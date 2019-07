Konečně začneme hrát hokej, těší se brankář hokejové Sparty Machovský. Kouč Krupp je podle něj lidský

Praha První rok v extraligové Spartě si představoval jinak. Dlouhé play off, možná i reprezentaci... Hokejový brankář Matěj Machovský musel obojí oželet. Až s novou sezonou a zvučnými posilami zase věří, že forma a úspěch přijdou.

S posilami do útoku Vladimírem Růžičkou, Markem Kvapilem, Michalem Řepíkem či Matúšem Sukeľem a s obráncem Adamem Poláškem by Sparta určitě lepší být měla. Smlouvu dojednává s konečně uzdraveným Danielem Přibylem, co dva a půl roku nehrál. „Útok se postrčí správným směrem,“ věří Machovský.

Jakým?

Přijde změna. Bude se hrát víc hokej. Pochybuju, že třeba Mára Kvapil bude nahazovat puky.

Narážíte na styl, který po vás chtěl v minulé sezoně trenér Uwe Krupp?

Nikdo kluky nenabádal, aby jen nahazovali puk, to ani nejde. Když můžeš tvořit, tvoř. Podobně se hraje v Americe. U nás ale často nebyl, kdo by puk podržel, kdo by tvořil. Začalo se nahazovat až nesmyslně, takové situace přitom musí být předem domluvené.

Čím si to vysvětlujete?

Přišlo mi, že se útok cítil svázaný a chtěl víc volnosti. Nervy pracovaly víc, než musely. Přitom se vše vysvětlovalo a řešilo dopředu.



Krupp je komunikativní, viďte?

Koho chcete víc, aby vás trénoval? Stovky zápasů v NHL, Stanley Cup! Líbí se mi, že se chová úplně normálně. Popovídá si o čemkoliv. Zeptá se, jak jsme s přítelkyní oslavili narozeniny. Je lidský. Nerozhazuje jen rukama, nenadává, že jsme dřeváci. Problémy řeší, všemu se snaží přijít na kloub. Když šlo něco do kytek, rozebral to. Už z rozhovorů, než přišel, bylo poznat, že je inteligentní.

Přesto pro něj muselo být těžké, když jste se na podzim začali z prvního místa postupně propadat až na hranu účasti v play off.

Podzim byl skvělý. Ale vyhrávali jsme o gól, se štěstím. Natáhl jsem ruku, puk mě trefil. To jsem si říkal, že nemůže vydržet. Pak vlna opadla, nedali jsme si nahrávku, kluci se sami trápili, bylo to nehokejový.

Představy byly asi jiné, když jste se vracel ze zámoří.

Maloval jsem si sezonu více růžově. Čekáte, že jdete do Sparty, budete hrát nahoře. A také jsme byli na začátku všichni vysmátí, dařilo se, plácali nás po ramenou. Najednou se ale zraní devět lidí a jde to z kopce.



Problém byl také s disciplínou. Zejména v obraně to často vypadalo, že spoustu zbytečných faulů vznikalo při dohrání, souhlasíte?

Ono to pramení z hokeje, co se hraje v zámoří. Tam se osmdesát procent věcí nepíská, například lehké krosčeky. U nás je pískání úzkoprsé, až to hraničí s basketem. V Americe musíte někoho fakt sešrotovat, zahákovat nebo podrazit.

Pocítil jste, že je ve Spartě větší tlak oproti jiným klubům?

Ani bych neřekl. Ptá se mě na to spousta lidí. Sparta se probírá denně v novinách, z toho si lidi usuzují, že je na nás větší tlak. Ale že by mě Uwe kontroloval na tréninku, kolik chytím puků? To ne.

Přesto vám Sparta v lednu přivedla konkurenci v podobě Jakuba Sedláčka, proč?

Předchozí vedení tolik nevěřilo Davidu Honzíkovi. Chtěli, abych chytal především já. A Kuba to taky neměl jednoduché. Ze Zlína ho vylili z ničeho nic, protože se Libor Kašík rozhodl, že mu to v Brně nejde, jak by chtěl. A že chce do Zlína.



Nepotřebovala Sparta spíš posílit útok?

To se letos naštěstí podařilo. Kluci, co se vraceli, radši volili jiné destinace. Liberec, Třinec, Brno. Nikdo se do Prahy nehrnul. Na tom jsme tratili.

Petr Kumstát v rozhovoru minulý týden řekl, že minulou sezonu občas kroutil hlavou nad kroky vedení, vy také?

Párkrát to byl nesmysl. Natřít svoje hráče do novin (rozhovor bývalého sportovního manažera Michala Broše pro Deník Sport) je blbost. Přišlo mi to panické. Ať se aspoň něco děje.

Proto šel kapitán Petr Vrána pryč do Třince?

Byl to jeden z důvodů. Proto teď Mára Kvapil klidně jde do Sparty. S novým vedením se asi jedná lépe. Ostatně už když Hlinka na konci sezony přišel, že nám vypomůže na ledě, atmosféra se v kabině změnila. Potřebovali jsme osobnost, která se nebojí mluvit. Všichni ho poslouchali.

Nepřemýšlel jste, že byste během sezony v případě nabídky odešel do zahraničí?

To určitě ne. Mám navíc víceletou smlouvu, doložku sice mám, ale finančně je nákladná buď pro mě, nebo pro klub, kam bych šel. Nedostal jsem se ani do reprezentace, byť jsem na podzim výkonnost měl. Až jsem si říkal, co mám víc udělat? Vedli jsme v tu dobu ligu.