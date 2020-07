Chomutov nabídl hráčům, že jim zaplatí 30 procent z dluhu. Ale na zbytek musí ‚zapomenout‘

Hokejový Chomutov má podle soudního zápisu dluh ve výši 37,5 milionu korun, je v insolvenci a hrozí mu ztráta prvoligové licence. Podle serveru iSport.cz dluží Piráti zhruba padesáti hráčům a trenérům kolem 11 milionů korun. Nabízí jim splatit jen 30 procent, když klubu 70 procent odpustí.

„Tuhle informaci můžu bohužel potvrdit,“ řekl iSport.cz šéf hráčské asociace CAIHP Libor Zbořil. „Do konce měsíce musí všichni tento návrh odsouhlasit. Stačí jediný hráč, který na to nepřistoupí, a Piráti prvoligovou licenci nedostanou. Šli by do kraje a v Chomutově by hokej prakticky skončil,“ dodal Zbořil.



Podmínkou pro udělení prvoligové licence je prokázaní stoprocentní bezdlužnosti. Čas na to mají Severočeši do konce července, pak by se museli spolehnout na výjimku od svazu a prodloužení této lhůty.

Na Zbořila se vedení Chomutova obrátilo s žádostí, aby pomohl nalézt kompromis při jednání s hráči. Právě 30 procent částek má být nabídka potenciálního nového sponzora, který by se podílel na vyrovnání dluhů. Jenže všichni věřitelé s tím nejspíš souhlasit nebudou.

„Už vím minimálně o třech hráčích, kteří jakoukoli takovou dohodu kategoricky odmítají,“ uvedl Zbořil. „Z toho, co nedostali, odvedli veškeré poplatky, což je strašné. Zase je Černý Petr v rukách hráčů. Jako asociace se s tím snažíme ještě něco udělat. S hráči jsme v kontaktu, jsou naštvaní. Buď vezmou třicet procent a budou rádi, že dostanou aspoň pár korun na kafe, nebo neuvidí bůhvíjak dlouho ani halíř,“ řekl Zbořil.

Připustil, že chyba je také na straně hráčů, kteří měli podle něj problémy řešit dříve. „Kabina v Chomutově byla absolutně nejednotná v otázce dlužných peněz. Když jsme tam už někdy loni měli schůzku, čekali jsme, že tam budou všichni. Jenže se dostavilo asi šest kluků. Údajně tam měly být naznačeny nějaké postihy ze strany klubu pro hráče, pokud se s námi spojí. Kdyby všichni drželi spolu, bylo by mnohem víc šancí s tím něco udělat,“ uvedl Zbořil.

„I nadále platí pouze dvě možnosti, které jsme deklarovali na začátku července. Běží jednání s novým investorem, hráči a hráčskou asociací, na jejichž konci bude oddlužení klubu vůči hokejovým subjektům a tím pádem možnost nadále pokračovat v Chance lize, nebo v případě nedohody působení v krajské lize Ústeckého kraje,“ uvedl spolek majitelů chomutovského klubu, který loni sestoupil z extraligy.