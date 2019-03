Co s předkolem play-off? ptá se extraliga. Diváci na něj nechodí, ostatní týmy čekají

PRAHA Vykládal o týmu, o úspěšném vstupu do předkola, ale na závěr obsáhlého hodnocení připojil vítkovický kouč Jakub Petr i vzkaz hokejovým fanouškům: „Ostravo, kde jsi byla? Deset měsíců to děláme kvůli téhle fázi sezony. Kluci si to za tu dřinu nezaslouží.“

Domácí na vyřazovací boje nezdražili lístky. Navíc přijela Sparta, která vždy táhne. Jenže stadion zůstal poloprázdný: 5 739 diváků. Když se série přesunula do Prahy, napočítali jich 8 133 - o tisícovku méně, než je dlouhodobý domácí průměr Sparty. O den později dokonce 6 764.

V Mladé Boleslavi proti Zlínu ani jednou nevyprodali nejmenší extraligový zimák (4 200 míst), druhý z mačů nesledovaly z tribun ani tři tisíce lidí. O moc líp nebylo ani na Moravě.

Přitom to mohly být poslední domácí duely. Obě série jsou (byly) napínavé a vypjaté, jak se v play off sluší. Až to vyvolává otázku: mělo by se předkolo zrušit? Tím spíš, když se chystá revoluční krok přímého pádu do první ligy a nejspíš i konec play out?

Odpověď zní: nerušit. Ale změnit možná ano.

Díky němu má víc týmů o co hrát v závěru základní části. Zároveň je pravda, že šance na úspěch je malá. Od zavedení předkola (2007) jen Kometa postoupila do finále. Ještě pět týmů uhrálo semifinále. Naopak osmnáctkrát úspěšní z předkola vyhučeli ve čtvrtfinále.

„Tým by mohl dojít dál, ale musí se postoupit 3:0, aby si hráči odpočinuli,“ říká vítkovický sportovní manažer Ladislav Svozil.

Vítkovice na zdolání Sparty potřebovaly nakonec čtyři partie, o postupujícím z dua Boleslav - Zlín rozhodne nedělní pátá bitva.

Kvůli předkolu téměř dva týdny vyčkávají jistí čtvrtfinalisté. Třeba vítěz základní části z Liberce utrácí za soustředění ve Frýdlantu. „Zatímco v předkole kluby dělají byznys a prodávají lístky, ti úspěšní vydávají peníze, aby zabavili hráče,“ říká šéf extraligy Josef Řezníček. „Předkolo by podle mě mohlo být rychlejší a svižnější.“

Co tedy zkrácení na dva vítězné zápasy, jak je to ve finské, švédské nebo německé lize? „Dovedu si to představit,“ reaguje zlínský generální manažer Martin Hosták.

Podle Řezníčka kluby z výhodnějších míst chtějí v předkole aspoň dva domácí duely, aby mohly profitovat. „Nějaký výdělek z utkání předkola budeme mít, ale není to částka, která by klub spasila. Zajímavější je, když se postoupí do čtvrtfinále,“ opáčí Hosták.