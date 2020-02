Columbus v NHL přerušil sérii proher, Ottawu porazil 4:3 v prodloužení

New York V jediném utkání pondělního programu NHL porazili hokejisté Columbusu na vlastním ledě Ottawu 4:3 v prodloužení. Blue Jackets tak ukončili sérii osmi proher a drží postupovou pozici do play off. Ve Východní konferenci jim patří osmé místo. Senators prohráli potřetí za sebou a v konferenci jsou předposlední. Zápas rozhodl 25 sekund před koncem prodloužení švédský útočník Emil Bemström.

Brankář Francouz byl v NHL vyhlášen hlavní hvězdou týdne a napodobil tak Pastrňáka Hlavní podíl na výhře Blue Jackets měl americký útočník Nick Foligno, který vstřelil dvě branky. Stejně si vedl na straně poražených Connor Brown. Poprvé se Foligno prosadil v 5. minutě, kdy střelou z mezikruží otevřel skóre. Druhou branku přidal v 33. minutě a vyrovnal na 2:2. „Dnes jsem na kluky opravdu pyšný. Konečně jsme našli způsob, jak uspět. Příště ale musíme být ještě lepší,“ prohlásil Foligno.

V 32. minutě musel kvůli zranění střídat domácí brankář Elvis Merzlikins. Jeho náhradník Joonas Korpisalo, jenž nastoupil poprvé po zranění kolena, předvedl spolehlivý výkon a pomohl k úspěchu 14 úspěšnými zákroky. koronavirus čína„Rozhodně jsem to neplánoval, je smutné vidět Elvise zraněného. Ten zákrok jsem neviděl, ale nebyla to sranda,“ okomentoval Merzlikinsovo zranění Korpisalo, který odchytal první zápas od 29. prosince. Přesnější informace o zranění lotyšského gólmana zatím nejsou známy. VIDEO: Rittich kryl 27 střel a dovedl Calgary k vítězství, Kubalík a Vrána skórovali Senators, kteří poprvé nastoupili bez vyměněných útočníků Jeana-Gabriela Pageaua, Vladislava Naměstnikova a Tylera Ennise, se díky brance Colina Whitea z padesáté minuty dostali do vedení 3:2, ale Blue Jackets dokázali bleskově vyrovnat. Na vedoucí branku Ottawy odpověděl tečí střely Scotta Harringtona útočník Stefan Matteu už po 29 sekundách. V poslední minutě prodloužení rozhodl zápas dvacetiletý švédský útočník Bemström, který pohotově dorazil střelu Zacha Werenského za záda brankáře Marcuse Högberga. „Čekal jsem na to celou sezonu. Poprvé jsem vstřelil gól v prodloužení a jsem za to šťastný,“ řekl po zápase mladý Švéd.