do ruky, bylo to v hokejové Americe pozdvižení. Nebývá ani zvykem, že nejrůznější zámořské weby v zámoří chrlí zprávy o chlapíkovi, který odehrál jediný zápas v NHL.

Ale nedivte se.

Don Cherry je pojem, o jehož setrvání v hokejové branži před pár lety eminentně stál i komisař NHL Gary Bettman. Bývalý obránce Cherry se výrazněji proslavil jako trenér a především jako expert, který už bezmála čtyřicet let svými postřehy, kontroverzními názory a bizarním šatníkem „baví“ hokejové diváky.

Působení nestárnoucího glosátora v oblíbeném programu Coach’s Corner, který je součástí pořadu Hockey Night in Canada, zpochybnil Toronto Sun. Smysl by to v určité rovině dávalo. Rogers Communications, vlastník práv na NHL, totiž v předchozích týdnech výrazně ořezával programy. A v personálních změnách mohla figurovat i ikona televizního vysílání, která v únoru oslaví 86. narozeniny.

„Jsem zklamaný, že mi Steve Simmons (autor sloupku v Toronto Sun)nezavolal, číslo na mě má. Řekl bych mu, jak to je. Neměl bych s tím problém,“ líčil Cherry. Dál vysvětloval, že jeho nadřízení jsou s jeho prací v Coach’s Corner spokojení a on si může křiklavé outfity chystat i pro nadcházející ročník NHL.

Milují ho, nebo nenávidí



„Na každou sobotu se těším,“ hlásí i Cherry. Byť má věk, v němž lidé spíš spílají na vlastní zdraví, chce raději dál hořekovat nad hokejovým děním v nejslavnější lize světa.

Fanoušci ho za to milují. Anebo nenávidí. Moc rozporuplnějších osob v hokejovém zámoří nenajdete. Muž s extravagantními obleky je hokejový staromilec, kanadský patriot a milovník zámořskému stylu, který nelibě nesl příval Evropanů do NHL.

„Jejich výslovnost mě nebaví se učit. Měl bych to dělat, ale kašlu na to,“ říkal Cherry. O Rusech mluvil jako o srabech, kteří berou drogy, a na jaře se například obul do hvězdného Jevgenije Kuzněcova, který při gólových oslavách imituje ptáka.

„Je to ptačí pitomec,“ vypálil břitký Kanaďan. „Staří pánové rádi mluví a tyhle věci neřeším. Fandové to (oslavy) mají rádi a hokej by měla být zábava,“ reagoval útočník Washingtonu. Slavný Rus si uvědomuje, že NHL je nejen zábava, ale i byzyns. A jakákoliv výstřednost táhne. A přesně tohle splňuje dokonale i Cherry.

Nechovejte se jako Hertl!

Čeští fandové si Cherryho mohou pamatovat z období, kdy mezi hokejovou smetánku parádně vlétl Tomáš Hertl. Zatímco většina odborníka obdivovala umění a troufalost talentovaného forvarda, Cherry jeho efektní gólovou fintu (střelou holí mezi vlastníma nohama) odsoudil a mluvil o zesměšnění soupeřova brankáře.

„Na druhou stranu ten kluk nevěděl, že dělá něco špatného. Loni hrál v České republice, tam tohle dělají. Viděli jste, jak se smál,“ lamentoval Cherry a vyzýval kanadské mladíky: „Kluci, tohle nedělejte!“ A když si českou hvězdičku vyhlédl brousek Dustin Brown, který mu vážně poranil koleno, Cherry pro MF DNES vykládal: „Varoval jsem ho, že si ho za to někdo najde.“

Cherry se vyjadřuje nejen o dění v hokeji, z nějž k jeho rozčarování vymizeli bitkaři. Zpochybňuje teorie o globálním oteplování, štvou ho kroky kanadské vlády. Když v roce 2003 kritizoval odmítnutí Kanady zapojit se do války v Iráku, dorazilo televizi NBC 1 500 stížností.

Za vytrvalou podporu policie a válečných veteránů v hokejových pořadech jej vyznamenala kanadská armáda. Po smrti manželky Rose, která měla rakovinu jater, vybudoval dětskou dětskou nemocnici s jejím jménem.

Není jen enfant terrible. Ale díky svým názorům, posudkům a odsudkům se proslavil. Krátce předtím, než se rozjely spekulace o Cherryho odchodu do televizní penze, vychvaloval vítěze letošního Stanley Cupu ze St. Louis. Po svém...

„Vyhráli, protože patnáct nebo šestnáct hráčů ze soupisky jsou Kanaďani,“ podotýkal zarytý kanadský vlastenec.

A jeho postřehy, které rozzuří, nebo pobaví, budou fanoušci poslouchat dál.