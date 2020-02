Pozor střílí Černý jestřáb. Kubalík atakuje český nováčkovský rekord a usiluje o Calder Trophy

Praha Na severoamerická kluziště vstupoval s visačkou – vyzrálý evropský snajpr. Věřil ve své schopnosti. Na konci února je jasné, že se Dominik Kubalík v NHL neztratil. Jako nenasytný lev řádí v první lajně Chicaga a při své premiérové sezoně se chystá zbořit český rekord a zabojovat o Calder Trophy.

Když ještě řádil na starém kontinentu, patřil k nejlepším střelcům švýcarské ligy. I díky tomuto postavení v jedné z nejprestižnějších evropských soutěží si vybudoval pověst ryzího střelce, jemuž nedělá problém vstřelit branku odkudkoliv.

Málokdo by ale před zahájením sezony NHL tušil, že Dominik Kubalík vlétne na severoamerická kluziště jako na ta evropská. Spíše se čekalo, že se bude rozkoukávat, vstřelí pár branek. Jenže plzeňský rodák oklamal všechny, včetně sebe sama.

V úvodu naskakoval ve třetí formaci po boku krajana Davida Kämpfa. Skvělými výkony si však řekl o přeřazení do elitní pětky. Po boku nejproduktivnějšího hráče „Černých jestřábů“ Patricka Kanea (při přesilovkách) a hlavně centra Jonathana Toewse se začal projevovat ještě razantněji.

Útočník Dominik Kubalík překonal v NHL Davida Ritticha.

„To tempo je strhující,“ psali o něm na klubovém webu Chicaga Blackhawks. Oprávněn, Kubalík nasázel v 60 zápasech už 26 branek a řadí se mezi neproduktivnější nováčky celé ligy.



A pomalu začíná atakovat historické počiny českých hokejistů za velkou louží. Když minulý týden dorovnal výkon Davida Volka (25 branek v nováčkovské sezoně), dostal se na dostřel metám, o kterých se mu nejspíše samotnému ani nesnilo.

Překoná i Klímu?

Mezi českými střelci v první zámořské sezoně je na třetím místě dnes již legenda, Jaromír Jágr. Druhého nejproduktivnějšího hráče NHL historie mohl Kubalík vyrovnat, nebo dokonce přeskočit už dnes v noci na ledě šampionů ze St. Louis.

A kdyby to nevyšlo, pak bude mít ještě dalších devatenáct možností. Pokud tedy zůstane zdravý. Právě tolik duelů ještě na Chicago v základní části NHL čeká.

Je téměř jisté, že slavnou osmašedesátku pokoří. A to „suchému únoru“ navzdory, když za prvních sedm duelů nejkratšího měsíce v roce stihl jedinou branku.

Ukázal psychickou odolnost. Nezlomnost. I díky tomu může nejen vyrovnat rekord Petra Klímy, který ve své první zámořské sezoně nasázel 32 branek, ale také dosáhnout na Calder Trophy pro nejlepšího nováčka sezony.

Hráč Winnipegu Neal Pionk se snaží udržet puk před Dominikem Kubalíkem.

To se ještě žádnému Čechovi nepovedlo. Ovšem i Kubalík to bude mít nesmírně těžké. Proti „klasickým“ nováčkům lehce znevýhodňuje fakt, že do ligy nevstupoval coby náctiletý.



„Je mi čtyřiadvacet a za klasického nováčka se nepovažuju. Podle mě to dostane někdo z dvojice Cale Makar, Quinn Hughes. Já v jejich věku pomalu nemohl hrát za áčko a oni tady režírují první přesilovku. Taky bych volil jednoho z nich,“ okomentoval skromně rodák z Plzně své šance v honbě za prestižním oceněním.

Špatná týmová forma

„Střílím branky díky práci celé formace. Máme s Drakem (Caggiulou) a Jonathanem (Toewsem) mezi sebou dobrou chemii, rozumíme si. A z toho mám opravdu radost. V útočném pásmu jsme dnes hráli velmi dobře,“ smekl před zkušenějšími spoluhráči z první pětky Kubalík. Ve chvílích, kdy je třeba koncentrovat maximální sílu do jedné lajny, nahrazuje Draka zmíněný Kane.

Což je jev více než častý, jeden z klubů patřící do zakládající šestky, tzv. „Original Six“ z posledních deseti zápasů vyhrál pouze dva a na příčky zajišťující prodloužení sezony v bojích o Stanley Cup mu před duelem proti St. Louis scházelo osm bodů.

Dominik Kubalík v šanci.

Nováčci NHL: Kanadské bodování:

1. Quinn Hughes 49 bodů (8+41)

2. Cale Makar 45 b. (12+33)

3. Victor Olofsson 40 b. (19+21)

...5. DOMINIK KUBALÍK 39 b. (26+13)

...6. MARTIN NEČAS 34 b. (16+18) Střelci:

1. KUBALÍK 26 branek

2. Olofsson 19 branek

3. Denis Gurjanov 17 branek

4. NEČAS 16 branek Body při hře 5 na 5:

1. KUBALÍK 33 bodů

2. Makar 28 bodů

3. Hughes 27 bodů

...5. NEČAS 26 bodů Průměrný čas strávený na ledě:

1. Hughes 21:42 minuty

2. Ethan Bear 21:36 minuty

3. Makar 20:55 minuty

...52. KUBALÍK 14:06 minuty

„Pořád jsme ale mezi kluby, které o play off bojují. Musíme makat dál a porvat se o každý bod, protože jsou pro nás mimořádně cenné,“ burcuje sebe i parťáky české snajpr.



On sám totiž může trefit dvě mouchy pověstnou jednou ranou.

Pokud by jeho góly pomohly Chicagu do play off, on sám by měl šanci i v dostizích o zmíněnou Calder Trophy.

Také on má totiž své ve hře jisté trumfy. Mezi nováčky už nejspíše lepší střelec na konci sezony nebude.

Nad třicet bodů se pak mezi „rookies“ dostalo jen sedm hokejistů. Kubalík pak z této společnosti stráví na ledě v průměru nejméně času. Spolu s ještě jedním hráčem, dalším to Čechem Martinem Nečasem (jejich ice time je 14:06 minuty).

Zmíněné duo Makar–Hughes pravidelně hraje v zápasech přes dvacet minut...