Záruba: Kdybych komentování prožíval jako kdysi, skončím v blázinci

PRAHA Platí za hlavní postavu českých komentátorů hokejových přenosů, který už toho má za sebou hodně. Robert Záruba ale letos poprvé zažívá něco nového, Česká televize se dělí o vysílání extraligy s komerční 02 Sport.

Začal nekončící seriál hokejových přenosů, který vyvrcholí koncem května finálovým mačem na mistrovství světa. Zároveň přichází období, kdy se po večeři budou v řadě českých obýváků svádět boje o televizní ovladač.

A dle čísel při nich sportovní fandové prohrávají.



„Utkání, které jde ve všední den i o víkendu výrazně přes 20.00, na konci dramaticky ztrácí sledovanost,“ říká šéfkomentátor České televize Robert Záruba.

„Diváci přepínají program, i když je zápas vyrovnaný.“

Také proto první z duelů ve hracích dnech play off začíná v 17.00. Další novinka? Poprvé v samostatné historii země se veřejnoprávní televize rovnoměrně dělí o vrchol extraligy se soukromým vysílatelem.

Lidovky.cz: Vybavíte si nějaký moment z play off, který byste letos jako komentátor chtěl znovu zažít?

Těch bylo! Ale když je to postavené takhle, přál bych si zažít play off, když tady začínalo. V roce 1971 se hrálo na dva vítězné zápasy a ten poslední (mezi Jihlavou a Brnem) rozhodoval jediný gól Jiřího Bubly. Byl to jediný zápas, který se tehdy z finále vysílal. Pokrytí bylo úplně jiné a nikomu to nevadilo, žádné protesty. Kdybychom teď neměli finále jako třeba v roce 1991, kde se nevysílaly první dva zápasy, nevím, co by lidi dělali. Třeba by nám přišli vytlouct okna. (usměje se)

Lidovky.cz: Vidíte. A teď ho budou přenášet rovnou dvě stanice.

Zápasy se mírně překrývají, jeden začne v 17.00, druhý v 19.00. Když skončí jedna ze dvou souběžných sérií, budeme dělat sdílené přenosy a finále budeme vysílat oba s tím, že přenos vyrábí Česká televize.

Lidovky.cz: Lehce neobvyklé řešení, ne?

Přesně nevím, jak to má fotbal. Ale poptávka po jiných soutěžích není taková. Možná je to neobvyklé, ale i logické. A řekl bych, že spolu docela dobře spolupracujeme.

Lidovky.cz: Jak?

Na play off si dokonce navzájem sdílíme techniku, finančně to vychází líp pro oba.

Lidovky.cz: Nepotvrzuje to ale trend, že veřejnoprávní televize ztrácí další oblíbený sport? Už přišla o fotbalovou Ligu mistrů i nejlepší duely domácí ligy. Loni zase vysílala zimní hry v osekaném režimu.

To jste vyjmenoval snad vše! (usměje se) Dál nic není. A třeba fotbalová Liga mistrů má stejnou sledovanost jako biatlon. I závody Martiny Sáblíkové mají čísla, která ji také výrazně překonají. Stále máme reprezentaci, která je x-krát sledovanější než ligové zápasy. Budeme mít i mistrovství světa, finále Ligy mistrů, máme Evropskou ligu i českou ligu.

Lidovky.cz: A olympiádu?

Hry 2018 šly mimo naši vůli, neboť ČT je součástí evropské vysílací unie, která o práva přišla. Schopnost vyjednávačů, která podle všeho rozhodla, nemohu hodnotit. Byli jsme rádi, že jsme nabídli alespoň daný počet hodin. Příští rok v Tokiu to bude v pohodě, divák nepozná problém kromě toho, že se vše bude vysílat na jednom programu, což je podmínka. Když se podívám po veřejnoprávních televizích v Evropě, stále máme obrovskou pestrost sportů.

Dominik Hašek a Robert Záruba.

Lidovky.cz: To je možné. Každá ztráta nějaké soutěže ale vyvolá u diváků velký ohlas. Proč?

Lidi byli na něco zvyklí, ale za sportovní programy se platí ve světě a logicky se za ně bude platit i u nás. Veřejnoprávní televize svádí boj, dělá, co může.

Lidovky.cz: Jedním z nich je hokejová extraliga. V jejím vysílání se bude něco měnit?

Do roku 2023 máme smlouvu, do té doby můžeme spolupracovat všechny tři strany – BPA jako agentura, ČT i O2 TV. V play off sdílíme výrobu, přenosové vozy nebudou muset tolik jezdit. Jestli budeme schopní takhle fungovat a budeme existovat dál, můžeme různé věci i vylepšovat.

Lidovky.cz: Dá se něco okoukat od konkurence?

Něco málo ano. O2 má trošku jiné postavení kamer. Zatímco my máme jedničku a dvojku vedle sebe, oni mají detailovou kameru trošku níž. Líbí se mi to a asi to někdy i uplatníme. Dřív se to dělávalo, ale přinášelo to problémy s vykupováním vstupenek na určitá místa. A velice dobrý vklad O2 je, že se vše vysílá v HD. Celé play off bude v HD.

Lidovky.cz: Čili i vás soukromý vysílatel nutí k vylepšování?

Udělali bychom to stejně. Poslední léta byl velký boj s kapacitou techniky. Už sice nemáme jen jeden vůz, ale není jich tolik, abychom uspokojili poptávku nejen po sportovních přenosech. Nemohli jsme mít HD na všech stadionech a hodně na tom prodělávala Morava. Měli jsme ohlasy od diváků, kteří to nesli nelibě, když se zápasy Komety, Olomouce nebo Vítkovic vysílaly v nižší kvalitě. Nebyli jsme do toho tlačeni konkurencí, ale diváky a vlastní ctižádostí. Ale je dobře, že tady je někdo, kdo už to dělá automaticky.

Robert Záruba s týmem Českých lvů Televizní moderátor a komentátor Robert Záruba

Lidovky.cz: Zkuste odhadnout, co by se mohlo stát s právy za pár let.

Težko říct. Může přijít rumunská televize, co všechno přebije a přeplatí. Extraliga i agentura se zachovaly velmi rozumně, mohly cenu víc šponovat, ale ony měly zájem o to, aby hokej zůstal v České televizi. Nevím, jak jsou spokojení sponzoři, že nejsou vidět při nejsledovanějších zápasech jako dřív. A nemyslím teď jen na ČT, ale klidně na Nově, Primě, prostě na volně dostupném kanálu.

Lidovky.cz: Hokejová práva se mění, změnil jste se také vy?

Ano, musím stihnout daleko víc věcí. Také se do toho zapojuje můj soukromý život, rodina, děti. (přemýšlí) Řekl bych, že do napětí a chvění, že dělám přímý přenos, se občas musím tlačit. Vše se změní, jakmile zápas začne. Teď jsem klidný. Vím, jak to proběhne, i když jsem v žánru, kde nevíte, co se stane v příští sekundě. Nakonec mě ale příběh zápasu vtáhne a snažím se vtáhnout i diváky.

Lidovky.cz: Bylo by zlé, být to jinak.

Dřív mi přišlo, že jsem byl nervóznější. Ale... když jsem začínal, komentoval jsem patnáct utkání za rok a minulou sezonu jsem jich zvládl sedmdesát, u šedesáti jsem byl ve studiu a ke stovce jsem dělal scénář. Kdybych to prožíval a byl ve stavu jako kdysi, skončil bych v blázinci.

Lidovky.cz: Neuvažoval jste, že byste si jako fotbalový komentátor ČT Jaromír Bosák vyjednal „hostování“ jinde? Nejspíš to bral trochu jako únik od rutiny.

Určitě. Dostal nabídku, vyřešil si, že v ČT je externista ve zvláštním režimu. Kdysi jsem zrovna s Mírou něco podobného načerno dělal pro zahraniční televizi, pro kterou jsme komentovali. Ale obávám se, že teď bych to nestíhal na rozdíl od Míry, který na to čas má.